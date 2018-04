Dědictví není jen majetek, ale také daň z něj. Kdo ji může snížit, nebo se jí zcela vyhnout

Při úmrtí blízkého člověka již jeho příbuzní tuší, nebo alespoň si mohou v Občanském zákoníku najít, kdo bude dědit majetek zůstavitele a v jakém podílu. Platí ovšem zásada, že okamžikem smrti se tyto osoby stávají z pohledu daňového práva pouze potenciálním dědicem s daňovými povinnostmi. Je to logické, neboť dědická daň se samozřejmě odvíjí od zůstavitelova majetku a také zejména od příbuzenské vazby mezi zůstavitelem a dědicem.

Poslední daňové změny s účinností od roku 2008 rozšířily osvobození, které dědicové využívají. K tomu, aby se se stoprocentní určitostí mohl zjistit stav zůstavitelova majetku, musí proběhnout dědické řízení. Ukončené dědické řízení je důležité pro splnění daňových povinností.

V případě úmrtí manžela (manželky) se nejprve vypořádá společné jmění

Jestliže nabývá dědictví více dědiců, tak každý z nich se stává poplatníkem daně dědické a zdaňuje se jemu připadající část dědictví.

V řízení o dědictví se provádí soupis aktiv a pasiv dědictví a určí se čistá hodnota dědictví. Tou není nic jiného než na peníze oceněný veškerý zůstavitelův majetek ponížený o existující závazky zůstavitele. Jestliže dojde k úmrtí jednoho z manželů, tak se nejprve musí vypořádat to, co patří do společného vlastnictví, a teprve potom se získává zbytek pro účely dědického řízení.

Někdy se stává i to, že dědické řízení je předlužené. V takové situaci lze dědicům doporučit vzdát se dědictví, což musí být schváleno soudem. Následkem toho vůbec nedojde ke vzniku daňové povinnosti.

. daň dědická se platí i za právo na výplatu dědictví Dědickou daň platí nejen dědicové konkrétního druhu majetku (nejčastěji nemovitosti), ale i ten, kdo nabývá pouze právo na výplatu svého dědického podílu od ostatních spoludědiců.

Základ daně dědické lze snížit o dluhy, osvobozený majetek a náklady

Zákon vymezuje položky, o které se daň dědická snižuje:

Cena majetku dle zákona osvobozeného

Přiměřené náklady spojené s pohřbem

Odměna notáře pověřeného soudem

Dědická dávka (v případě zaplacení daně nebo poplatku na základě dědictví jinému státu)

Dědění v I. a II. dědické skupině je osvobozeno

Pro účely výpočtu daně dědické jsou osby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli.

Do I. skupiny patří – příbuzní v řadě přímé a manželé.

Do II. skupiny patří: a) příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

Do III. skupiny patří – ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Lidé, spadající do I. a II. skupiny, jsou osvobozeni od daňových povinností.

Daňové přiznání podat musíte, daň vám bude vyměřena platebním výměrem

Jestliže dojde k ukončení dědického řízení, tak jako dědic byste měli zbystřit z pohledu vašich daňových povinností. Jste povinni bez ohledu na míru osvobození podat daňové přiznání k dani dědické a uvést v něm všechny rozhodné skutečnosti nutné pro vyměření daně. Jako poplatník daně dědické ovšem nemáte povinnost daň spočítat.

Finanční úřad daň dědickou spočítá za vás a pošle vám platební výměr. Na něm bude obsažena částka, kterou jste povinni do 30 dnů od obdržení výměru finančnímu úřadu uhradit. Pokud máte pocit, že finanční úřad daň vyměřil nesprávně (například zdaňuje osvobozený majetek), tak do třiceti dnů se proti výměru můžete odvolat.