Dávky: Na jakou podporu máte nárok

O dávky se žádá na odboru státní sociální podpory úřadu práce.V Praze pak na úřadech jednotlivých městských částí.

1. Přídavek na dítě

Určen je pro rodiny s příjmem pod trojnásobek částky životního minima v předešlém roce. Vyplácí se měsíčně. Výše dávky se mění podle věku nezaopatřeného dítěte.

Příklad:

Rodina s dvěma dětmi 5 a 8 let

1,1 násobek ŽM je 12 936 čistého, při tomto a nižším příjmu dostanou 560 + 624, celkem 1184 korun

1,1 až 1,8 ŽM, při příjmu mezi 12 396 až 21 168 korunami, dostanou přídavky 490 + 546, tedy celkem 1036 korun

1,8 až 3,0 ŽM, při příjmu mezi 21 168 až 35 280 korunami, dostanou přídavky 245 + 273, tedy celkem 518 korun

2. Sociální příplatek

Rozhodující pro jeho získání je příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí, který musí být nižší než 1,6 násobku životního minima rodiny. Výše sociálního příplatku na dítě stanovuje zákon podle příjmu rodiny. Platí přitom, že chudší rodina dostane vyšší příplatek. Posuzuje se předchozí kalendářní čtvrtletí. Záleží i na věku dítěte, čím starší dítě, tím víc peněz.

Příklad:

Hranice čistého měsíčního příjmu pro nárok na sociální příplatek, platí pro úplnou rodinu, když hranici přesáhnou, příplatek nedostanou

hranice příjmu 1,6 ŽM

jedno dítě do 6 let 15 696 Kč

dvě děti 5, 8 let 18 816 Kč

tři děti 5, 8, 12 let 23 152 Kč

Rozhodující je příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Nárok na příspěvek vzniká, pokud jsou příjmy nájemce nebo vlastníka bytu nižší než 1,6 násobku životního minima.

Příklad:

Hranice čistého měsíčního příjmu pro nárok na příspěvek na bydlení, když rodina hranici přesáhne, příspěvek nedostane

4. Rodičovský příspěvek

Na tento příspěvek ve výši 3696 korun má nárok rodič, který se stará o dítě do věku čtyř, respektive sedmi let, pokud je dlouhodobě zdravotně postižené. Podmínkou je, aby se o dítě staral osobně a celodenně, za určitých podmínek ovšem může dát potomka do jeslí, školky nebo jiného hlídacího zařízení, aniž by příspěvek ztratil. Hlavním požadavkem je, že dítě mladší 3 let může navštěvovat jesle po dobu nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci, od tří let může dítě chodit do mateřské školky nebo jiného obdobného zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Od ledna 2007 bude rodičovský příspěvek 7580 korun

5. Porodné

Od dubna se zvyšuje porodné. Pro jedno dítě dostane matka 17 500 korun (dosud to bylo 8750 korun). Rodičům dvojčat vyplatí stát dvakrát 26 250 korun, v případě trojčat třikrát 26 250 korun.

6. Pohřebné

Každý, kdo vypraví v Česku pohřeb, může stát požádat o 5000 korun. Na takovou částku je stanovena výše pohřebného. Na pohřebné je nárok, i když jde o pohřeb českého občana v cizině.

Stát přispívá i jinak

Stát přispívá lidem i v jiných situacích. Vyplácí takzvané dávky sociální péče. Jednorázově vypomáhá lidem a rodinám v nepříznivé sociální situaci penězi v hotovosti nebo přímo potřebnou věcí. Rodina může požádat až o 15 tisíc korun, záleží však na tom, jak její situaci posoudí úředníci. Peněžní příspěvek dostávají i ti, kdo se starají o bezmocnou osobu, nebo těžce zdravotně postižení lidé.

O dávky sociální péče se žádá na stejnojmenném odboru obecního úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností, podle trvalého bydliště.