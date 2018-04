Dejte si pozor na hlasovou schránku!

Při podmíněném přesměrování je totiž hovor přesměrován z České republiky do zahraničí, kde se snaží najít váš mobil. Pokud hovor nepřijmete, a je tedy splněna některá z podmínek přesměrování, vrací se hovor ze zahraničí zpátky do České republiky do hlasové schránky. V podstatě tak zaplatíte dvakrát – za hovor z České republiky do zahraničí a za hovor ze zahraničí do Česka. Z tohoto důvodu je vhodnější při zahraničních cestách hlasovou schránku vypnout. Případně do ní naopak všechny hovory nepodmíněně přesměrovat. Každý se tak rovnou dovolá do hlasové schránky, do které můžete nahrát vzkaz, aby vám volající v případě urgentní záležitosti poslal SMS a podobně.



Pokud hlasovou schránku zrušíte, závisí jen na vás, zda hovor přijmete. Využít můžete také registru zmeškaných hovorů, kdy po přihlášení telefonu do sítě dostanete zdarma SMS s telefonními čísly a časy, kdy se vás někdo z těchto čísel pokoušel zastihnout.

Aby byl i mobil na dovolené v pohodě

Co způsobí mobilu:

Slunce

Nenechávejte mobilní telefon na prudkém slunci. Při příliš vysokých teplotách se mohou zdeformovat plastové části telefonu, snižuje se jeho životnost a může se poškodit baterie.

Mořská voda

Netelefonujte v dešti, nekoupejte svůj mobil ve vodě. Vlhkost a voda způsobují korozi elektrických obvodů telefonu. Jestliže vám spadne mobilní telefon do vody, co nejdříve vyndejte jeho baterii a dokonale vysušte, nikoli na přímém slunci. Když si budete zcela jistí, že mobil už není vlhký, můžete jej zprovoznit. Pokud někde v blízkosti funguje opravna mobilních telefonů, neváhejte a nechte vysušení na odbornících.

Písek

Písek může poškodit mechanické části telefonu a ucpat důležité kontakty. Dostane se skoro všude. Aby písek neohrozil funkčnost vašeho telefonu, otevřete mobil a písek z něj vysypte. Pozor na otvory pro dobíječku a sluchátka. V případě, že se vám nepodaří veškerý písek dostat ven, můžete si pomoci zubním kartáčkem nebo štětcem na pudr.

Skvrny od nápojů, zmrzliny či ovoce

Lepkavé zbytky ihned odstraňte papírovým ubrouskem nebo vlhkým (nikoliv mokrým) ubrouskem.