Dělník, realitní makléř a úvěrový analytik jsou nejohroženější profese

"Zejména se o své místo nemusejí bát lidé z oborů, které úzce souvisejí s pokrýváním základních životních potřeb, jako je zdraví, bezpečí, potraviny, vzdělání," shrnuje situaci Iva Válková z personální agentury Pragma. Podle ní i naprosté většiny představitelů agentur však bylo velmi obtížné vyjmenovat deset profesí, které krize zasáhne, anebo ne.

"Každá společnost musí hlídat své náklady a zlepšovat svou obchodní pozici, pokud chce finanční krizi přežít. S ohledem na tuto skutečnost můžeme říct, že by všechny profese i pozice mohly být zasaženy finanční krizí, a to od dělnických přes administrativní až po manažerské pozice. Nikdo se dopadům krize nevyhne," konstatuje Serge Dupaux z personálně poradenské agentury Synergie.

Představitelé personálních agentur říkají, že o práci se bát nemusí lékaři a zdravotní sestry, úředníci a státní zaměstnanci, pečovatelky, vojáci, policisté, učitelé a lektoři. Problém pravděpodobně nebudou mít ani obchodníci, včetně zaměstnanců callcenter, a pracovníci v oblasti potravinářství a pivovarů. Dlouhodobě se ukazuje, že velký zájem je o řemesla, například nástrojář, svářeč, obráběč. Stejně tak se uživí ekonomové, účetní a IT specialisté.

Krize naopak ohrožuje dělnické profese v automobilovém a jiném průmyslu, bát by se měli administrativní pracovníci - zejména ti, kteří neznají cizí jazyk. Oprávněné obavy jistě zasáhnou také pracovníky ve stavebnictví, realitní makléře a také lidi ve službách, například kosmetičky a kadeřnice.

O práci pravděpodobně přijdou i lidé z doposud velmi lukrativního oboru - reklamních agentur. Menší zájem bude také o finanční poradce, bankovní úředníky, pracovníky cestovních kanceláří a agentur a o úzce specializované pracovní a personální agentury. O luxus nebude zájem. Dojde také ke snížení poptávky nadstandardních služeb a výrobků, bez kterých se člověk obejde. Jako je například kosmetika, nové auto a zahraniční dovolená. Lidé začnou více přemýšlet, co je pro ně nutností a co nadstandardem. To by mohlo poškodit právě výše uvedené obory.

Co na to odborníci?

Iva Válková, Pragma

O kvalifikované je stále nouze

V této fázi jsou postiženy především obory, které vyrábí nebo prodávají luxusní zboží, jehož spotřebu mohou lidé odložit.

Proto se finanční krize dotkla v první fázi automobilového průmyslu, kde se propouštění především týká nekvalifikovaných dělníků. Zpomaluje se prodej nemovitostí a cestovní kanceláře hlásí pokles prodejů zájezdů. Firmy i jednotlivci využívají méně bankovních služeb, protože odkládají investice a spotřebu, což ovlivňuje zaměstnanost i v tomto sektoru (úvěrový analytik, bankovní úředník, finanční poradce…). Stále perspektivní je IT segment. Firmy nadále intenzivně hledají kvalifikované zaměstnance především technického vzdělání. Jedná se jak o technické inženýry, tak i lidi s výučním listem: obráběče, svářeče, nástrojáře, zámečníky atd.

Jaroslava Rezlerová, Manpower

Stále se budou hledat noví zaměstnanci

Vývoj trhu a vzniklá krize byly impulzem pro firmy, aby prověřily své aktivity, proto nyní procházejí očistným procesem. V době poměrně slušného růstu posledních let nebyl takový důraz na efektivitu. To se dnes mění, škrtají se nezbytné náklady a společnosti se zaměřují na výkon. Znamená to, že nebudou potřebovat tolik lidí, některé služby omezí či zcela eliminují.

