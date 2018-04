Davidovy finance: po narození druhého dítěte se rozpočet mění

Manželé se rozhodli na příchod druhého potomka důkladně připravit a plánují malou rekonstrukci bytu. Od jeho koupě do něj příliš neinvestovali. Rekonstrukci dětského pokoje proto chtějí spojit s dalšími drobnými úpravami koupelny a úložného prostoru, který se bude rodině hodit.

Celkový rozpočet na rekonstrukci je 150 000 Kč. Lenka si již 6 let odkládá 2 000 Kč měsíčně na stavební spoření, manželé se proto rozhodnou stavební spoření zrušit a rekonstrukci zaplatit z něj. Smlouva o stavebním spoření je již po vázací době, takže ji Lenka může smlouvu bez problémů vypovědět a po výpovědní lhůtě 3 měsíců ji dorazí peníze na běžný účet. Rodina je ráda, že si s druhým miminkem a odchodem Lenky na mateřskou dovolenou nemusí brát další úvěr.

Nemocenská a mateřská

Péče o rodinu, zaměstnání a rekonstrukce bytu Lenku vyčerpávají a v pátém měsíci se objevují zdravotní komplikace. Odchází proto z práce kvůli rizikovému těhotenství. David i Lenka mají každý své pojištění, které kryje vážné zdravotní problémy. Lenka pracovní neschopnost v pojistce sjednanou nemá.

Na trhu se vyskytuje i několik pojistek, které problémy spojené s těhotenstvím a porodem krýt umí. Pozor ale na podmínku - aby pojišťovna plnila, musí být příčinou objektivně prokazatelné zdravotní důvody. Pokud se jedná pouze o preventivní opatření lékaře (například kvůli rizikovému povolání), pojišťovny peníze vyplatit nemusí.

Jak se tedy pozmění příjmy a výdaje rodiny během nemocenské a následné mateřské a rodičovské dovolené? Během doby, kdy je Lenka doma, pobírá nemocenskou, která činí 10 000 Kč. Její příjem je tedy podobný jako v době, kdy byla na rodičovské dovolené. Osm týdnů před očekávaným narozením dítěte končí Lence nemocenská a příjem se mění na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 13 000 Kč. Ten bude Lenka dostávat 28 týdnů a následně začíná dostávat rodičovský příspěvek. Jak se změní Lenčin příjem:

Nemocenská při rizikovém těhotenství: 338 Kč za kalendářní den

Peněžitá pomoc v mateřství: 13 000 Kč

Rodičovský příspěvek na 24 měsíců: 9 166 Kč

Pojištění dítěte

David s Lenkou se po narození druhého syna Davídka rozhodli pojistit ho na vážné zdravotní komplikace. Když mu byl jeden rok, přidali ho do Lenčiny pojistky a nastavili krytí na trvalé následky úrazu s progresivním plněním na částku jeden milion korun.

Při nejvážnějších následcích by pojišťovna, díky progresi, vyplatila až 5 milionů Kč. Pro případ závažné nemoci má Davídek nastavenou pojistnou částku ve výši 500 000 Kč. Tyto prostředky by případně sloužily na zajištění lepší péče během léčení nemoci, případně by se synem jeden z rodičů mohl zůstat doma nebo v nemocnici.

Méně vážné úrazy, které nezanechají trvalé následky, se David s Lenkou rozhodli pro syna nesjednávat. Lenčina pojistka stojí po přidání syna nově 950 Kč měsíčně. Davidova pojistka zůstává beze změn.

Rozpočet Davida a Lenky (v Kč) Lenka příjmy Lenka výdaje David příjmy David výdaje 10 000 Kč nemocenská, následně 6 týdnů před porodem mateřská 13 000 Kč 950 Kč životní pojištění 22 700 Kč čistá mzda 1 000 Kč ošacení

1 100 Kč kosmetika, osobní potřeby 1 540 Kč stravenky na obědy 600 kosmetika, osobní potřeby 1 174 Kč životní pojištění 1 000 Kč penzijní spoření 1 700 Kč stavební spoření 1 000 Kč spoření nebo investice 1 540 Kč obědy 10 000 Kč/ 13 000 Kč 2050 Kč 24 240 Kč 8 084 Kč

7 950 Kč/ 10 950 Kč 16 226 Kč

Po odečtení osobních nákladů zůstává Lence a Davidovi nejprve 24 176 Kč a při mateřské 27 176 korun. Z toho ale musí platit další společné výdaje, dosahující částky 23 871 Kč a těmi jsou:

223 Kč - povinné ručení

1 000 Kč - benzín

5 648 Kč - náklady na bydlení

2 000 Kč - náklady na energie

2 000 Kč - fond oprav

1 000 Kč - zábava, hobby

10 000 Kč - potraviny (včetně stravování v jeslích)

500 Kč - oblečení na dítě

700 Kč - jesle

300 Kč - hračky

300 Kč - pediatr

200 Kč - kosmetika pro dítě

Při nemocenské je tak mladý pár v plusu 305 korun, při pobírání mateřské pak 3 305 korun.

Po uplynutí mateřské dovolené nastupuje Lenka na rodičovskou. Chtěla si zvolit variantu na tři roky, aby se mohla věnovat oběma dětem. Její příjem by se z 13 000 Kč snížil na 6 100 Kč měsíčně. Rodina by se tak ale dostala značně do minusu, proto Lenka opět volí rodičovskou dovolenou na dva roky. David dočasně pozastavuje zasílání peněz na své stavební spoření.

V investicích pokračuje David v nastoleném kurzu. Doplňkové penzijní spoření jsou dlouhodobé úspory, do kterých je nevýhodné zasahovat. Měsíční bilance je ale napjatá, David se proto rozhodl dočasně přerušit investování do fondu. Výhod pravidelného investování může využít i v doplňkovém penzijním spoření, kde navíc dostává státní podporu. Až se rodinný rozpočet dostane znovu do plusu, v investování bude pokračovat.

Rozpočet Davida a Lenky na rodičovské (v Kč) Lenka příjmy Lenka výdaje David příjmy David výdaje rodičovský příspěvek na 2 roky ve výši 9 166 Kč 950 Kč životní pojištění 22 700 Kč čistá mzda 1 000 Kč ošacení 1 100 Kč kosmetika, osobní potřeby 1 540 Kč stravenky na obědy 600 Kč kosmetika, osobní potřeby 1 174 Kč životní pojištění 1 000 Kč penzijní spoření 1 540 Kč obědy 9 166 Kč 2 050 Kč 24 240 Kč 5 314 Kč 7 166 Kč 18 926 Kč

K původním výdajům se přidaly pleny pro druhé dítě a čaje pro Lenku v hodnotě dohromady 1 200 korun za měsíc. Zvýšily se výdaje na pediatra a hračky z 300 korun na 500 korun měsíčně, dětská kosmetika rodinu vyjde o stokorunu dráž a také výdaje na oblečení se zvýší o 300 korun. Celkové společné výdaje se tak zvednou na 25 871 Kč. Příjmy rodiny jsou 26 042 Kč. Rodinný rozpočet je vyrovnaný, Lence a Davidovi zbude 171 korun měsíčně.