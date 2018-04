Dávejte si větší pozor na poplatky

I když se již neopakoval výrazný (někde až desetiprocentní) růst, který akciové trhy zaznamenaly po uvolnění napětí z nejistoty ohledně války v Iráku, výsledky akciových fondů nejsou nijak výrazně v záporných hodnotách. Průměrný výnos všech akciových fondů činil za uplynulý týden –0,0868 %. Investice do dluhopisového fondu se poté zhodnotila o 0,1912 %.

K čemu je fondům depozitář

Investiční společnost Akro přijde s největší pravděpodobností o licenci, bez níž nebude moci spravovat podílové fondy, a to z jednoho prostého důvodu. Nedokázala si najít v třicetidenní zákonné lhůtě nového depozitáře, o kterého přišla s pádem Union banky. Proč je tato „maličkost“ tolik důležitá, a jakou vlastně roli hraje depozitář v případě investičních společností.

(V případě společnosti Akro je situace o to „pikantnější“, že kvůli jednomu depozitáři – Plzeňské bance – by nyní mohla získat značné prostředky (podle soudu až 2,5 mld. Kč), zatímco kvůli jinému depozitáři – Union bance – přijde o licenci. Více si můžete přečíst v tomto článku: Akro zřejmě přijde o licenci)

Investiční společnost má u depozitáře otevřen běžný účet jak pro sebe, tak pro každý podílový fond, na němž je pak evidován pohyb peněžních prostředků fondů. Depozitář však plní jednu z klíčových rolí kontroly a dozoru nad investičními společnostmi. Dohlíží totiž nad všemi obchody investiční společnosti, zda jsou prováděny podle zákona a statutu fondu, zda fond nepřekračuje povolené investiční limity. Depozitář by měl dohlížet nad tím, zda je podílový fond obhospodařován s „odbornou péčí“ (např.: „Investiční společnost a investiční fond jsou povinny cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat.“)

Depozitář tak je jakousi prodlouženou rukou Komise pro cenné papíry při vykonávání státního dozoru. Jeho význam spočívá v tom, že má včasné a úplné informace o tom, jaké obchody fond provádí. Depozitářem může být pouze banka, seznam depozitářů lze najít např. na stránce Komise pro cenné papíry, pro jednotlivé fondy pak v jejich statutech nebo u profilů fondů v sekci fondů ZDE.

Úplata depozitáři není podle zákona o investičních společnostech zahrnuta ve správcovském poplatku, ovšem statut fondu ji do něj může zahrnout. Proto se často vyplácí hledat při porovnávání fondů z hlediska nákladů a poplatků i ustanovení o úplatě depozitáři ve statutu. I když je správcovský poplatek již zahrnut do zveřejňované výkonnosti fondů, vyšší poplatky depozitáři v každém případě znamenají nižší výnos pro podílníka. Prostudování statutu (či prospektu) fondu je často prospěšné, pokud chceme vědět, co vše je hrazeno z majetku a výnosu fondů. A že se ve statutu mohou skrývat další poplatky (náklady) není žádnou výjimkou. Příkladem může být hned následující podílový fond.

Další zahraniční fond v korunách

Společnost Erste Sparinvest uvádí na český trh další fond denominovaný v české koruně. Po dluhopisovém fondu Fiducia přichází tentokrát s fondem peněžního trhu. ESPA Český fond peněžního trhu má představovat velmi konzervativní investici, kdy jeho portfolio by měly tvořit hlavně krátkodobé cenné papíry v Kč. Cílem fondu je překonat „měsíční depozitní sazbu na korunovém mezibankovním trhu“ – tedy sazbu PRIBOR. Až do konce září bude tento fond nabízen na pobočkách České spořitelny bez vstupního poplatku. Podrobné informace o podílových fondech naleznete v naší specializované sekci ZDE

Ovšem v případě poplatků se po bližším prostudování prospektu fondu objeví výše zmíněné „skryté“ poplatky. Správcovský poplatek je podle prospektu maximálně 0,5 % majetku fondu, což je na stejné úrovni, jako u ostatních fondů peněžního trhu v ČR. Nicméně prospekt dále mluví o 0,15 %, které jsou odměnou za služby České spořitelny jako investičního poradce. To již zvyšuje poplatek na 0,65 %, tj. o 30 %. Srovnání českých i zahraničních fondů podle poplatků (a dalších kritérií) naleznete ZDE.

Obchodování podle UNISu

Z tabulky můžeme vidět, že špatně si nevedly hlavně dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. (Ačkoli výnosy dluhopisů v uplynulém týdnu dále klesaly, čemuž nezabránilo ani další snížení úrokových sazeb polskou centráln bankou – o 25 bazických bodů.) Ze ztrát způsobených prohlášením Aholdu o nadhodnocování výsledků se pomalu dostávají fondy Sporoinvest a Živnobanka Sporokonto, nicméně záporná výkonnost těchto fondů jistě odradila část podílníků. To je vidět z čistých prodejů, kde tyto fondy skončily za uplynulý týden na posledních dvou místech s odlivem prostředků ve výši 203, resp. 155 mld. Kč. (Např. u fondu Živnobanky poklesl majetek za jeden měsíc o plných 6 %.)