Dejte pozor na "časové" hulváty

Ani nejchytřejšímu pejskovi nedokážete při odjezdu na dovolenou dát do misky dvoutýdenní dávku jídla a přikázat, aby si sežral každý den jen jednu čtrnáctinu. Nedokáže to - jí, kolik sní, i kdyby měl druhou polovinu pobytu úplně hladovět. Stejně tak se liší v každém zaměstnání civilizovanější lidé od méně civilizovaných. Ti první obětavě i vynalézavě, intenzivně i kreativně pracují, šetří, investují - a hledí co nejdříve ve svém životě dosáhnout finanční nezávislosti.

Každý svůj čin vidí nejen v souvislostech dneška, ale i následujících měsíců, roků, desetiletí, ba celého života. Máte u nich téměř jistotu, že budou spolehliví a féroví. Prostě se bojí pustit do něčeho nekalého, protože v řádu mnoha let se prakticky každá nekalost provalí a bude způsobovat potíže. Ať je dnes dřina i nelidská, jen když přinese budoucnost vysoce nadprůměrnou. Ti druzí žijí okamžikem, přítomností. Krajním případem je zlodějíček, který dnes "strašně naléhavě" potřebuje určitý obnos z kolegovy peněženky, a tak si jej prostě vezme. Dnes ho nikdo neviděl, nechytil - takže dnes je dobře. Co bude zítra, o tom neuvažuje.

Drbům lze zabránit otevřeností.

Ale i méně extrémní případy jsou někdy k pracovnímu soužití obtížné. Nenápadné případy poznáte třeba podle planých slibů. Dnes vám slíbí "zítra kolem deváté ti určitě zavolám". Vy už se dál nic neptáte, nenaléháte - zařadíte zítřejší hovor do soustavy svých cílů; dobře víte, co s výsledkem zítřejšího hovoru uděláte zítra v deset, k čemu dalšímu využijete té druhé činnosti poté ve své sladěné soustavě promyšlených úkonů... Ale mluvka nezavolá. Včera ho ani nenapadlo, že dnešek se zeptá na jeho sliby...

Takoví lidé natolik bortí vaše plány, že je na místě nazvat je nelichotivě časovými hulváty. Kradou vám nejcennější hodnotu, kterou nikdo nikdy nenavrátí - čas vašeho života. Ne nadarmo jsou nejúspěšnější ty firmy, kde s časovými hulváty jednají stejně jako s jinými hulváty. Trest (spojený s všeobecným opovržením) spolehlivě odradí.