Dávka: více peněz za péči o blízkého

Přestože zákon o sociálních službách už platí, mnozí zatím nevědí, jak funguje. Kdo dosud pobíral příspěvek na bezmocnost či na péči o osobu blízkou, dostal v prosinci dopis, že se příspěvek ruší.

„V něm však nebylo ani slovo o tom, co bude dál,“ posteskla si Věra Malá z Kladna. Sama se stará o postiženého syna a příspěvek od státu je výraznou částkou jejího měsíčního rozpočtu. Z tisku ví, že by měla dostávat více peněz, ale netuší, jak se zachovat.

Nežádejte znovu

Každý, kdo příspěvek už dostával, se nemusí o dávku podle nového zákona hlásit, dostane ji totiž automaticky. Pokud by si podal další žádost, bude zamítnuta, protože už jednu má. Během ledna, nejpozději však do konce února, by měl dostat vyrozumění ze sociálního odboru obecního úřadu o přiznání nového příspěvku na péči.

V dopise z úřadu se zeptají, jakým způsobem má být dávka vyplácena, v hotovosti, poštovní poukázkou nebo převodem na účet, a také na jméno toho, kdo bude zajišťovat pomoc při péči. Může to být rodinný příslušník nebo osobní asistent či pečovatelská služba. Informace pak doručíte na sociální odbor příslušného úřadu poštou nebo osobně. Za děti či nezpůsobilé vyplní údaje zákonní zástupci.

„Na mnohých úřadech ještě nestihli dopisy poslat, pokud ovšem vyrozumění nedostanete do konce února, obraťte se přímo na sociální odbor, kam patříte podle místa bydliště,“ radí Martin Žárský zministerstva práce a sociálních věcí. Pokud nestihne úřad příspěvek vyplatit v lednu, dostanete peníze v následujících měsících, a to za všechny předešlé měsíce zpětně.

Součástí dopisu je i zařazení do stupně závislosti, který je stejný, jaký kdo měl dosud. „V případě, že jste pobírali dosud příspěvek přiznaný například třetímu stupni bezmocnosti a domníváte se, že dosahujete nyní na úplnou závislost, podejte si žádost na přezkoumání,“ radí sociální pracovnice Eva Provazníková. „Přezkoumání by mělo být vyřízené během 90 dní. Pokud vám bude čtvrtý stupeň přiznán, budete dostávat nejvyšší částku (11 000 korun).

Všechny peníze vám pak vyplatí zpětně k datu podání žádosti.“ Například: žádost jste podali 2. ledna a kladné vyřízení dostanete 30. března – následně obdržíte příspěvek za tři měsíce najednou.

Kdo musí podat žádost?

Systém posuzování bezmocnosti se změnil. Zatímco dříve bylo posouzení stupně závislosti výhradně na lékařích, dnes budou spolurozhodovat o přiznání příspěvku i vyškolení sociální pracovníci. Ti vás navštíví a v domácím prostředí zjistí při jakých činnostech potřebuje postižený pomoc. Například zda se sám nají, připraví si jídlo, oholí se. Posudkový lékař, který nově sídlí na úřadu práce, pak podle zjištění sociálního pracovníka a zdravotních záznamů od ošetřujícího lékaře zařadí žadatele do určitého stupně závislosti.

Pokud jste příspěvek ještě nepobírali a potřebujete pečovatele (týká se i rodičů, kteří se starají o děti vyžadující zvláštní péči a dosud na příspěvek neměli nárok), máte dvě možnosti. Buď navštívíte sociální odbor obecního úřadu s rozšířenou působností, kde vyplníte žádost o příspěvek na péči, nebo si formulář stáhnete na adrese www.nrzp.cz a vyplněný ho na zmíněný sociální odbor pošlete poštou.

V případě, že si nejste jisti v řešení nějaké situace, obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Další informace najdete také na www.mpsv.cz, nebo www.nrzp.cz.

