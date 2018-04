Dbát na první dojem se vyplatí

Mnohé vzdělávací agentury spolupracují s profesionálním týmem vizážistů. Je však nesmírn

ě důležité umět si vybrat tu správnou vzdělávací agenturu. Na jaká kritéria je třeba dát si pozor? Zaprvé je to lektorské obsazení (odbornost, zkušenost, reference metodika), tematický plán (bodové rozpracování probíraných témat), místo a čas konání, finanční náročnost, případně další ujednání, jako například doprava na kurz, možnost sportovního vyžití (outdoor) a tak dále. Vizážista vzdělávací agentury by měl být vybírán podle dosažených výsledků svých prací (takzvaný book), referencí, individuálního přístupu ke každému klientovi, umět jít s módou. Cena se odvíjí podle náročnosti provedení líčení a dalšího odborného poradenství.Vzdělávací agenturu, která by měla příznivým způsobem ovlivnit image zaměstnanců i vedoucích pracovníků, si obvykle vybírá oddělení zabývající se řízením lidských zdrojů (personalista). Pokud však má mít takové vzdělávání nějaký efekt, musí si personalista nejprve jasně určit cíl vzdělávacího kurzu, ať již jednotlivého, nebo celého programu. Už samo vypracování takového projektu podá hodně informací o kvalitě agentury. Každá má svůj způsob, "jak na to". To už je otázka volby forem a metody výuky.Jednou z výukových metod je takzvaná hromadná, jíž se účastní libovolný počet posluchačů a kde lektor podává teoretické všeobecné informace. Další je výuka skupinová, kde je doporučený počet posluchačů, obvykle pět až sedm, a v níž má lektor psychologie možnost využít takzvaných modelových situací. Na nich se nejlépe znázorní daná (problémová), nebo naopak vzorová situace. Samozřejmě existuje i mnoho dalších možností, jak vést výuku, záleží na agentuře, lektorovi, jakou metodu zvolí. Tutéž skupinovou formu využívají i vizážisté, kde mohou k jednotlivým posluchačům přistupovat individuálně. Tady se doporučuje skupinu rozdělit na muže a ženy.Muži dostávají všeobecnější informace o způsobu oblékání do zaměstnání i ve volném čase. Naučí se kombinovat barvy, doplňky, vybrat si decentní parfém. Zjistí, jak pečovat o pleť a nehty. Vizážista může navrhnout i střih vlasů, ale řekne i nezanedbatelné informace o udržování fyzické kondice a správných návyků životosprávy. U žen se většinou rozděluje školení na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se lektor zaměří na současnou módu, styl oblékání do zaměstnání a pro volný čas, vhodnost doplňků, parfému pro určitou příležitost. Rady se soustředí na péči o vlasy, jejich barvu a střih.

Vizážista doporučí vhodnou líčící a odličovací kosmetiku a opět se může zmínit o kvalitní životosprávě a životním stylu. V části praktické se potom věnuje líčení, tvorbě účesu, úpravě nehtů. Sem patří už i konkrétní oblečení a doplňky (barevná typologie). "Vizážista musí umět na člověku potlačit nedostatky a vyzdvihnout jeho přednosti," říká vizážistka a kosmetička Marie Šaršeová. Samozřejmě existuje i mnoho dalších možností, jak vést výuku, záleží jen na agentuře, jakou metodu zvolí.



Psychologie jednání



"Pro výuku prvního dojmu na téma psychologie jednání časové omezení v podstatě neexistuje. Doporučený počet je čtyři až pět hodin," říká lektor Jan Karger. U vizážisty pak dvě a půl až tři hodiny. Výsledkem by mělo být, že se posluchači v konečné fázi dává možnost vyhnout špatným návykům. Kurzy vzdělávacích agentur jsou velmi důležité, neboť právě tam se například obchodní zástupci, manažeři naučí vzbuzovat co nejlepší první dojem, který jim může být prospěšný při vstupních pohovorech v zaměstnání nebo při obchodních jednáních. Veškeré získané informace může pak absolvent kurzu využít i ve svém volném čase, kdy i tehdy je vlastně reprezentantem zaměstnavatele. Investice do takové vzdělání je na celý život, a pokud ji umí člověk správně využít v praxi, mnohonásobně se vrátí.