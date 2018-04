Delší nemoc vás nemusí zruinovat. Ztrátu příjmů lze pojistit

Poskytují ho prakticky všechny pojišťovny, nejčastěji jako připojištění k některým z produktů životního pojištění. Maximální výši denních dávek, kterou vám po sjednanou dobu nemoci budou vyplácet, odvozují od vašeho čistého příjmu. Denní dávka (respektive pojistné plnění) společně s vyplácenou nemocenskou by měla dorovnat váš průměrný měsíční příjem.

Hlavními ukazateli, které pojišťovny při stanovení ceny pojištění sledují, je tedy váš příjem, dále věk, pohlaví, výše denních dávek, čekací doba (od kterého dne nemoci chcete dávku vyplácet) a zda jste zaměstnaní, či OSVČ.

Denní dávky až 6 tisíc korun

Maximální denní dávky bez zkoumání příjmu Allianz:

200 korun - od 15. dne vyplácení

400 korun - od 29. dne vyplácení

600 korun - od 57. dne vyplácení

200 korun - od 15. dne vyplácení 400 korun - od 29. dne vyplácení 600 korun - od 57. dne vyplácení ČP Zdraví:

do 300 korun

do 300 korun Generali:

do 300 korun

do 300 korun ING pojišťovna:

do 300 korun



do 300 korun Pojišťovna ČS:

do 750 korun

do 750 korun Pojišťovna VZP:

do 500 korun

do 500 korun Uniqa:

do 500 korun

Zdroj: pojišťovny

Některé pojišťovny od vás nebudou chtít doložit příjem, pokud budete žádat o denní dávky zhruba od 200 - 750 korun. Denní dávky se pohybují v závislosti na pojišťovně již od 50 korun (Česká podnikatelská pojišťovna) až po šest tisíc korun (ČP Zdraví).

Aby vám pojišťovna vyplácela maximální poskytovanou denní dávku, musíte mít opravdu nadstandardní příjmy. Například u Pojišťovny České spořitelny na maximální denní dávku tři tisíce korun dosáhnou klienti s průměrným čistým měsíčním příjmem 112 500 korun.

Pojišťovny omezují i vstupní věk klienta pro uzavření pojištění. Mohou ho uzavřít lidé od 18 let (u ING a ČPP již od 15 let) do 55 až 70 let (Pojišťovna ČS). Slavia pojišťovna horní hranici věku nijak neomezuje.

Naprostá většina pojišťoven při stanovení ceny pojistného ještě zohledňuje pohlaví klienta (od 21. prosince 2012 to již nebude možné). "Zatím sazebník rozlišuje pohlaví přesně podle statistických údajů. Přibližně do 45 let věku mají pojištění levnější muži. Pokud si ho ale sjednají ve starším věku, budou platit více než ženy," doplňuje Miloš Panýr z ČP Zdraví. Stejné podmínky mají již nyní muži i ženy pouze u ING pojišťovny, Pojišťovny ČS, Pojišťovny VZP a Slavia pojišťovny.

Vyplácení denních dávek nejdříve od 14. dne nemoci

Možné varianty Vyplácení denních dávek: Allianz: od 15., 29. a 57. dne pracovní neschopnosti

od 15., 29. a 57. dne pracovní neschopnosti Česká podnikatelská pojišťovna : od 15., 22., 29. a 60. dne

: od 15., 22., 29. a 60. dne ČP Zdraví : od 15. a 29. dne

: od 15. a 29. dne ČSOB Pojišťovna : od 15. a 29. dne

: od 15. a 29. dne Generali : od 15., 22., 29. a 62. dne

: od 15., 22., 29. a 62. dne ING pojišťovna : od 29. dne

: od 29. dne Kooperativa : od 14., 28. a 42. dne

: od 14., 28. a 42. dne Pojišťovna ČS: od 15., 29., 57. dne

od 15., 29., 57. dne Pojišťovna VZP: od 14., 21., 28. a 35. dne

od 14., 21., 28. a 35. dne Slavia pojišťovna : od 29. a 57. dne

: od 29. a 57. dne Uniqa: od 14., 21. 28. a 42. dne

Abyste se dočkali pojistného plnění, nesmíte onemocnět do dvou až tří měsíců od uzavření pojistky. Až poté vám pojišťovna bude proplácet sjednané denní dávky. V případě pracovní neschopnosti kvůli úrazu pojišťovny čekací dobu neuplatňují.

Žádná z pojišťoven však neproplácí denní dávky již od prvního dne nemoci. V pracovní neschopnosti musíte být nejméně 14 dní a je pak na vás, od kdy budete chtít denní dávky proplácet. Čím pozdější termín si zvolíte, tím levnější budete mít pojistné. Pojišťovny nabízejí různé varianty.

S omezeními se setkáte i u maximální délky proplácení denních dávek. Většina pojišťoven vám uhradí rok nemoci, Pojišťovna ČS až 548 dnů a ČSOB Pojišťovna dokonce až 550 dnů.

