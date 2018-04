Říkali mu, že zkrachuje dřív, než začne. Dnes má obrat čtvrt miliardy

O tom, že budete podnikat ve zdravotnictví, rozhodla tak trochu náhoda. Přesněji reportáž, kterou viděl v televizi.

„Reportáž byla o tom, že jedno zdravotnické zařízení dlužilo distributorům zdravotnického materiálu obrovskou sumu peněz. To mě zaujalo. Řekl jsem si, že zdravotnický materiál je potřeba, že může být v tomto oboru prostor. Začal jsem hledat české společnosti, které v této oblasti podnikaly, ale žádnou jsem neobjevil,“ vzpomíná podnikatel David Pěnička na své začátky před 17 lety.

David Pěnička (1969) Je absolventem Střední průmyslové školy textilní v Jilemnici

Podniká od roku 1993, od roku 1997 se věnuje distribuci zdravotnického materiálu a od roku 2005 i výrobě speciální kosmetiky Uniderma pro namáhanou a citlivou pokožku.

Jeho holdingová společnost PPCG, SE je složena ze tří společností: Semileas a.s. , S – CARE s.r.o. a Uniderma s.r.o. Zaměstnává 30 lidí.

Charitativně podporuje Jedličkův ústav v Liberci, Domov seniorů Františkov a další zdravotnická zařízení.

Je ženatý a má jedno dítě.

Všichni známí i odborníci z nemocnic vás tehdy zrazovali, že dodávat zdravotnický materiál není ten pravý podnikatelský projekt. Čím argumentovali?

Jednoznačně nevěřili tomu, že by se někdo mohl uplatnit bez zahraničního kapitálu. Tvrdili, že trh je rozdělen a ryze česká firma nemá šanci se v tomto oboru prosadit.

Komu jste chtěl tehdy konkurovat?

Byly tady zahraniční firmy, které se na českém trhu již stabilizovaly. Konkurenci jsem ale tehdy vůbec nevnímal, když je vám 25 let, díváte se na to jinak.

Takže jste to nevzdal.

Ano, neposlechl jsem rady starších a zkušenějších z oboru. Tady se projevilo to, že jsem tvrdohlavý a umíněný (smích). Šel jsem za svým snem a cílem a postupně se nám povedlo vybudovat prosperující ryze českou firmu.

Když se podíváte zpětně, co bylo pro vaše úspěšné podnikání klíčové?

Na počátku byla jednoznačně intuice a dobrá volba lidí. Samozřejmě určitou roli v tom hraje i štěstí, v mém případě právě štěstí na volbu správných lidí, kteří mne obklopují. Mnozí jsou se mnou od samého začátku, za celou dobu nás opustilo jen pár zaměstnanců a jen dva jsem musel propustit.

Jak dlouho trvalo, než jste naložil první auto a vyrazil s dodávkou zdravotnického materiálu?

Od nápadu k realizaci to trvalo celkem šest měsíců. Zprvu to nebyla dodávka, nýbrž přívěsný vozík za autem. S bratrancem jsem ho naložil zdravotnickým materiálem a tuto první zakázku jsme vezli do nemocnice, jejíž jméno si již nepamatuji.

Teď máte prosperující ryze českou firmu a roční obrat čtvrt miliardy korun. Co na to říkají ti, kteří vám toto podnikání rozmlouvali?

Ti jsou dnes našimi klienty. Oblast našeho podnikání předurčuje, že se naším klientem může stát kdekdo. I vy, paní redaktorko. Při naší práci se řídíme mottem: „Vaše nemoc, naše starost.“

Čím jste si získal prvního významného dodavatele, že stál o spolupráci?

Bylo to štěstí, klika, náhoda! V Turnově v průmyslové zóně vyrostla továrna na dětské plenky a manažer firmy nás oslovil, zda bychom neměli zájem stát se distributorem zdravotních potřeb pro inkontinenci. Tato spolupráce nám hodně pomohla a nasměrovala dál.

Věděl jste do té doby, že je inkontinence tak vážný problém?

Vůbec ne, v té době jsme měli ve firmě problém i toto slovo správně vyslovit. Dokonce jsme si vytvořili pomůcku a začali používat název „IČKO“.

Zdravotnický materiál jste začal i vyrábět. Znamená to, že víte, co ve zdravotnictví chybí, nebo umíte vyrábět levněji?

Nikdo v České republice kosmetiku zejména pro zdravotnická ale i sociální zařízení nevyráběl, a tak jsme s tím začali my. Naše společnost Uniderma vyrábí kosmetiku stejného jména. Jde o produkty, které jsou velmi kvalitní, ale co je hlavní, jsou jednoznačně levnější než mnohé zahraniční produkty. V současnosti jsme uspěli a dodáváme i do zahraničí.

Zaměstnáváte 30 lidí, cítíte za ně odpovědnost?

Ano, určitě.

Jste přísný šéf?

Jsem.

A jak se to projevuje?

Někdy křičím. Pak jsou všichni rádi, že jsem na cestách a nejlépe 150 kilometrů od Semil (smích). Ale oni jsou na mě zvyklí, já se vykřičím a je klid. A s přibývajícím věkem je toho křičení čím dál méně.

Jaký je váš standardní pracovní den?

Vstávám mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní, na hodinu či dvě jedu do firmy a pak odjíždím na několik pracovních schůzek. Denně absolvuji čtyři až šest obchodních jednání, jako obchodní zástupce mám na starost Liberecký kraj, Plzeňský kraj a Prahu.

Je těžké udržet si klientelu a rozšiřovat ji?

Ano, je to strašně těžké, zvlášť když začínáte od nuly a jste ze Semil. V tuto chvíli obhospodařujeme v zásobování zdravotnickým materiálem jednu třetinu republiky a ve svém oboru jsme na špičce.

A co cena? Umíte s dodavateli smlouvat, abyste do nemocnic, stacionářů a domovů pro seniory nedodával drahý zdravotnický materiál?

Ano, myslím si, že ano. Nesmíme však zapomenout, že ceny našich dodávaných výrobků jsou ceny podléhající regulaci.

Zažil jste někdy horké chvíle při vyjednávání? Co vám v takových situacích pomáhá, že dosáhnete svého?

Musíte si stanovit priority a hranice a říci si, co vše jste ochoten udělat pro zisk, co jste a nejste ochoten akceptovat. My v této době už umíme říci: „Do toho nejdeme, to by nám mohlo kazit jméno!“ Já i lidi, se kterými pracuji, si ceníme dobrého jména. Pokud cítíme při jednání, že požadavky na nás jsou mimo akceptovatelné hranice, odstoupíme od jednání. Díky tomuto přístupu jsme některé klienty sice ztratili, jiné jsme ale zase naopak získali.

Jste dnes úspěšný podnikatel. Zažil jste i závist?

Bohužel je to všudypřítomná vlastnost lidí, takže odpověď zní ano, bohužel zažil! Ústřední myšlenka pohádky Nesmrtelná teta, je velmi reálná a pravdivá.

Kolik si jako šéf vlastní firmy vyplácíte?

Vyplácím si 30 tisíc korun hrubého jako obchodní zástupce, kdy objíždím část organizací, se kterými spolupracujeme. Dále pracuji i jako manager a jednatel společnosti a jsem majitel firmy. Během posledních dvou let jsem si vyplácel i podíly na zisku.

Cítíte se být bohatým?

Ani ne, já to neměřím na peníze. Vážím si toho, co si pořídíme do firmy a co si pořídím já. Peníze pro mě nejsou prioritou. Nejdůležitější je pro mě rodina a přátelství jako takové.