Lovec mozků: Pyžamový táta je minulost, dnešní šéfové chtějí i žít

Jste v Česku zřejmě jediná firma, která odborně pomáhá rodinám, jak řídit firmu. Jak vůbec vznikl tento nápad?

Firmu jsem v roce 2008 zakládal s cílem vybudovat respektovanou headhunterskou společnost. To se dařilo a my začali pracovat hlavně pro velké korporace. Postupně jsme se začali orientovat na privátně vlastněné podniky, protože nám více vyhovovalo mít za partnera přímo majitele firmy. Tak jsme se dostali ke spolupráci s první rodinnou firmou, kterou řídil otec a syn.

V čem jsou rodinné firmy jiné než ty ostatní?

Rodinné firmy mají zcela jinou dynamiku. Také se liší například firemní kulturou a procesem rozhodování. Už na začátku jsme zjistili, že tyto společnosti neznají řadu odpovědí na otázky, které je v době, kdy vznikaly, ani nenapadly. Viděli jsme tady proto velký potenciál, lákala nás také komplikovanost prostředí těchto společností.

Asi je v nich všechno provázanější, řekla bych...

Nejen mnohem provázanější, ale také lidštější a osobnější. Tato forma vlastnictví představuje vyšší etickou úroveň v podnikání. Z mé strany to byla vlastně láska na první pohled, a tak jsme se s kolegy rozhodli specializovat se na tuto oblast.

David Krajíček (39 let) Vystudoval Hotelovou školu v Praze.

Původně pracoval jako headhunter, hledač mozků.

Vzdělával se v USA a Londýně.

V roce 2008 založil firmu Krajíček &Partners.



Loni dostudoval institut FFI- Family Firm Institute, kde získal certifikát profesionálního poradce rodinných firem.

Bydlí a pracuje v Praze.



Má dceru, se svou partnerkou vlastní rodinnou firmu.

S jakými nejčastějšími problémy se na vás tyto firmy obracejí?

Většina našich klientů se potýká s profesionalizací firmy, kdy potřebují udělat další krok v rozvoji. Je to přirozený vývoj, kdy je potřeba z fáze „hurá, kapitalismus” pokračovat do profesionálně řízené a strukturované firmy se zavedenými procesy. Proto se nám velmi hodí naše původní zaměření na vyhledávání manažerských talentů.

Co si máme představit pod pojmem Hurá, kapitalismus?

To bylo a někde ještě je období, kdy všichni dělají všechno a věří, že to dělají dobře. Je to první a přirozená fáze při budování každé firmy od nuly.

Kvůli čemu vás klienti nejčastěji oslovují?

Kontaktují nás například kvůli plánování nástupnictví – střídání generací. Nejsou si jistí kdy, jak a komu předat vlastnictví a vedení firmy, také se chtějí vyvarovat možných konfliktů v rodině, které často v takových situacích nastanou. A tak si nás objednají, abychom jim pomohli. Anebo potřebují najmout profesionálního manažera, aby se jako majitelé mohli vzdálit od každodenního provozu.

A co se děje pak?

Pokud jde o nástupnictví, v první řadě analyzujeme situaci a vytvoříme odborné a osobnostní profily všech rozhodujících členů rodiny i managementu. Přitom sledujeme odborný a lidský potenciál a také předpoklady všech jednotlivců pro dobré fungování firmy. Zkoumáme také jejich motivaci, osobní ambice a na základě toho vypracujeme zprávu a doporučíme další kroky pro správné fungování firmy.

K jakým závěrům většinou dojdete?

Závěry mohou být velmi různé. Firmě můžeme doporučit nástupce a společně pak o tom diskutovat, anebo navrhneme, aby si firma najala profesionálního manažera, který firmě pomůže. V neposlední řadě můžeme dojít k závěru, že nejlepší bude firmu prodat.

A nějaký konkrétní případ, který jste řešili?

Majitel úspěšné firmy už dál nechtěl v 65 letech podnikat, ale jeho děti neměly o firmu zájem. Navrhli jsme mu různé postupy, včetně najmutí profesionálního manažera a předání pasivní správy firmy dětem. Nakonec se jako nejlepší volba ukázal prodej firmy, při kterém jsme ho také zastupovali. Firmu prodal za velmi výhodných podmínek a zhodnotil tak své dvacetileté úsilí.

Trošku mi to připomíná pořad Zdeňka Pohlreicha, který vlítne do nějaké rodinné restaurace, zhodnotí stav a pak personálu radí, jak to udělat, aby podnik prosperoval.

Podobnost s pořadem Zdeňka Pohlreicha je minimální. Sice se to tak může zdát, ale opak je pravdou. Našimi klienty jsou větší firmy se stovkami zaměstnanců a na rozdíl od šéfa Pohlreicha neučíme naše klienty „lépe vařit“, ale najdeme mu špičkového „šéfkuchaře“, který firmu efektivně ušéfuje.

Jak velký zájem je o vaše služby?

Na nedostatek klientů si opravdu nemůžeme stěžovat. Historicky máme řadu klientů, kteří dlouhodobě využívají naše headhuntingové služby. I proto vítají, že jsme jim nově schopni pomoci i v jiných oblastech. Poradenství je vztahově založený byznys, a když se vztah vybuduje a vznikne vzájemná důvěra, je pro obě strany výhodné spolupracovat dlouhodobě a v různých oblastech.



