Jak nepřijít o peníze po nečekaném dědictví nebo velké výhře v loterii

1. Anonymita pomáhá, neupozorňujte na sebe

Pokud je to jen trochu možné, člověk by měl zůstat anonymní a majetkem se veřejně nechlubit. Čím méně lidí bude o bohatství vědět, tím méně jich přijde s nataženou rukou. Platí to o vzdálenější rodině, přátelích i cizích lidech, kteří se budou snažit hrát na city. V tomto ohledu se „jako z příručky“ zachoval například nedávný výherce necelých dvou a půl miliardy korun v loterii Eurojackpot z Pardubicka. Nijak na sebe neupozorňoval, odolal pokušení stát se na krátký čas mediální celebritou a s provozovatelem loterie jednal jen s příslibem anonymity. V sídle společnosti se tak setkal pouze s jediným člověkem.

2. Pomoc odborníků volte s rozvahou

Tím, že člověk zůstane anonymní, získá čas, aby si mohl v klidu promyslet, jak s penězi či majetkem naloží, a zamezí také tomu, aby ode dveří odháněl zástupy firem, které pro něho budou mít v tomto směru „zaručené dobré rady“.

Místo toho si může pečlivě vybírat, od koho si nechá poradit. Kdo nemá se správou velkého majetku zkušenosti, bude potřebovat pomoc odborníků především z finanční, právní a realitní oblasti, kteří mu mohou účinně poradit, jak se jměním naložit, aby neztrácelo na hodnotě a ideálně ještě se rozrůstalo. Majetek mohou spravovat i místo něho, ale dotyčný by nikdy neměl pouštět otěže zcela z rukou a případně by měl někdo nezávislý práci správců kontrolovat.

Vydat se například naslepo do světa investic bývá jednou ze spolehlivých cest, jak o peníze přijít. Kvalitní odborníci místo toho vytvoří takovou strategii, která bude jejich klientovi přinášet dlouhodobě profit a uchová hodnotu jeho majetku. Tým poradců může také posloužit jako nárazník před různými žadateli o finanční pomoc.

3. Splacení dluhů je jistá investice

Využít nenadále získané peníze ke splacení dluhů je v Můžu splatit dřív? zásadě nejjistější investice, kterou může člověk udělat sám, aniž by k tomu potřeboval něčí pomoc. Každou korunu, kterou dluží, splatí v poměru 1:1 a nebude dál platit úroky, zatímco u jiných investic není nikdy jistota, že nepřijdou o část své hodnoty.

4. Neměňte životní styl ze dne na den

Rozhodně se nedoporučuje náhle změnit životný styl, například skončit ze dne na den v práci, začít nakupovat nemovitosti, luxusní zboží a jinak bezmyšlenkovitě utrácet. Nejdříve je nutné zjistit, jakou hodnotu vlastně nabytý majetek má, co si za něj může dotyčný pořídit a na jak dlouho mu při určitém životním stylu vystačí. Například zbrkle nakoupená rozlehlá rezidence se může po pár letech stát kvůli vysokým nákladům pro majitele bez dalších příjmů nadále neúnosná a musí ji se ztrátou prodat.

5. Čas na rozmyšlenou je důležitý krok

Prvních pár měsíců po nabytí peněz by si měl každý dobře promyslet, jak s nimi naložit a nepodléhat impulzivním rozhodnutím, které ho mohou o značnou část majetku připravit. Naopak kvalitně vytvořený finanční plán může dotyčnému a jeho potomkům zajistit, že se budou ze jmění těšit po mnoho příštích let.

Jedna ze základních finančních rad říká, že by každý měl své finance spravovat s pomocí rozpočtu, který pevně dodržuje. Platí to i pro lidi, kteří náhle zbohatli. Je přirozené, že si chce každý své peníze užít, ale měl by si na to ale vyčlenit z rozpočtu pevně stanovenou částku a tu nepřekračovat.