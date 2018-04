Davidovy finance: lépe placená práce a společné bydlení s přítelkyní

Davidovi je 28 let a po třech letech mění zaměstnání, dostal příležitost v nadnárodní firmě. Bude mít na starosti malou skupinku tří vývojářů a bude zodpovídat za IT projekt. To se odrazí i v jeho příjmu, který se z dvaceti tisíc navyšuje o 2 700 korun čistého měsíčně. Navíc mu nový zaměstnavatel nabídl příspěvek 500 korun měsíčně na penzijní spoření, nebo investiční životní pojištění. David zvolí první variantu, tedy „penzijko“.

Nový zaměstnavatel má ale kanceláře ve vedlejším městě a dojíždění za prací autem by bylo pro Davida finančně náročné. Proto si najde byt 2+kk, kde jsou celkové náklady šest tisíc korun měsíčně. Jednorázově však musí zaplatit vratnou kauci ve výši 12 tisíc korun a také provizi ve výši šest tisíc korun.

Byt je vybaven základním nábytkem, chybí ale lednička s pračkou. Lednička přijde Davida na 14 tisíc korun, pračku zatím neřeší, jezdí si vyprat k rodičům. Nečekaně má však další výdaj. Oprava porouchaného auta ho přijde na 9 350 korun. O to víc si uvědomuje, že kdyby neměl naspořeno z období, kdy bydlel u rodičů, musel by si vzít půjčku a zbytečně by tak platil za úroky bance.

Tři roky s rodiči, tři roky spoření

Během tří let, kdy bydlel u rodičů, mu zůstávalo měsíčně přes tři tisíce korun, za rok tak naspořil 36 tisíc korun. Pokud by se David choval jako typický Čech, nechával by své úspory ležet na běžném účtu, kde je zhodnocení naprosto zanedbatelné. Za tři roky by tak měl 108 tisíc korun (3krát 36 tisíc korun). Navíc z minulého období, kdy si šetřil při studiu na vysoké škole, má uloženo dalších 27 500 korun. Celkově by tak na běžném účtu leželo 135 500 korun.

Další možnosti spoření:

Které je to nejvýhodnější?

Spořicí účet: úrokové sazby na spořicích účtech nejsou nyní příliš vysoké, přesto lze najít nabídky s roční úrokovou sazbou 1,5 procenta. Výnosy jsou ale zdaněny 15 procenty. Výhodou je, že peníze jsou kdykoli v případě potřeby k dispozici. Pokud by David uložil jednorázově na spořicí účet s úrokem 1,5 procenta částku ve výši 100 tisíc korun, po dvou letech by naspořil 103 022 korun a po zdanění by si vybral celkem 102 569 korun.



Termínované vklady: úrokové sazby u bank se překvapivě pohybují pod spořícími účty, přesto lze najít nabídku se sazbou 2,20 procenta ročně. Za zvážení stojí i nabídky u družstevních záložen, které nabízejí i 2,7 procenta. Peníze na účtu jsou ale vázány po určitou dobu a nelze s nimi manipulovat. Výnosy jsou opět zdaněny 15 procenty. V případě termínovaného vkladu ve výši 100 tisíc korun se zhodnocením 2,2 procenta ročně by si po dvou letech mohl naspořit 104 448 korun a po zdanění získat celkem 103 781 korun.



Předčasné splacení auta: to je také další možnost, jak může David s penězi naložit. Předčasně doplatit úvěr, kde je RPSN ve výši 5,48 procenta p. a. Úvěr si bral ve 25 letech a řádně by ho splatil v 31 letech. Po zhruba dvou a půl letech mu ještě zbývá splatit 79 500 korun. Protože má nyní naspořeno 135 500 korun, mohl by si to dovolit. Po odečtu dalších výdajů souvisejících s pronájmem bytu a opravou auta bude jeho celkové bilance v době stěhování plus 14 650 korun.



Rozpočet: 135 500 Kč (úspory) - 79 500 Kč (splacení úvěru) - 32 000 Kč (kauce na byt, provize realitce, lednička) - 9 350 Kč (oprava auta) = 14 650 Kč (zůstatek na účtu)

David bydlí v pronájmu, rok spoří

Krátce po nástupu do zaměstnání se David seznamuje s Lenkou, mladou učitelkou v mateřské školce. V tomto období se Davidovy příjmy zvýšily, ale zároveň se mu zvedly i náklady na bydlení a také náklady na osobní potřeby. I přesto mu stále zbývá měsíčně zajímavá částka na spoření. Jelikož David nemá již žádné závazky v podobě úvěru, může uvažovat o dlouhodobějším spoření, třeba s výhledem na pořízení vlastního bydlení.

