Dbejte na zápočtový list

Doklady potřebné k zařazení do evidence úřadu práce:



* Platný občanský průkaz s trvalým bydlištěm v místě, které spadá do obvodu daného úřadu práce.

* Originál potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) z posledního zaměstnání. Pokud občan nemůže osvědčit potvrzením zaměstnavatele, že jeho pracovní poměr nebo obdobný vztah skončil, prokazuje skončení zaměstnání čestným prohlášením.

* Cizinci: povolení k trvalému pobytu.

* Občané se změněnou pracovní schopností: rozhodnutí o přiznání změněné pracovní schopnosti.

* Občané, kteří naposledy vykonávali samostatnou výdělečnou činnost: potvrzení z příslušné správy sociálního zabezpečení, že nejsou vedeni v evidenci osob samostatně výdělečně činných.

* Absolventi: doklad o ukončení studia.

* Ženy, které přicházejí do evidence po mateřské dovolené a dosud nebyly zaměstnány nebo zaměstnání skončilo před více než třemi lety, předloží rodný list dítěte.

* Muži, kteří přicházejí do evidence po vojenské základní (náhradní) službě, civilní službě: doklad o jejím skončení (např. vojenská knížka).

* Občané, kteří naposledy pobírali plný invalidní důchod: rozhodnutí z ČSSZ Praha, že jim byl důchod odňat.