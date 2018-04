Máte datovou schránku? Daně přiznáte elektronicky, jinak hrozí pokuta

Kdo tuto povinnost nedodrží, může dostat citelnou pokutu. V lepším případě ve výši dva tisíce korun, v horším případě se může pokuta vyšplhat až na 50 tisíc korun, jestliže úředníci usoudí, že jste nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztížili správu daní.

Finanční správa potvrzuje, že pokuty skutečně uděluje. „V roce 2015 uložila Finanční správa za nedodržení elektronické formy podání (bez rozlišení druhu příjmů a typu poplatníka) celkem 4 204 pokut v celkové částce 8 452 700 korun,“ říká Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.

A jak postupovat, jestliže dobrovolný držitel datové schránky již daňové přiznání podal v papírové podobě? Podejte přiznání raději ještě jednou elektronicky. Návod, jak na to, najdete zde.

Této povinnosti se však můžete zbavit. A to tak, že si datovou schránku necháte znepřístupnit, neboli deaktivovat. Pokud je datová schránka deaktivovaná, povinnost podat přiznání prostřednictvím ní totiž odpadá.

„Datové schránky zřízené na žádost může nechat uživatel znepřístupnit na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Ke znepřístupnění dojde do tří pracovních dnů od podání žádosti. K znepřístupnění datové schránky také dojde, a to i zpětně, ke dni úmrtí osoby, vzetí do vazby, nebo zbavení způsobilosti,“ vysvětluje Jiří Korbel z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Datovou schránku jde pak znovu aktivovat či opět znepřístupnit. Má to však určité omezení. „Pokud si uživatel nechal datovou schránku na žádost znepřístupnit dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit, a tedy aktivovat nejdříve jeden rok od jejího posledního znepřístupnění. Žádost o zpřístupnění datové schránky se podává prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT,“ upozorňuje Jiří Korbel.

Podle vyjádření ministerstva vnitra však Češi přicházejí datovým schránkám na chuť. „Počet uživatelů, kteří si na žádost schránky zřizují, neustále roste. Datové schránky jsou pro uživatele zdarma, komunikace s úřady je zdarma možná v kteroukoli hodinu odkudkoli ze svého počítače, počet služeb a možností využití se průběžně rozšiřuje,“ poznamenává Korbel. Dobrovolně si datovou schránku zřídilo už přes 178 tisíc lidí a celkem v Česku funguje už téměř 718 tisíc datových schránek.

Co je třeba vědět o eletronickém podávání:

Daňový subjekt s datovou schránkou nepodnikající fyzické osoby musí činit datovou zprávou podání ve věcech osobních, nesouvisejících s podnikáním.

Daňový subjekt s datovou schránkou podnikající fyzické osoby musí činit datovou zprávou podání ve věcech podnikání.

Daňový subjekt s dvěma datovými schránkami – datovou schránkou nepodnikající fyzické osoby a datovou schránkou podnikající fyzické osoby musí činit datovou zprávou jak podání osobní, nesouvisející s podnikáním, tak podání ve věcech podnikání.

Daňový subjekt s datovou schránkou zástupce (tedy např. daňový poradce či advokát) musí činit datovou zprávou podání vztahující se k jeho činnosti jakožto zástupce a nikoli podání týkající se jeho vlastích povinností, ať již souvisejících či nesouvisejících s jeho podnikatelskou činností. Pokud však bude mít tento daňový subjekt zpřístupněno více datových schránek, bude postup obdobný jako v předchozím případě – povinnost činit podání datovou zprávou se bude rozšiřovat o podání související s daným typem zpřístupněných datových schránek.

V případě smíšených písemností, které se týkají částečně více rolí (např. daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které obsahuje jak příjmy z podnikání, tak příjmy z jiné, tzn. nepodnikatelské činnosti fyzické osoby, např. příjmy z nájmu nemovitých věcí nezařazených do obchodního majetku), bude mít daňový subjekt povinnost činit podání datovou zprávou, pokud bude mít zpřístupněnu datovou schránku k alespoň jedné z relevantních rolí (v daném příkladu tedy bude mít povinnost činit podání datovou zprávou, pokud bude mít zpřístupněnu buď datovou schránku nepodnikající fyzické osoby, nebo datovou schránku podnikající fyzické osoby, případně obě).