Do karet nám hraje také to, že generační výměna je momentálně velmi aktuální a také asi to, že jsme první a zatím jedinou firmou s tímto zaměřením a službami na českém trhu. Od založení firmy rosteme v tržbách meziročně přibližně o třicet procent.

Jakým rodinným firmám nejčastěji radíte? Mám tím na mysli jejich zaměření.

Většina našich klientů se zabývá výrobou, prodejem a distribucí. Zároveň máme klienty i z oblasti internetového prodeje nebo finančních služeb. Spíše než zaměření je ale důležitá fáze, ve které se firma nachází, a její velikost. Mnoho lidí si stále představuje rodinnou firmu jen jako pekárnu na rohu. Přitom rodinné firmy představují osmdesát procent všech firem celosvětově. Naši klienti tak dosahují obratů od stovek milionů až po jednotky miliard korun.

Stalo se vám už, že jste museli svůj výběr vhodného manažera přehodnotit, že jste prostě šlápli vedle?

Za osm let fungování se to stalo dvakrát. Vždy z různých důvodů ale poskytujeme takzvanou záruční lhůtu, a pokud je potřeba manažera vyměnit, hledáme dál bez nároku na další odměnu. Z každé takové situace se vždy snažíme poučit a neustále vylepšovat naše procesy.

Jakých chyb se rodinné firmy nejčastěji dopouštějí?

Je otázka, co považujete za chybu. Ale obecně je asi největší chybou, když v rámci rodiny nebo firmy nefungují vztahy, hrotí se a konflikty se neřeší. Také není zcela ideální, pokud rodiče své děti, ať přímo či nepřímo, nutí k práci v rodinné firmě. Nemusí se vždy jednat o přímý nátlak typu „když nebudeš pracovat ve firmě, vydědím tě“, ale i o nenápadné citové vydírání, kdy rodič ví, že by děti šly raději jinou cestou, nicméně zdůrazňuje, jak by ho takové rozhodnutí zarmoutilo a zklamalo.



Hovoříte o výměně generací. V čem se změnili šéfové rodinných firem za poslední léta?

Při výměně generací se objevuje fenomén, který jsme interně pojmenovali „pyžamový táta“. Znamená to, že první generace trávila většinu času včetně víkendů v práci, v lepším případě chodila domů, když už byly děti v pyžamu a tátové jim dali jen dobrou noc.

Dnes už ale jejich děti takový životní styl nechtějí a čas mezi prací a rodinou dělí jinak. To také ovlivňuje jejich motivaci pro převzetí firmy a jejich přístup k jejímu řízení. Je proto běžné, že u dalších generací vidíme snahu více se obklopovat manažery a snižovat provozní závislost firmy na majiteli.

A další chyby či špatná rozhodnutí....

Co se týče vedení firem, za častou chybu můžeme považovat také nezodpovědný výběr člověka na klíčovou pozici. Majitelé se někdy rozhodnou jen na základě doporučení od známého a sází na jednu kartu. Ztrácejí možnost srovnání s jinými kandidáty a nemají zkušenosti s prověřováním dovedností, zkoumáním motivace, vzájemným nastavením očekávání nebo identifikací možných rizik.

Co taková chyba může způsobit?

Taková chyba může pak firmu stát v nepřímých nákladech až deset ročních platů daného manažera, což při manažerských platech mohou být astronomické částky. Kromě jasných nákladů na daného člověka je třeba počítat i s dalšími následky. Náhlá změna na klíčové pozici vždy firmu destabilizuje. A co je mnohem horší, špatně vybraný kandidát může negativně ovlivnit zaměstnance, dodavatele i klienty a ti mohou třeba odejít. Stejně tak kvůli takovému člověku mohou odcházet schopní zaměstnanci a firma začne oslabovat.

Jezdíte často po světě, máte certifikát. Je to, co děláte v Česku, běžné ve vyspělých západních zemích?

Právě po průzkumu situace na západ od nás a sbírání informací o tom, jak tam řeší nástupnictví, jsem zjistil, že je to naprosto běžná poradenská disciplína. Nicméně i tam se jedná o relativně mladou profesi, která se začala profesionálně rozvíjet před asi třiceti lety. Dnes má již velmi solidní akademické a praktické zázemí ve formě Institutu rodinných firem, který sdružuje a vzdělává poradce a majitele rodinných firem z celého světa. Právě z toho důvodu jsem se rozhodl zainvestovat do vzdělávání při této organizaci, abych získal teoretické základy na světové úrovni.

Jaké profese jsou zastoupeny ve vašem týmu a jak je velký?

V současné době je nás ve firmě osm, z čehož šest seniorních poradců a dvě junior konzultantky. Jsme relativně malý tým sestavený ze zkušených odborníků s desítkami let v daném oboru.

Máte nějakou radu, která je pro podnikatele takzvaně nad zlato?

Firmě i rodině vždy velmi prospěje, když se záměry majitelů jasně, včas a vhodnou formou komunikují a diskutují. Otevřenost jiným názorům, efektivní komunikace, respekt a důvěra je základem dlouhodobého úspěchu v každém podnikání.