Mnoho společností v ČR bylo ke konci loňského roku v panice a vyčkávalo, co přijde. Počet pracovních míst se určitě sníží, ale na druhou stranu se stále hledají a obsazují určité pozice. Věřím, že ze situace, kdy na trhu byl nedostatek kvalifikovaných lidí, se nemůžeme najednou dostat do situace, kdy všechny společnosti budou saturované a nebudou nabírat nové lidi.

Barbora Tomšovská, Touchdown

Regiony na tom budou hůř

Zatímco ještě nedávno byly žádané dělnické profese - nyní v období hospodářské krize výrobní firmy propouštějí a je přetlak dělnických profesí na trhu, který jim však nemůže nabídnout náhradní alternativu. Bohužel od státu nelze očekávat žádná efektivní řešení - ta měl přijmout již v době, kdy například sklárny, v nichž byl akcionářem, vyráběly měsíce na sklad a nikomu - ani managementu to nepřipadalo špatné. Takže dále bude vzrůstat již tak dost vysoká míra nezaměstnanosti v určitých regionech.

Jana Horáková, Perspektiva Praha a Agency4study

Zaměstnanec se musí přizpůsobit

Pracovní trh byl v posledních několika letech "tažen" zaměstnanci. Zaměstnavatelé museli čelit problému, jak být pro zaměstnance atraktivní, a museli být velmi flexibilní při náboru nových lidí.

Nyní kritéria flexibility změnila stranu a naopak zaměstnanec musí být ten, kdo se přizpůsobí svou mobilitou i platovými požadavky, pokud chce řídit svou profesní kariéru. Na základě toho musím dodat, že profesionálové budou trpět krizí vždy méně než ti ostatní, protože jsou více flexibilní, orientování na cíle a mají opravdu velmi silnou pracovní motivaci.

Serge Dupaux, Synergie

Ti nejlepší práci mít budou

V následujícím období se bude sice propouštět v různých oborech, ale v každém případě si firmy budou chtít udržet své nejlepší zaměstnance.

Lidé by se měli soustředit na svůj pracovní výkon a využívat maximum svých schopností, pokud se chtějí vyhnout vlně propouštění. Pracovní výkon a loajalita budou hrát důležitou roli při rozhodování.

Některé segmenty jsou nicméně ohroženy velmi a v těchto případech je potřeba se připravit na vstup na trh práce. Nečekat, shrnout si své zkušenosti a praxi, připravit kvalitní životopis, sledovat nabídky práce, a to nejen ve svém regionu.

Milan Novák, Grafton

Ani pracovníci v IT nejsou za vodou

Z našich informací, které jsou vystavěny na sledování pohybu na pracovním trhu, je evidentní, že zájem lidí o pracovní nabídky se v současnosti zhruba zdvojnásobil oproti stejnému období loňského roku a je zhruba o třetinu vyšší oproti poslednímu čtvrtletí 2008, přičemž poptávka firem po pracovnících klesá. To potvrzuje, že krize se v lednu skutečně projevila i na trhu práce. Oproti minulému roku jsou na tom hůře i pracovníci v IT. Nejsou primárně ohroženi, ale i tuto oblast postihla redukce. Naopak dobře se drží strojní a elektrotechnické firmy. Velká poptávka je po zkušených a kvalitních obchodnících.

"V kurzu" budou finanční a "krizoví" manažeři, kteří dokáží najít úspory a zachránit firmu před úpadkem.

Daniela Čajánková, Stimul

Nebojte se změnit obor

Zatím hospodářská krize nejvíce postihuje automobilový a stavební průmysl a dopravu. Očekáváme, že pracovní místa v těchto oborech jsou v následujícím období ohrožená. Zaměstnancům bychom obecně doporučili větší flexibilitu a otevřenou mysl - nebát se změnit obor, nebránit se dojíždění za zaměstnáním, které je naprosto obvyklé v jiných zemích.