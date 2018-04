Dělat sedla za 30 000 korun se učím tak, že je rozpářu, říká výrobce sedel

Koně Martina Povra vždy přitahovali, věděl však, že není z jezdecké rodiny a že ani nemá postavu na to, aby se stal úspěšným žokejem. "Myslím, že by mě to neuživilo, skončil bych u kydání hnoje," říká.