David Rath, ministr zdravotnictví odpovídá na dotazy Jobdnes.cz

Anketa: David Rath

1. Jak vidíte perspektivu zaměstnání ve zdravotnictví ? Jaké profese/obory jsou žádané?

Zdravotnictví je velmi perspektivní oblast služeb, která se bude rozvíjet a zaměstnávat stále více lidí. To je můj plán do dalších let. Hodně bude záležet na tom, jak bude práce ve zdravotnictví pro české občany atraktivní. Jde především o platové a pracovní podmínky. To osobně vidím jako svoji prioritu – tedy rychlý růst platů zdravotníků a pracovně organizační změny směřující ke zlepšení pracovních podmínek. Dnes jsou žádaní prakticky všichni plně kvalifikovaní lékaři a zdravotní sestry. Důkazem toho je, že v Česku pracuje zhruba tisíc slovenských lékařů a několik tisíc slovenských sester.

2. Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?

Myslím si, že moji životní kariéru nastartovalo přijetí na Univerzitu Karlovu – na 1. lékařskou fakultu. Dalším přelomovým krokem bylo mé rozhodnutí založit Lékařský odborový klub (LOK) a definovat jeho základní cíl, který sleduji prakticky dodnes. Tímto cílem je společnost, která si váží a cení vzdělání, znalostí, dovedností a ví, že vzdělaní a zkušení lidí jsou jejím největším bohatstvím.

3. Co je ve vaší práci nejnáročnější?

Je to především časová náročnost mé práce, která mě připravuje skoro o veškerý soukromý život.

4. Kolik hodin denně pracujete a jakým způsobem odpočíváte?

Samozřejmě záleží jak kdy. Někdy musím vstávat v šest hodin, jindy si mohu dovolit „luxus“ vstát v půl osmé. Domů se vracím většinou okolo osmé či deváté večer, ale někdy třeba až ve dvě hodiny ráno – například po zasedání vlády nebo po pracovních výjezdech z Prahy. Téměř každý víkend mám na programu nějakou pracovní aktivitu, a pokud ne, doma ve své pracovně něco píši nebo čtu. A jak odpočívám? Během zimy to bylo především četbou knih či diskusemi s přáteli třeba v restauraci. Na hory jsem se letos ani nedostal. Nyní začíná jaro a už plánuji, že zajedu na chalupu, kde si nejlépe vyčistím hlavu při drobné údržbě zahrady a domu. Určitě si zajezdím po lese na koni a také se už začínají zelenat golfové trávníky.

5. Co byste poradil tomu, kdo právě začíná svou kariéru?

Mít jasný cíl, pevné nervy, vytrvalost a hlavně se snažit získávat stále nové informace, a to nejen v oblasti, které se naplno věnuji. Důležité, možná i nejdůležitější, je se učit kritickému myšlení. Tedy mít co možná nejširší všeobecné vzdělání a nepřebírat bezmyšlenkovitě různé fráze, klišé či takzvaně všeobecně přijímané informace jako neměnné dogma. Široké všeobecné vzdělání a schopnost kriticky myslet považuji za klíč k úspěchu.

6. V současné době se hodně diskutuje o potřebě reformovat poskytování zdravotní péče. V zahraničí funguje několik modelů, myslíte si, že některý z nich by vyhovoval našim podmínkám? Který a proč?

Nikde na světě neexistuje zcela bezproblémový systém zdravotnictví. Z mých zahraničních zkušeností vyplývá, že by pro nás mohl být nejlepší rakouský model zdravotnictví. Má méně problémů, než se kterými se setkáváme v dalších zemích Evropské unie. Náš systém má již dnes řadu podobností, takže změna by tedy nemusela být tak revoluční, ale šlo by náš systém postupně upravovat, aby se tomu rakouskému ještě více přiblížil. Češi mají podobnou mentalitu jako Rakušané, sdílíme společné kulturní hodnoty a máme i vysokou míru sociálního cítění a soudržnosti, což předurčuje náš zdravotní systém k tomu, aby byl systémem s vysokou mírou solidarity.