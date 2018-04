Dejte si pozor, co říká vaše tělo!

Způsob, kterým vcházíte do místnosti, kde se koná pohovor, hraje důležitou roli. Rozražením dveří a hlasitým zahalekáním pozdravu personalistu nejspíš vyděsíte. Pokud však budete několik minut přešlapovat za dveřmi, pak třikrát zaklepáte a na opakované vyzvání nejistě vstoupíte s vystrašeným výrazem ve tváři, budete působit dojmem vylekané šedé myši, která nikoho nezaujme.

Proč je tak důležité soustředit se na gesta? „Obecně platí, že z mimoslovní komunikace získáváme okolo 80 procent všech informací,“ vysvětluje personální konzultant Tomáš Libert ze společnosti Force 1. Tedy nejvýše 20 procent z celkového dojmu tvoří to, co druhému říkáme slovy.

Samozřejmostí by mělo být, že přijdete včas. Výmluvy na ucpané město zřejmě nezaberou. Už proto, že některá města bývají ucpaná téměř pořád. Druhým pravidlem je, že si vypnete mobilní telefon.

Jak se správně usadit

Po vstupu do místnosti vás zřejmě čeká podání ruky. I když už jste o správném stisku nejspíš slyšeli mnoho rad, není na škodu připomenout, že stisknutí ruky by nemělo proběhnout ve stylu „leklé ryby“, ale neměli byste ruku druhého zmáčknout ani příliš silně.

Počkejte, až vám personalista nabídne místo k sezení, poděkujte a usaďte se. „Pokud vás někdo vyzve, abyste si místo sami vybrali, ponechte mu pozici v čele stolu a sedněte si po jeho pravé ruce. Nevybírejte si židli přímo naproti, dotyčný by to mohl chápat jako pokus o soupeření, a to by vám na bodech nepřidalo,“ radí Tomáš Libert. Důležité je i to, jak se usadíte. I když pro vás bude připraveno hluboké, pohodlné křeslo, rozhodně se nerozvalujte s jednou nohou přehozenou přes druhou, jako to děláte doma u televize.

Není dobré ani sedět na okraji křesla s nohama pevně stisknutýma u sebe. Tím byste dali najevo, že se cítíte nejistě a nepříjemně. Žena si může dovolit položit si nohu přes nohu, ale pozor by si měla dát na omotávání špičky jedné nohy přes druhou - vyšle tím signál, že se cítí rozpačitě či ohroženě. Špičky nohou pak směřujte k osobě, se kterou mluvíte. Špičky namířené výrazně na stranu by si dotyčný mohl vyložit tak, že už byste nejraději byli venku.

S trémou se počítá

Pokud se vám při pohovoru klepou kolena a třese se vám hlas, nemusíte mít obavy. Většina lidí trému toleruje, protože je přirozená. Lehká tréma je navíc odrazem vysoké motivace a někdy působí lépe než přehnané sebevědomí. Trému lze navíc snadno odstranit, nebo ji alespoň zmírnit. „Zkuste si pohovor doma nanečisto. Naučte se třeba na kamarádovi správně podávat ruku, natrénovat si upřený pohled do očí, uvědomte si, jaké otázky vám zřejmě budou dávat a co všechno na vás budou vnímat,“ radí psycholog Miloslav Čedík.

Hodně prozradí oči

Zaměřte se na oči, ty o vás prozradí mnoho. „Soustřeďte se na svůj pohled a svůj pohled soustřeďte na toho, s kým komunikujete.

Pohled by měl být milý, vyjadřovat, že nasloucháte a netěkáte pohledem všude kolem,“ doporučuje Tomáš Libert. Pokud byste odvraceli oči stranou, mohli byste vzbudit dojem, že neříkáte pravdu nebo si nejste jistí. Na druhou stranu nepřetržité zírání bude vypadat naléhavě a dotěrně a můžete jím druhou osobu rozhodit. Proto zvolte zlatou střední cestu. Po místnosti se rozhlížejte jen do stran, oči nikdy neklopte, je to gesto podřízenosti. Hlavu při rozhovoru nakloňte mírně na stranu, dáte tak najevo zájem a ochotu naslouchat.

Většina lidí má při pohovoru problémy s rukama, nevědí, kam s nimi. Nejčastější chyba je, když si hrají s prsty nebo žmoulají kapesník, čímž působí nervózně až neuroticky. Snažte se nehrát si s řetízkem, který vám visí na krku. Jestliže víte, že by vás k tomu šperky sváděly, raději si je před pohovorem sundejte. Ženy si rády pohrávají s konečky vlasů, které obmotávají kolem prstů, což je neprofesionální, dětinský zvyk, kterého by se měly rozhodně zbavit.

Zůstaňte přirození

Dobře nepůsobí ani založení překřížených rukou na hrudníku - vyvolává dojem, že se bráníte, uzavíráte a nejste ochotni komunikovat. Nejlépe uděláte, když si ruce volně položíte podél těla, dlaněmi mírně vzhůru, abyste působili otevřeně a vstřícně.

Pravidel je mnoho, ale jedno předčí ostatní: „Je třeba zůstat přirozený. Každá strojenost se prozradí. Váš výraz by měl být přívětivý a celkové působení přirozené a uvolněné,“ uzavírá Tomáš Libert.