Stavební spoření: aby David využil maximální efektivitu produktu, tak by bylo vhodné spořit 1 700 korun měsíčně. Vázací doba je šest let a za zřízení je poplatek jedno procento z cílové částky. Vedení účtu Davida stojí 300 korun ročně. Výnos je opět zdaněn 15 procenty. Po šesti letech by David mohl naspořit cca 140 000 korun.

Davidova rozvaha Měsíční příjmy: 22 700 Kč (zaměstnání)



1 540 Kč (stravenky)

Příjem celkem 24 240 Kč Měsíční výdaje: 223 Kč (povinné ručení)



700 Kč (benzín)



6 000 Kč (náklady na bydlení)



5 000 Kč (jídlo, drogerie)



900 Kč (osobní potřeby)



3 000 Kč (zábava, hobby)



1 000 Kč (ošacení)



836 Kč (pojištění ŽP)



1 000 Kč (penzijní spoření)



1 700 Kč (stavební spoření)



1 000 Kč (investice)

Výdaje celkem 21 359 Kč Měsíčně ušetří 2 881 Kč Pozn.: příspěvek zaměstnavatele 500 Kč měsíčně na penzijní spoření není započítán do příjmů, David s touto částkou může počítat až v době odchodu do důchodu.



Investice: Davidovi zbývá dalších zhruba 1 000 korun měsíčně. Otázka je, na jak dlouho. Sice ještě neví, zda je Lenka jeho životní partnerka, ale i sám by se nejspíš brzy poohlížel po vlastním bydlení. Krátkodobé úspory na bydlení má smysl držet na spořicím účtu.

Pokud by spořil dlouhodoběji, ale bez omezení likvidity jako v penzijním spoření, nabízejí se podílové fondy. Na horizontu šesti let (shodně se stavebním spořením) by při výnosu například 3,5 procenta ročně naspořil dalších zhruba 78 tisíc korun. V tom je započten modelový vstupní poplatek ve výši dvě procenta z každé investice. Výnos vypadá nízký, stát si ale aktuálně půjčuje prakticky zadarmo.

Kdo chce vyšší výnosy, nevyhne se určité míře rizika, například ve firemních dluhopisech. Výnosy samozřejmě nejsou garantované, ale podílové fondy vklady klientů diverzifikují, nedělají s nimi bezhlavé spekulace a aktuální hodnotu investice lze v případě potřeby kdykoliv vybrat.

Měsíčně si tedy David ukládá 2 700 korun (stavební spoření a podílové fondy) a měsíčně mu zbude ještě 2 881 korun. Pokud je nechá na běžném účtu, tak si za rok naspoří zhruba 34 500 korun.

Rozvaha Davida a Lenky Měsíční příjmy: 24 240 Kč (David zaměstnání a stravenky)



16 320 Kč (Lenka zaměstnání a stravenky)

Příjmy celkem 40 560 Kč Měsíční výdaje: 13 759 Kč (součet částek, které zůstávají stejné z Davidovy rozvahy - povinné ručení, náklady na bydlení, na zábavu, pojištění ŽP, spoření a investice)



1 000 Kč (benzin)



7 000 Kč (jídlo, drogerie)



1 500 Kč (osobní potřeby)



3 000 (ošacení)



2 000 Kč (stavební spoření, Lenka)

Výdaje celkem 28 259 Kč Měsíčně oba ušetří 12 301 Kč

David bydlí s Lenkou

Po roce se Lenka nastěhuje do Davidova pronajatého bytu. Do společné domácnosti zatím investují jen omezeně, Lenka ze svých naspořených peněz koupí pračku a na běžném účtu jí tak zbude 110 tisíc korun. Zároveň má založené stavební spoření s úložkou dva tisíce korun měsíčně. Jako učitelka přináší do rodinného rozpočtu 15 tisíc korun.

David s Lenkou tak mají dva příjmy, ale jen jedny výdaje. Možnosti spoření se značně rozšiřují. Lenka s Davidem by si rádi odkládali peníze bokem, protože časem si plánují vzít hypotéku na vlastní bydlení. Uvědomují si, že vlastní bydlení je pro ně lepší varianta než celý život platit nájem někomu cizímu. Plánují i založení rodiny, a pokud Lenka půjde za pár let na mateřskou dovolenou, příjem rodiny se na určitou dobu sníží, proto vytvoření rezervy cítí jako prioritu.

Jak si David a Lenka budou spořit dohromady, na to se podíváme v dalším díle.