Delší péče o dítě

Protože se rodičovský příspěvek poskytuje až do čtyř let věku dítěte, domnívá se mnoho žen, že i rodičovská dovolená trvá do tohoto věku. Ale to je zásadní omyl. Požádá-li žena po mateřské dovolené zaměstnavatele písemně o prodloužení péče o dítě, pak je povinen poskytnout jí ještě rodičovskou dovolenou. Ato v rozsahu, o který žena požádá, nejdéle až do tří let věku dítěte. Po uplynutí tří let věku dítěte skončí její rodičovská dovolená.



A pokud by pak nedocházela do zaměstnání, mohl by s ní zaměstnavatel ukončit pracovní poměr: buď podle zákoníku práce (167) 46 odst. 1. písm. e/ pro neplnění pracovních povinností (docházka do zaměstnání), nebo podle písm. f/ pro porušení pracovní kázně.

Zaměstnankyně se však může dohodnout se zaměstnavatelem na čerpání neplaceného volna v případě, že například dítě potřebuje zvýšenou péči. Zde již však nejde o další mateřskou dovolenou, a proto si musí zaměstnankyně sama platit zdravotní pojištění.Dostane-li zaměstnankyně po uplynutí rodičovské dovolené výpověď ze zaměstnání, může se obrátit na úřad práce jako uchazečka o zaměstnání a požádat o podporu.V žádném případě se však již nemůže vracet zpět na rodičovskou dovolenou, protože její doba již uplynula.