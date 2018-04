Davidovy finance: život rodiny převrátila naruby autonehoda

, aktualizováno

Davidovi je 40 let, Lence 35 let. Starší syn chodí do druhé třídy, mladší příští rok půjde do školy. Život rodiny náhle převrátí vzhůru nohama Davidova vážná autonehoda. Jak zvládnout výpadek hlavního příjmu? V sedmém dílu seriálu rodině radí analytici a poradci Partners.