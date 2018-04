Defenzivní fondy nemusí znamenat nízký výnos

V dnešní poslední části přehledu smíšených korunových podílových fondů si představíme poslední skupinu, a to defenzivní smíšené fondy. Již z tohoto označení je zřejmé, že půjde o fondy určené spíše konzervativnějším investorům, kteří nejsou ochotni akceptovat velké riziko. Převážnou část portfolia představuje dluhopisová složka, do akciových instrumentů je investováno max. 30 % prostředků.

Podobně jako tomu bylo u předcházejících skupin balancovaných a dynamických smíšených fondů, i u fondů defenzivních jsou patrné rozdíly ve výkonnosti a volatilitě, což souvisí s rozličnými strategiemi jednotlivých fondů. Je tedy rozdíl, jestli manažer fondu investuje do akcií ve střední Evropě, nebo v USA, a stejně tak není možné porovnávat výnosy dluhopisů rozvíjejících se zemí a amerických státních dluhopisů.

Prvním fondem v dnešním přehledu je ČSOB Konzervativní fond spadající pod správu společnosti KBC Asset Management s domicilem v Belgii. Většinu prostředků investuje fond do jiných podílových fondů a převážnou část portfolia představují fondy společnosti KBC. Akciová složka představuje maximálně 15 % portfolia. Fond zajišťuje měnová rizika do českých korun.

Fond ČSOB Bohatství je spravován ČSOB Investiční společností a svou aktuální alokací se mírně vymyká z kategorie defenzivních fondů. Jeho vysoká výkonnost a volatilita je důsledkem umístění 22 % prostředků v domácích akciích a 27 % v zahraničních akciích. Třetinu portfolia tvoří domácí dluhopisy a zbytek je v depozitech.

Zástupcem Investiční kapitálové společnosti KB je fond IKS Global konzervativní. Fond může investovat maximálně 15 % do akcií, momentálně je akciová složka tvořena 8 % domácích akcií. Základ portfolia (téměř polovinu) tvoří domácí dluhopisy, méně než třetina majetku fondu je umístěna do dluhopisů zahraničních. Investice v cizí měně nejsou zajištěny proti měnovému riziku.

Investiční společnost České spořitelny má v přehledu tři zástupce. Prvním je profilový fond fondů,. Akciová složka představuje 30 % fondu a je složena převážně z indexových akcií (USA, Evropa, Japonsko). Polovinu portfolia tvoří dluhopisové fondy (zejména ISČS e ESPA) se zaměřením na střední Evropu a zbytek majetku představují nástroje peněžního trhu.

Fond řízených výnosů je dalším fondem z nabídky ISČS. Podstatná část prostředků fondu je investovaná do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, z nichž zahraniční dluhopisy momentálně představují téměř polovinu portfolia. Do akcií může manažer fondu investovat maximálně 25 % akcií, v případě poklesu jejich hodnoty může být jejich váha krátkodobě snížena až na nulu. Měnová rizika nejsou zajišťována.

Posledním fondem spravovaným ISČS je fond ISČS Výnosový investující především do dluhopisů nových členských států EU. Největší podíl mají státní dluhopisy Polska, ČR a Maďarska. Akciová složka může představovat maximálně 25 % portfolia, současný stav je však této hranici hodně vzdálen. Měnové riziko fondu je aktivně řízeno.

Výkonnost a volatilita korunových smíšených defenzivních fondů Název fondu Výkonnost 6M Výkonnost 1R Volatilita p.a. ČSOB - Konzervativní 1,32% 3,81% 1,60% ČSOB - Bohatství 12,39% 19,16% 5,90% IKS Global konzervativní 3,07% 9,64% 2,80% ISČS Vyvážený Mix FF 4,88% 9,78% 3,30% ISČS Fond řízených výnosů 1,92% 2,98% 0,80% ISČS Výnosový 3,58% 6,31% 5,40% Pioneer-růstový 1,23% 6,53% 2,60% J&T AM Perspektiva 1,50% 2,59% 0,80%

Zdroj: Fondshop, UNIS

Obhospodařovatelem fondu Pioneer - růstový je Pioneer Investiční společnost. Fond investuje více než polovinu svého majetku do domácích dluhopisů, zahraniční dluhopisy tvoří přibližně desetinu portfolia a do evropských akcií je zainvestováno 25 % majetku fondu. Podobně jako je to u ostatních fondů Pioneer, fond plně zajišťuje měnová rizika do domácí měny.

Posledním fondem dnešního přehledu bude fond J&T AM Perspektiva, spravovaný společností J&T Asset Management. Při pohledu na strukturu portfolia by se mohlo zdát, že jde o fond dynamický, jeho volatilita a výkonnost však dokazují, že patří do skupiny konzervativních fondů. I přes výraznou převahu akciových nástrojů (domácí akcie 23 %, zahraniční akcie 34 %, dluhopisy 10 %) je riziko nepříznivého vývoje na trhu zajišťováno opčními a termínovaným obchody. Fond také zajišťuje i měnová rizika.