Nejčastější dotazy k zákonu o sociálních službách

Změny ve vyplácení příspěvků na péči přinesly mnoho nejasností. Odpovědi na otázky vám pomohou se v systému lépe orientovat.

Kde mám letos žádat o příspěvek?

Na obecním úřadu s rozšířenou působností na sociálním odboru. Jsou to obce takzvaného III. typu, v jejichž spádovém území máte trvalý nebo hlášený pobyt. Těchto obcí je v Česku 205 a v rámci Prahy je to pak 22 městských částí. Informace o tom, která obec je pro vás ta pravá, vám podají na vašem obecním úřadu.

Může péči zajišťovat rodinný příslušník?

Ano. Příspěvek je možné využít i jako úhradu na výdaje pečující osobě. Tím může být nejen rodič, sourozenec, vnuk, ale třeba i soused.

Bude za pečujícího rodinného příslušníka platit sociální a zdravotní pojištění stát?

Ano. Když bude pečovat rodinný příslušník celodenně, může si vyžádat od obecního úřadu s rozšířenou působností potvrzení, že pečuje o člověka zařazeného do druhého a vyššího stupně závislosti, a s tím zajde na zdravotní pojišťovnu a úřad sociálního zabezpečení. Výše příspěvku se započítává do důchodového pojištění a sociální i zdravotní pojištění za něj platí stát. Lidé samostatně výdělečně činní či zaměstnanci platí pojištění sami a nic se pro ně nemění. Ti, kteří jsou ve starobním či invalidním důchodu, nebo v evidenci úřadu práce, potvrzení nepotřebují, za ně platí pojištění automaticky stát.

Když žadatel není schopen převzít příspěvek, nebo by s ním nesprávně zacházel, co s tím?

Obecní úřad s rozšířenou působností může určit takzvaného zvláštního příjemce v případě, že z důvodu nemoci nemůže zdravotně postižený člověk sám příspěvek přijímat a hospodařit s ním, nebo příspěvek nevyužívá pro zajištění pomoci. Podmínkou je, aby zvláštní příjemce s ošetřováním souhlasil.

Co mám dělat, když se sám rozhodnu změnit osobu pečovatele?

Změnu nahlásíte na sociální odbor úřadu s rozšířenou působností. Nebudete vyplňovat žádný speciální formulář, stačí dopis. Oznámení musí být však písemné s uvedením data, od kdy požadujete změnu provést. Stejnou formou musíte úřadu oznámit, pokud budete chtít dávky vyplácet jiným způsobem. Například místo v hotovosti převodem na účet.

Mohu při péči o dítě pracovat? Nebude mi příspěvek nějak krácen?

Pečovat může i pracující, příspěvek dostává celý. Část příspěvku možné použít například jako odměnu pro osobního asistenta. Rozdíl je jen v placení sociálního a zdravotního pojištění, to platíte sami, nebo ho za vás odvádí zaměstnavatel.

Kdo bude kontrolovat, zda jsou peníze používány ke správnému účelu?

Do domácností příjemců dávek budou pravidelně docházet sociální pracovníci a ti budou mít právo zkontrolovat, jak je příspěvek využíván. Pokud si zdravotně postižený platí nějakou ze sociálních služeb, například pečovatelku či osobního asistenta, bude o tom mít doklad, který při kontrole předloží. Pokud se starají o péči rodinní příslušníci, bude už na sociálním pracovníkovi, aby posoudil, zda je o nemocného dobře postaráno, jestli není zanedbaný. Žádné účtenky není nutné předkládat.

Bude mi příspěvek na postiženého syna nějak krácen, pokud bude část měsíce ve zdravotnickém zařízení?

Příspěvek vám nebude nijak krácen. Nezáleží přitom, bude-li syn v zařízení placeném státem či v soukromém, kde budete platit pobyt sami.

Započítává se výše příspěvku na péči do příjmů?

Příspěvek na péči se nepočítá jako příjem, nemá tedy vliv na zjišťování životního či existenčního minima ani jiných sociálních dávek, například na bydlení, příspěvek na motorové vozidlo a podobně.