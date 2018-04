Dědictví: smutná hra o peníze a majetek

Dědici se podle příbuzenského vztahu k zemřelému dělí do čtyř skupin. Vždy platí, že pokud nejsou dědici v jedné skupině, nastupují ti, kteří spadají do další. Když neexistuje ani v poslední skupině nikdo, kdo by měl na majetek nárok, všechno připadne státu.

V jakém pořadí se dědí:

1. skupina: manžel či registrovaný partner a děti (i osvojené či počaté a dosud nenarozené), když děti nežijí, tak vnuci

2. skupina: manžel (pokud nejsou děti), rodiče, spolužijící (například druh)

3. skupina: sourozenci (když nežijí, tak jejich děti), spolužijící (pokud není manžel ani rodiče)

4. skupina: prarodiče (když nežijí, tak tety a strýcové)

Možné modely dědických řízení

Manželka a dvě děti

nejprve se vypořádá společné jmění manželů – půlka majetku připadne manželce, druhá půlka bude předmětem dědictví

manželova polovina majetku se rozdělí na třetiny

jednu třetinu získá manželka, druhou dcera, třetí syn

Manžel či manželka a děti patří do první dědické skupiny, všichni dědí rovným dílem. Kdyby měl muž ještě nějaké děti z předchozích manželství či za svobodna, mají na dědictví stejný nárok jako děti, které má s poslední ženou. Naopak, pokud vyženil nějaké potomky a neosvojil je, nevlastní děti v tomto případě nezdědí nic.

Manželka a rodiče

muž neměl žádné děti

nejprve se vypořádá společné jmění manželů – půlka majetku připadne manželce, druhá půlka bude předmětem dědictví

podle zákona manželka nemůže dědit v první skupině sama, takže když muž neměl děti, bude se dělit s jeho rodiči, žijí-li

manželka tentokrát dostane polovinu dědictví

druhou půlku získají rodiče zemřelého manžela

Pokud by s manžely žil ve společné domácnosti ještě někdo (například dítě manželky, které si muž neosvojil), bude se dělit s rodiči zemřelého rovným dílem.

Tři děti

muž byl rozvedený, děti jsou ze dvou různých manželství

vše dědí děti rovným dílem, nezáleží na tom, z jakého jsou manželství

bývalé manželky nemají nárok na nic

ani případná družka nezdědí nic, a to ani když žila s mužem v době jeho smrti

Pokud ten, kdo zemřel, nemá manžela/manželku, ale měl děti, zdědí potomci všechno. Když se stane, že děti již nežijí, zdědí majetek vnoučata, jsou-li.

Družka a dva sourozenci

mužovi rodiče už zemřeli

družka i oba sourozenci získají třetinu majetku

pokud by již některý ze sourozenců nežil, právo na dědictví přechází na jeho děti (neteře, synovce), ty se o jeho podíl rozdělí rovným dílem

Družka není manželka, proto dědí jako spolužijící osoba – tedy člověk, který žil se zemřelým ve společné domácnosti minimálně jeden rok před smrtí a podílel se s ním na nákladech na živobytí. O dědictví se však musí ještě rovným dílem podělit se sourozenci svého druha. Pokud by muž žádné sourozence neměl, zdědí všechno sama.

Bratr a sestra

muž neměl žádné jiné příbuzné

sourozenci dědí rovným dílem

pokud by již některý ze sourozenců nežil, právo na dědictví přechází na jeho děti (neteře, synovce), ty se o jeho podíl rozdělí rovným dílem

Protože muž neměl manželku, registrovaného partnera ani žádné děti a jeho rodiče už zemřeli, dědí rovným dílem jeho sourozenci. Za sourozence se považují i ti, kteří mají společného jen jednoho rodiče.

Strýc a teta

muž neměl žádné jiné příbuzné

strýc a teta budou dědit rovným dílem

V tomto případě jsou dědici až ve čtvrté dědické skupině. V první řadě v ní dostanou vše prarodiče. Pokud už nežijí, přichází řada na jejich děti, čili strýce a tety zemřelého. Na jejich potomky (bratrance a sestřenice zemřelého) však už dědické právo nepřechází. Kdyby tedy ani strýcové či tety nebyli naživu, nikdo jiný už dědit nemůže a veškerý majetek propadne státu. Jediným způsobem, jak udržet majetek v rodině, je v takové situaci závěť.