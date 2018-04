Definitivní konec tunelování fondů?

Jednotky UCITS a UCI Členění na UCITS a UCI je praxí Evropské unie, kterou zavedla Směrnice Rady z roku 1985. Subjekty, jež splňují podmínky této směrnice, jsou nazývány UCITS (Undertakings for collective investment in transferable securities) a platí pro ně tzv. evropský pas, což je možnost nabízet své produkty ve všech členských zemích EU. Subjekty, které v nějaké charakteristice nevyhovují této směrnici, jsou UCI (Undertakings for collective investment) a neplatí pro ně tak přísná omezení a limity jako pro UCITS. UCITS: má vždy formu otevřeného podílového fondu, investuje do převoditelných cenných papírů, s nimiž se obchoduje na veřejném trhu (oficiální trh ve státě EU, nebo jiném regulovaném trhu povoleném dozorovým orgánem) a jejichž hodnotu lze kdykoliv stanovit. Může také umístnit prostředky do finančních derivátů a cenných papírů vydaných jinými UCITS a UCI. Opět zde jsou investiční omezení a limity. Základním limitem pro diverzifikaci rizika je maximální 5% podíl cenných papírů vydaných jedním emitentem na hodnotě majetku fondu. Zákon však umožňuje zvýšit limit po splnění určitých podmínek. Investice do derivátů jsou omezeny výší vlastního kapitálu (otevřené pozice nesmějí být větší než vlastní kapitál, což zabraňuje použití rizikové finanční páky) a nemožností prodejů nakrátko. UCI: může mít formu investiční společnosti, otevřeného nebo uzavřeného podílového fondu, Rozlišují se podle druhu majetku, do kterého převážně investují, na: - UCI cenných papírů, - UCI rizikového kapitálu, - UCI nemovitostí, - UCI derivátů, - UCI fondů, - Speciální UCI, - Smíšené UCI. V zákoně jsou stanoveny pouze rámcové povinnosti a omezení a je zde fondům ponechána určitá volnost při výběru investiční strategie. Limity omezující počáteční investice by měly zajistit, že do takovýchto fondů nebudou investovat nezkušení investoři, např. u UCI rizikového kapitálu je limit 500 000 Kč, u UCI derivátů 100 000 Kč. Správcovská společnost: obhospodařuje majetek fondů, které sama vytvořila, anebo fondů jiné správcovské společnosti či investiční společnosti. Co však zákon přidal do možností správcovské společnosti je to, že může obhospodařovat i majetek jiných zákazníků, obdobně, jako obchodníci s cennými papíry. Pokud již správcovská společnost disponuje potřebným technickým a analytickým zázemím, není důvod, proč by to neměl zákon povolit (ostatně v evropských zemích je tento stav častý, na rozdíl od současné české úpravy). Dalším bodem, který se mění, je úplata správcovské společnosti. Zatímco dnešní úprava taxativně vymezuje maximální možnou výši úplaty (nejvýše 2% průměrné roční hodnoty vlastního jmění nebo 20% účetního zisku fondu) podle nového zákona bude výše určena pouze statutem fondu. Evropskému právu se také přibližujeme v otázce udělování povolení pro jednotky kolektivního investování či informační povinnosti – uveřejňuje se statut, zjednodušený statut, výroční a pololetní zpráva, otevřený podílový fond uveřejňuje údaj o hodnotě vlastního kapitálu nejméně jednou za dva týdny (dosud to bylo jedenkrát týdně). Minimální výše vlastního kapitálu musí dosáhnout úrovně 50 000 000 Kč do jednoho roku od udělení povolení a Komise pro cenné papíry může při porušení některých povinností vyplývajících ze zákona uložit pokutu až do výše 20 000 000 Kč, s tím, že je možné pokutovat do výše 1 000 000 Kč i fyzické osoby (vedoucí zaměstnance správcovské společnosti, investiční společnosti, depozitáře,…). Důležitou novinkou budou již zmíněné „evropské pasy“ pro české UCITS fondy (po vstupu České republiky do EU). Tyto celoevropské licence zajistí českým fondům možnost vstoupit na trhy jiných států, bez podstupování povolovacích procedur. Bude stačit povolení české Komise pro cenné papíry. Samozřejmě, že toto ustanovení bude recipročně platit i pro zahraniční fondy v ČR. Další informace o fondech naleznete v naší SPACIALIZOVANÉ SEKCI - ZDE