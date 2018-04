Dejte šanci lídrovi ve svém týmu

Jak takového náhradního lídra najít? Obecně zažitý názor je, že lídrem se člověk rodí, je to charizmatický člověk vyšší postavy, přímého pohledu a s výrazným hlasem. Ve většině případů tomu tak není.

Hledáte-li lídra, najděte lidi, kteří mají nápady a umějí pro ně nadchnout ostatní. Najděte toho, kdo pokud něco pokazí, nebojí se za to nést odpovědnost. Rozeným lídrem je člověk, který chce začít cvičit a za chvíli s ním na squash chodí půlka kanceláře. Nebo touží odjet na exotickou dovolenou - netrvá to ani týden a manželka, která byla rozhodně proti, jede s ním. V zásadě existují dva typy lidí, jimž můžete předat žezlo a měsíc se v kanceláři s klidnou hlavou neukázat. První typ má rád lidi, srší nápady, umí ovlivňovat ostatní.

Pocit odpovědnosti mu dává sílu. Takových lidí je však málo. A pokud nejste takový právě vy, hrozí, že by se váš dočasný zástupce ukázal jako lepší vedoucí. I přesto je dobré získat jej na svou stranu a nebát se využít jeho schopnosti vést.

Možná se ukáže, že váš zástupce je v některých oblastech lepší než vy. Avšak to, že jste schopen mít ve svém týmu tak dobrého pracovníka, a navíc ještě této přednosti využít, svědčí o vašem umění vybírat správné lidi a stavět na silných stránkách týmu. Druhý typ lídra není příliš ctižádostivý, jeho bystrost a přirozené vůdcovství se projeví obvykle v krizové situaci. Takový člověk dělá rád svou práci, nechce někoho stále řídil. Je to však právě on, koho můžete považovat za svou pravou ruku - a odjet na dovolenou bez stísněného pocitu.