Různorodost výše denních dávek

Pro názornější přiblížení jsme připravili dva modelové příklady variantně podle výše příjmu, věku, pohlaví, denní dávky i doby, od které bude pojistné plnění vypláceno. Požádali jsme pojišťovny o výpočet ročního pojistného.

Příklad 1: Muž/žena ve věku 30/50 let. Hrubý měsíční příjem ze zaměstnání má 40 tisíc korun. Výplata pojistného plnění od 15. dne pracovní neschopnosti. Chtěl/a by se pojistit na denní dávku ve výši 800 korun. Dosáhne na ni?

S daným příjmem by klient na denní dávku 800 korun dosáhl jen u několika pojišťoven. Musel by mít mnohem vyšší příjem. Například Allianz požaduje 64 100 korun hrubého měsíčně, ČP Zdraví dokonce 67 tisíc korun hrubého. Klient se tak u většiny pojišťoven bude muset spokojit s mnohem nižší denní dávkou.

Roční pojistné pro maximální denní dávku při hrubém měsíčním příjmu 40 tisíc korun a výplatou pojistného plnění od 15. dne pracovní neschopnosti Pojišťovna Dávka Věk 30 let Věk 50 let muž žena muž žena Allianz 400 2 588 3 523 4 925 5 700 ČPP 920 8 634 9 929 11 340 13 041 ČP Zdraví 350 7 644 8 568 11 760 11 340 ČSOB Poj. 700 9 300 9 180 9 528 9 432 Generali 470 od 3 170 od 2 967 od 5 122 od 4 786 ING 300 2 880 2 880 Kooperativa 800 7 776 8 544 10 080 11 616 Poj. ČS 800 4 640 8 080 Uniqa 370 4 588 5 550 7 363 8 214 Zdroj: pojišťovny; Poznámka: částky jsou v korunách

Výjimkou je Česká podnikatelská pojišťovna. S daným příjmem by si klient mohl sjednat denní dávku až 920 korun.

Příklad 2: Muž/žena ve věku 30/50 let. Hrubý měsíční příjem ze zaměstnání má 35 tisíc korun. Výplata pojistného plnění od 29. dne pracovní neschopnosti. Chtěl/a by se pojistit na denní dávku ve výši 500 korun. Dosáhne na ni?

Klientovi by tomto případě už vyhovělo více pojišťoven, některé by mu dokonce nabídly možnost pojistit si i vyšší denní dávku.

Roční pojistné pro maximální denní dávku při hrubém měsíčním příjmu 35 tisíc korun a výplatou pojistného plnění od 29. dne pracovní neschopnosti Pojišťovna Dávka Věk 30 let Věk 50 let muž žena muž žena Allianz 400 1 289 1 938 2 486 2 942 ČPP 810 5 723 6 582 6 411 7 373 ČP Zdraví 300 2 520 2 880 3 960 3 816 ČSOB Poj. 600 6 072 5 964 6 252 6 156 Generali 470 od 953 od 1 029 od 1 492 od 1 715 ING 300 1 260 1 260 Kooperativa 500 3 780 4 140 4 860 5 640 Poj. ČS 500 1 950 3 350 Poj. VZP 500 3 795 5 335 Slavia 500 4 980 5 520 Uniqa 300 1 620 2 040 3 090 3 120 Zdroj: pojišťovny; Poznámka: částky jsou v korunách

Pět pojišťoven by vás pojistilo na nižší denní dávku. Nejvyšší dávku 810 korun byste si mohli sjednat u České podnikatelské pojišťovny.

Vyplatí se pojištění?

Než si pojištění uzavřete, vždy si dopředu spočítejte, zda se vám vůbec vyplatí. Zvažte, kolik dní váš rozpočet vydrží jen s nemocenskou. Zda jste ohroženi delší nemocí či případnou operací. Nemá cenu platit mnohatisícové pojištění kvůli občasným chřipkám.

I přesto, že u některých pojišťoven můžete za rok na pojistném zaplatit více než deset tisíc, v případě delší nemoci se vám tyto peníze vrátí. Přesto u pojišťoven narazíte na výrazné rozdíly jak v poskytovaných denních dávkách, tak ve výši pojistného. Vyplatí se obejít více pojišťoven a nabídky porovnat.

Podívejte se, kolik korun ztratí zaměstnaný při 150 dnech v pracovní neschopnosti

Měsíční hrubý příjem má 40 tisíc korun, čistého dostane 29 630 korun.

V pracovní neschopnosti stráví 150 dní.

Čistý měsíční příjem za 150 dní by měl 148 150 korun.

Nemocenská za 150 dní je 79 335 korun.

Celkově tratí 68 815 korun.

Pokud by si sjednal pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti s výplatou od 15. dne nemoci, dostal by pojistné plnění za 136 dní: