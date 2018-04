Davidovy finance: svatba, první dítě a rodinný rozpočet v minusu

Lenka je v osmém měsíci těhotenství, tak se mladý pár rozhodl jen pro malou svatbu na radnici za přítomnosti svědků a rodičů. Svatba vyšla na 27 tisíc korun, ale novomanželé do úspor sáhnout nemuseli, vše zaplatili štědří rodiče.

Novomanželé se připravují na příchod miminka. Sestavují si rodinnou bilanci a přehled rezerv. Od odborníků ví, že celkové náklady na potomka od narození do ukončení VŠ činí přes milion korun a jen samotný první rok života dítěte vyjde na zhruba 60 tisíc (oblečení, výbava, pleny, hračky, kosmetika, jídlo).

Lenka odchází šest týdnů před termínem porodu na mateřskou dovolenou a začíná pobírat peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou). Z platu 15 000 korun čistého má mateřskou ve výši 13 000 Kč. S manželem nakupují z našetřených peněz potřebné věci pro miminko. I přes to, že je Lenka spořivá a některé věci nakoupí v bazaru nebo dostane, vyšplhají se celkové náklady na pořízení výbavy na 23 300 Kč. Nakoupila:

kočárek (trojkombinaci) - 12 000 Kč

postýlka a výbava do postýlky - 2 000 Kč

autosedačka - 5 000 Kč

vanička a potřeby na koupání - 1 000 Kč

látkové plenky, oblečení a hračky - 0 Kč (dary od příbuzných a známých)

lékárnička - 300 korun

hygienické potřeby - 1 000 Kč

chůvička, dudlíky a přebalovací podložka - 2 000 Kč

Za porod nic nedostanou

Lenka porodila chlapce, David se stává otcem. Na porodné nemá rodina nárok, jejich čistý společný příjem za předcházející kalendářní čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, nebyl totiž nižší než 2,7násobek životního minima.

Po porodu pobírá Lenka stále mateřskou ve výši 13 tisíc korun, ta jí bude vyplácena po dobu 22 týdnů. Poté na ni naváže rodičovský příspěvek. Lenka volí variantu pobírání příspěvku po dobu dvou let, vyplácena jí tak bude částka 9 166 korun měsíčně.

Rozpočet Davida a Lenky (v Kč) Lenka příjmy Lenka výdaje David příjmy David výdaje 13 000 Kč 2000 Kč stavební spoření 22 700 Kč čistá mzda 1 000 Kč ošacení 1 100 Kč - kosmetika, osobní potřeby 1 540 Kč stravenky na obědy 600 Kč kosmetika, osobní potřeby 871 Kč - životní pojištění 1 174 Kč živ. pojištění 1 000 Kč penzijní spoření 1700 Kč staveb. spoření 1000 Kč spoření nebo investice 1 540 Kč obědy 13 000 Kč 3 971 Kč 24 240 Kč 8 014 Kč 9 029 Kč 16 226 Kč

Po odečtení osobních nákladů zůstává Lence a Davidovi 25 255 korun. Z toho ale musí platit další společné výdaje, dosahující částky 22 771 korun. Těmi jsou:

223 Kč - povinné ručení

1 000 Kč - benzín

5 648 Kč - náklady na bydlení

2 000 Kč - náklady na energie

2 000 Kč - fond oprav

1 000 Kč - zábava, hobby

8 000 Kč - potraviny

500 Kč - oblečení na dítě

1 000 Kč - plenky

100 Kč - čaje pro miminko

300 Kč - hračky

300 Kč - pediatr

500 Kč - očkování

200 Kč - kosmetika pro dítě

V celkové bilanci řeší manželé propad příjmů a nárůst výdajů na dítě. Při pobírání mateřské a s výdaji na dítě zbude mladým manželům 2 484 Kč. Ty se rozhodnou ukládat na společný účet. Tato částka se ovšem za čas změní pobíráním nižšího rodičovského příspěvku. Po zhruba pěti měsících tak Lenka s Davidem budou měsíčně v minusu 1 350 korun.

David mění pojistku

S příchodem dítěte je potřeba zvážit doplnění a rozšíření pojistné ochrany. Během doby, kdy je Lenka na rodičovské, přináší David do rodiny přibližně 75 % příjmů. Pokud by David nemohl dlouhodobě pracovat, znamenalo by to velký zásah do rozpočtu, na nemocenské by dostal přibližně 15 000 Kč.

Tento výpadek je možné řešit finanční rezervou nebo připojištěním pracovní neschopnosti. Optimální výše denní dávky by pro Davida byla okolo 300 Kč za den. David s Lenkou si dlouhodobě spořili a mají vytvořenou dostatečnou rezervu. Rozhodli se tedy pracovní neschopnost do pojistky nepřidávat.

Druhá věc, kterou zatím David s Lenkou mají v pojistce řešenou pouze částečně, je krytí pro případ smrti. V případě smrti jednoho z manželů by měl ten druhý nárok na vdovský důchod a syn by dostával sirotčí důchod. Obě tyto dávky se vyplácejí po dobu péče o nezaopatřené dítě, maximálně do 26 let věku.

Pokud by zemřel David, výše vdovského důchodu by byla 7 000 Kč, sirotčí důchod by činil 6 000 Kč. Výpadek příjmu by tedy činil přibližně 10 000 Kč měsíčně. Na druhou stranu je třeba započítat, že v případě smrti by se doplatila z pojistky hypotéka, což by rozpočtu ušetřilo 5 648 Kč měsíčně.

Pokud by se započítalo také snížení výdajů, které má David, Lence by její příjmy a důchody pokryly všechny další výdaje, nezbývalo by však již na spoření dětem na budoucnost. Pokud by zemřela Lenka, byly by vdovské a sirotčí důchody podobné. Díky tomu, že Lenka má nižší příjmy, důchody by pokryly celý výpadek. Na druhou stranu je třeba zvážit zvýšené výdaje na hlídání syna.

Po zvážení situace se David rozhodl, že si do pojistky přidá částku pro případ smrti ve výši 600 000 Kč, což by mělo pokrýt výpadek jeho příjmů do doby, než syn nastoupí do školy. Pojistka bude po úpravě Davida nově stát 1 424 Kč měsíčně, zdražila se tedy o 250 Kč. Lenka po domluvě s Davidem svoji smlouvu nechala v původním stavu.

Minus vyřeší rezervou

Rodičovský příspěvek, výdaje na dítě a další položky hýbají rodinným rozpočtem. Mladý pár se ocitá v minusu 1 600 korun. Vzhledem k tomu, že si odkládal dva roky volné prostředky, má nyní rezervu téměř 150 tisíc korun. V době pobírání rodičovského příspěvku tak využije těchto našetřených financí. Do rezervy sáhnou i v případě zaplacení ročního pojistného za nemovitost a domácnost. To je dohromady 2 370 Kč:

Nemovitost (pojistná částka 1,8 milionu korun): 1 327 Kč



Domácnost (pojistná částka 300 tisíc korun): 613 Kč



Pojištění odpovědnosti (z vlastnictví nemovitosti + občanská odpovědnost, limit dva miliony korun): 430 Kč



David má navíc naspořeno už přes 50 tisíc na penzijním spoření a podílových fondech. V obou produktech by měl pokračovat pokud možno beze změny, protože jde o úspory na penzi. Pokud by se objevily náhlé výdaje, prioritně by měl zachovat penzijní spoření, na které dostává i státní příspěvek, a omezit investici do fondu. Tu lze v případě nutnosti snížit na 500 korun měsíčně.



Prarodiče budou malému Davidovi spořit

Finance se dotknou i malého Davida. Prarodiče se rozhodli pro spoření vnoučeti. Chtějí dávat po 500 korunách měsíčně, dohromady tedy 1 000 korun a volí mezi investicí do fondu a stavebním spořením. Na něm je láká bezrizikovost a státní podpora.

Protože ale slyšeli o případech, kdy opatrovnický soud odmítl schválit výběr peněz, i když šlo například o rekonstrukci dětského pokoje, rozhodli se peníze prozatím posílat na smlouvy, které už mají David s Lenkou uzavřeny z dřívějška. Úspory pak hodlají použít na zařízení pokoje a další výdaje pro malého školáka. Příspěvek prarodičů zároveň vylepší rodinnou bilanci.

Pokud by ale úspory měly sloužit až na studia VŠ, nejde o příliš efektivní nástroj. Státní podpora se časem „rozpustí“ ve stoupající naspořené částce, takže při horizontu 18 let míru výnosu zvýší jen o zhruba 0,7 % ročně. Na takto dlouhou dobu stojí za zvážení podobný investiční program, který už má David na penzi.