Nechcete, aby se o váš majetek strhla bitva? Sepište dědickou smlouvu

A to právě takovou, která umožňuje společnou dohodu a předchází nesvárům mezi pozůstalými. Dědická smlouva je novinka v uspořádání majetku. Má přednost před závětí i zákonem a zvýhodňuje dědice, vědí totiž přesně, na čem jsou a budou.

Se změnou smlouvy musí všichni souhlasit

Hlavní odlišnost po letech znovu zavedené dědické smlouvy od závěti je v tom, že závěť můžete jednostranně změnit a nikdo z rodiny o tom nemusí nic tušit, kdežto dědickou smlouvu změníte pouze za přítomnosti všech smluvních stran, se kterými jste se společně na rozdělení majetku dohodli.

Pro dědice tedy poskytuje značnou výhodu oproti závěti a jistotu, že bude platit to, na čem se s tím, po kom budou dědit, předem domluvili. A nemůže dojít k nepříjemnému překvapení, kdy si váš příbuzný z nějakého důvodu rozmyslel vám odkázat, co slíbil, a vy po jeho smrti budete u notáře čelit nepříjemnému zjištění.

"Oproti závěti, kterou lze kdykoliv změnit, zrušit nebo doplnit bez vědomí dědiců, v případě dědické smlouvy se tak stane jen v jejich přítomnosti a s jejich vědomím," potvrzuje platnost nových pravidel spoluautorka občanského zákoníku Dana Prudíková. Navíc pokud uzavřete dědickou smlouvu a váš předek by ji z nějakého důvodu chtěl obejít a vydědit vás třeba závětí, není to možné. I kdyby takovou dodatečnou závěť sepsal, nebude platit. Dědická smlouva má totiž před závětí i před zákonnou posloupností při dědění přednost.

Omezí se spory

Domluvte se se svými příbuznými, kterých se dědictví a vaše rozhodnutí o rozdělování majetku týká, oznamte jim, že chcete řešit pozůstalost tímto způsobem a předem se o všem dohodnout.

Podle notáře Václava Vody se bude dědická smlouva využívat právě hlavně v případech, kdy bude cítit zůstavitel, tedy ten, kdo majetek odkazuje, možné budoucí problémy a bude je chtít řešit předem. "Další případ, kdy bude na pořadu dědická smlouva, nastane tehdy, kdy bude chtít zůstavitel za své dědictví získat určitou službu předem," myslí si notář.

Zapamatujte si Dědickou smlouvu musíte sepsat a podepsat u notáře.

Poplatky se budou odvíjet od výše majetku.

V dědické smlouvě se musíte předem dohodnout, komu co odkážete, a všichni s tím musí opět musí souhlasit.

Jakékoliv změny v dědické odsouhlasit a podepsat podmiňovat odkázání všichni zúčastnění.

V dědické smlouvě si můžete podmiňovat odkázání majetku určitými službami a zajistit si tak třeba péči na stáří, opravu domu či pomoc bez vědomí jejích účastníků. s náklady na bydlení.

Dědická smlouva nejde obejít bez vědomí jejích účastníků. Ani později sepsaná závěť nebude platná, protože smlouva má přednost.

Rozmyslete si přesně, komu co chcete odkázat, a s dědici to předem projednejte. Stanovte si nějaké společné datum a objednejte se u notáře, kde smlouvu sepíšete a všichni zúčastnění ji podepíší. Dědická smlouva je totiž takzvaná veřejná listina, a tudíž se musíte k jejímu podpisu u notáře sejít. Originál smlouvy pak zůstane v notářské kanceláři a smlouva bude zapsaná do neveřejného seznamu, ke kterému má přístup pouze soudní komisař. Poplatky za sepsání dědické smlouvy se budou odvíjet od výše majetku. "U dědictví ve výši jednoho milionu korun, zaplatíte za smlouvu zhruba deset tisíc korun," informuje notář Václav Voda.

Když se tedy se svými rodiči dohodnete na tom, že půl domu získáte vy, druhou půlku sourozenec a chatu nebo zahradu budete obhospodařovat společně, nemůže se po smrti rodičů stát, že vás notář překvapí jiným uspořádáním. Takže si můžete svou polovinu domu začít rekonstruovat podle svého a nemusíte se bát, že o investice přijdete, kdybyste se s rodiči nepohodli.

Stejně tak můžete rodičům navrhnout jiné uspořádání, pokud se na něm se sourozenci předem dohodnete. Můžete si například nechat dům a chatu se zahradou získá bratr nebo sestra.

"Spory a konflikty mezi příbuznými nejsou při dělení zděděného majetku ojedinělé," popisuje praxi pražská advokátka Barbora Kubinová. "Tento způsob vypořádání se je snaží maximálně zmírnit možná i tím, že se o své části dědictví budou domlouvat za přítomnosti těch, po kterých majetek získávají," domnívá se právnička.

Dům zdědíš, když...

Stejně jako je to v novém občanském zákoníku umožněno u závěti, lze nově i v dědické smlouvě dědicům získání pozůstalosti podmiňovat. "Zůstavitel smí stanovit okolnosti, za kterých dědic pozůstalost získá," upozorňuje notář Václav Voda. Můžete tedy požadovat, aby vnučka vystudovala vysokou školu nebo se starala o vaše domácí zvíře.

Zákoník ale pamatuje na vrtochy a výslovně stanovuje, že není přijatelné a možné, aby vás ten, kdo odkazuje, nutil třeba ke sňatku nebo rozvodu s člověkem, který se mu po vašem boku nelíbí, či k chování zvířat, která nesnášíte.

Při sepisování dědické smlouvy v ní lze stanovit i pořadí náhradníků pro případ, že se hlavní dědic svého nároku nedožije nebo jej odmítne. Dědice totiž tato smlouva nezbavuje práva dědictví nebo jeho část odmítnout. Do dědické smlouvy se nedá zahrnout veškerý majetek, minimálně jedna jeho čtvrtina musí zůstat volná.