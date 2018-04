Dejte si pozor na falešné banky!

Jak banku definuje zákon?



Podle Zákona o bankách č 21/92 Sb. v paragrafu 3 odst. 1 jasně definuje kdo může používat slovo banka: „Slovo "banka" nebo "spořitelna", jeho překlady nebo slova, od nich odvozená, smí užívat v obchodní firmě pouze právnická osoba, které byla udělena licence, pokud není zřejmé ze souvislosti, v níž se slovo "banka" nebo "spořitelna" používá, že tato osoba se nezabývá činností uvedenou v § 1 odst. 1.“ Výjimka se vztahuje pouze na firmy nebo názvy, které jsou definovány zákonem.

Zákon tedy jasně říká, že ani slovo „BANK“ tedy anglický překlad slova banka, není přípustné používat pro firmu, která se zabývá rychlými úvěry v Moravskoslezském kraji a prezentuje se jako Financial Bank.

Možnost zjistit, zda příslušná instituce má bankovní licenci, je jí přidělen bankovní identifikační kód a další náležitosti, máte u České národní banky, která na svých stránkách čtvrtletně zveřejňuje změny, které se na bankovním poli odehráli. V jejích seznamech naleznete nové banky, změny u stávajících nebo i to, zda je některá z bank v likvidaci.

Co můžete získat jako klient malé banky?

Firma schovávající se pod názvem Financial bank, jen využívá dobrého jména bank a je i s podivem, že její logo je poměrně podobné jedné z velkých bank na trhu, která se spolu se svou dceřinnou společností na půjčky fyzickým osobám specializuje. Své webové stránky prezentuje od roku 2003 na internetové doméně net-box.cz, rozhodně však bankou není!

„Banka“ nabízí rychlé půjčky a jejím sloganem je „Půjčíme Vám na cokoliv“. Patří tedy do skupiny společností, které Vám půjčí peníze za neuvěřitelné úroky na dobu 12 až 72 měsíců nebo na 1 – 5 let (nebylo možné ověřit, který z údajů je platný, neboť na uvedeném kontaktním telefonu nebyl nikdo dostupný). Výše půjčky je vymezena od 20 do 94 tisíc korun. Zároveň vám „banka“ slibuje posouzení a schválení úvěru zdarma, či potvrzení o půjčce do 30 minut.

Velmi zvláštní nabídka je vám učiněna v případě, že poskytnete při podání žádosti své rodné číslo. Pak je vám nabídnuto „SKÓROVÁNÍ - tedy zda máte 70% úspěšnost k vyřízení půjčky. Zbylých 30 % zjistí po dodání podkladů na schvalovacím místě“, tolik citace z webových stránek Jinak se formulář podobá těm, které vyplňujete při žádosti o úvěr u kterékoli banky. Uvádíte své jméno, adresu, telefon, povolání, věk, stav, počet dětí, výši měsíčního příjmu a pokud chcete, pak i rodné číslo. K němu je připsaná poznámka: „ Nemusí být, ale usnadníte tím žádosti – 70% úspěšnost!“

Milou „banku“ jsme zkusili kontaktovat a získat od ní informace o poskytované půjčce. I přestože slibuje nejpozději do 24 hodin informace, zda máte na půjčku nárok a jaké nezbytné podklady k vyřízení půjčky je třeba, ani po týdnu nás nikdo nekontaktoval (zřejmě proto, že je nabídka určena pouze pro neexistující Severomoravský kraj – chybné označení Moravskoslezského kraje).

Při zjišťování, kdo za tímto projektem stojí, nás stopy dovedly k rodinné firmě – dvěma fyzickým osobám, které provozují stránky „banky“ i doménu, pod kterou je vedena.

Co tedy s takovou bankou?

Dle zákona 21/92 Sb. par. 3: Česká národní banka může požadovat



a) změnu navrhované obchodní firmy zakládané banky v případech, kdy existuje nebezpečí záměny s obchodní firmou jiné již existující právnické osoby nebo její organizační složky,



b) změnu obchodní firmy pobočky zahraniční banky spočívající v doplnění rozlišovacího dodatku v případech, kdy existuje nebezpečí záměny s obchodní firmou jiné již existující právnické osoby nebo její organizační složky.

Nenechte se napálit

Bohužel nic takového se v případě Financial Bank nestane. Firma není vedena v žádném rejstříku a existuje jen na internetových stránkách. Jedna z fyzických osob, která příslušné stránky provozovala dokonce v letošním roce přerušila provozování živnosti a Financial bank tak stále můžete nalézt na internetu, pokud hledáte instituci, o které byste si rádi půjčili třeba na novou kuchyň.

Co z toho plyne?

Nenechte se ošálit názvem, který ve vás navozuje pocit důvěryhodnosti. Ani označení, že se jedná o „banku“ nemusí nic znamenat. S požadavky o finanční služby se vždy obracejte na renomované společnosti, u kterých máte jistotu, že nenarazíte na žádný problém, který vás připraví o peníze.

Setkali jste se s podobnou institucí? Půjčili byste si od banky, která na vás nepůsobí důvěryhodně? Napište nám, těšíme se na vaše názory.