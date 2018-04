Dávejte pozor, co vám nový šéf slibuje

Mít jasnou koncepci

V praxi si zaměstnanci stěžují na nekorektní jednání některých majitelů firem, kteří jsou současně jejich nadřízenými. K neshodám dochází často proto, že šéfové firem nemají jasnou koncepci, neumí sobě ani svým podřízeným správně zorganizovat, čas, jasně popsat, zadat a vysvětlit pracovní úkoly. Protože sami nemají dobře zorganizovanou práci, na kontrolu jim nezbývá čas.

K odchodům zaměstnanců přispívá fakt, že vykonávají jiný druh práce, než na jaké byli domluveni. Někdy se majitelé firem dostávají do platební neschopnosti, proto se jejich podřízeným zpožďují platy. Někdy nemají majitelé firem peníze ani na řádně placenou dovolenou, na kterou má zaměstnanec nárok.

Jasně daná pravidla, a to i písemně

Již při prvním pohovoru by si měly obě strany jasně zadat druh práce, časové rozložení, přesně stanovit plat včetně motivační složky a toto dodržet. V opačném případě musí nadřízený informovat, proč nemohl dané podmínky dodržet. Pravidla určuje zaměstnavatel. Zaměstnanec je buď přijme, nebo ne.

Pokud se dohodnou, musí zaměstnavatel dodržet, co slíbil. Na druhou stranu zaměstnanci o sobě také často neříkají pravdu, snaží se mnoho skutečností zamlčet hlavně ze strachu, aby o práci nepřišli. Přesto, že stačí ústní dohoda, rozhodně je pro obě strany výhodnější sepsat všechny pracovní podmínky písemně. Potom se nemůže ani jedna strana vymlouvat, že vše bylo ujednáno jinak.

. pracovní smlouva musí obsahovat: Den vzniku pracovního poměru, pracovní zařazení, výši platu, místo výkonu práce, sjednání pracovního poměru na dobu určitou/neurčitou, zda se ujednává zkušební doba a na jak dlouho, nárok na řádnou dovolenou, výpovědní lhůtu, rozvržení a stanovení pracovní doby.

Motivace je základ úspěchu

Zaměstnanci často utíkají jinam, protože je šéf neumí motivovat, nemá potřebnou energii, vůli nebo má velké problémy, které se promítají do jeho práce. Je potřeba, aby uměl vytvořit správnou atmosféru pro to, aby určitý projekt, myšlenka zvítězila. Měl by mít základní inteligenci, patřičné vzdělání, umět komunikovat s podřízenými, vědět kdy, jak a koho přesvědčit.

Velkou výhodu je charizma, které k sobě jako magnet přitahuje další lidi. S tím přichází autorita, respekt a hodnoty, které jsou člověku dané. Na základě toho je možné vytvořit tým lidí, se kterým lze dosáhnout určitého úspěchu. Důležitá je kombinace nejen těchto vlastností, ale také obrovské vůle a nekonečná trpělivost. Okamžiků, kdy se majiteli postaví denně do cesty různé překážky, je mnoho.

Získat respekt podřízených není jednoduché

Jedním z úspěchů je, že šéf přesně ví, o čem hovoří, má jasně stanovené cíle a v neposlední řadě svá rozhodnutí a názory nemění pětkrát denně. Na druhou stranu, čím větší rozhodující pravomoci nadřízený má, tím častěji se dostává do konfrontace se zaměstnanci, protože se jim většinou jeho rozhodnutí nelíbí.

Čím vyšší pozice, tím více podřízených je s rozhodnutím nadřízeného nespokojených. Úctu získá šéf také tím, že umí říct na rovinu a bez urážek věci nepříjemné, dokáže komunikovat o problému nebo ví, jak kritizovat. Úspěšný šéf si umí lidi udržet. Pokud se zaměstnanci často střídají, ve firmě není dobrá atmosféra, pak je chyba vždy na straně vedení.



V některých profesích by mělo být samozřejmostí nabídnout zaměstnancům odborné školení, různé kurzy, které by jim pomohly stát se odborníky. Pokud zaměstnanec své práci rozumí, ví, co od ní může očekávat, dokáže nejen produktivněji pracovat, ale umí lépe argumentovat ve chvílích, kdy není vše v pořádku.