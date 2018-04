Den D: Je to blbost, uslyšel rázné zamítnutí investorů

Generálního partnera si Petr představuje jako silnou firmu s celonárodní působností, která chce představit na trhu nový produkt. "Může to být mobilní operátor, banka, pojišťovna, loterijní společnost nebo i někdo jiný," vysvětluje Petr.

Kolem prosklené arény, ve které by lidé sváděli polštářovou bitvu, by obchodní partner umístil své reklamy a mohl tak oslovit širokou cílovou skupinu.

Nápad za milion, pro investory 50 procent

Petr po investorech nepožaduje žádné peníze, chce jen, aby jeho projekt podpořili a zaštítili svým jménem. "Protože bude aréna populárnější, tím je zajímavější jako místo pro obchodního partnera a tím víc se na tom dá vydělat," plánuje Petr.

Za svůj nápad požaduje milion korun a s investory se rozdělí "fifty fifty". Nicméně projekt nespustí do doby, dokud nenajde vhodného obchodního partnera, který by mu odměnu ze svého zisku vyplatil. Petr si na ni klidně počká rok, dva, až si projekt na sebe vydělá. To ocení investorka Petra Rychnovská slovy: "Jste odvážný!"

Michael Rostock je na pochybách, zda se Petr před tím, než před ně předstoupil, něčím neposilnil: "Petře, já bych si strašně rád dal přesně to, co jste si dal vy před tím, než jste přišel do studia, abych měl taky takové geniální nápady. To jste si dal kávu, nebo něco tvrdšího?" I po Petrově ujištění, že si nedal vůbec nic, mu Michael stále moc nevěří.

Investoři se též zajímali o vizualizaci Petrova projektu, respektive obrázky auta s prosklenou arénou, kde bude své polštářové bitvy pořádat. Petr plánuje auto přizpůsobit potřebám obchodního partnera-sponzora. S autem pak chce objíždět různé akce – festivaly, velké koncerty – prostě místa, kde bude hodně lidí, kteří budou sledovat velké audiovizuální obrazovky či billboardy a osloví je reklama obchodního partnera. Požádal by ho zhruba o dva až pět milionů korun.

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Petr se zatím na žádného sponzora neobrátil, obává se, že bez mediální podpory investorů ze Dne D nemá šanci. A to i přesto, že má s pořádáním kulturních akcí či koncertů velké zkušenosti. Navíc je majitelem několika firem, prodává víno i koupelny, vyrábí nábytek. Ve svých firmách zaměstnává sto lidí.

Plánuje využít mediální humbuk kolem Dne D

Na dotaz Michaela Rostocka, proč si to nesponzoruje sám, Petr odpoví, že potřebuje "mediální humbuk, jako je Den D". Což Michaelovi rázem připomene cirkus a vzápětí Petrův projekt odmítne: "Do cirkusu já neinvestuju, takže nemám zájem."

Po další debatě ostatních investorů, při níž je Petr zasvěcuje do svých představ, jak by sponzor projektu mohl své potenciální zákazníky oslovit, se k Rostockovi přidává s odmítnutím i Petra Rychnovská: "Petře, podle mě je to blbost, já záštitu ani kredit do takovéto blbosti rozhodně nedám, za sebe nemám zájem."

Petr se svou pojízdnou arénou polštářových bitev nepřesvědčí ani ostatní investory. Postupně odmítají i Michal Hanus, John Vanhara i Margareta Křížová. Ani jeden z nich nechce své jméno spojovat s "takto pofidérním projektem", řečeno slovy Michala Hanuse.