Den D: Je to ptákovina, uslyšel od investorů český Horst Fuchs

"Přišel jsem za vámi s vysavačem v kombinaci s technologií. Takhle vypadá schéma, ale abyste pochopili, co to schéma představuje, tak bych vám s dovolením ukázal, jak to vypadá uvnitř tohoto prototypu," začíná své vystoupení před investory Petr Machala z Liberce.

A pokračuje dlouhým zevrubným popisem technických detailů. Na nápad přišel prý v době, kdy se prodejem podobných vysavačů živil. Zjistil, že vysavače nemají takovou účinnost, jakou by si představoval.

Investory přednáška nudí, nechápou, proč jim Petr ukazuje vysavač. Ten přece všichni dobře znají. "Takže vy jste vymyslel co? Vysavač, nějaké zlepšení vysavače, nebo o čem se tady bavíme? A chcete kolik?" snaží se John Vanhara dostat pana Machalu k tomu, proč přišel.

"Je to nejúčinnější systém, který může být," tvrdí vynálezce a složitě vypočítává částku, o kterou přišel požádat. Suma sumárum chce jeden a půl milionu korun a nabízí 70 procent z obchodu a bleskovou návratnost investice.

Nápadů má mnoho, ale neví, jestli bude o výrobek zájem

"Takže vy nám nabízíte, že společně s vámi prodáme ten vynález jedné společnosti, která to začne vyrábět, čili že to je jednorázová investice," ujišťuje se Margareta Křížová. K ní se přidává Michal Hanus: "Vy to ani nechcete zkusit vyrábět, je to čistě o tom, že se zainvestuje do patentu a pak se budou obtěžovat výrobci, aby si to koupili?" Vynálezce souhlasí, protože na výrobu by prý potřeboval daleko více milionů, než povolují pravidla pořadu.

Vysávání investory "jen" pobavilo

Michala Hanuse zajímá, jestli si vynálezce vůbec udělal průzkum u výrobců vysavačů. Jestli by o takovou věc vůbec měli zájem. Pan Machala však výrobce neoslovil, myslí si totiž, že pro ně není dostatečně zajímavý. K žádnému výsledku nevedlo ani jednání s vysokou školou strojní a elektrotechnickou.

Michael Rostock se hrne prototyp vyzkoušet a zajímá ho, jak si vysavač poradí s prachem za skříní. Ale vůbec mu to nejde. Proto si vysavač vzal Petr, vysypal prach na koberec a předvedl pobaveným investorům, co dokáže.

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

"Petře, ale v té televizi to přejedou jenom jednou, vy jste to přejel 15krát," okomentoval Michael Petrův výkon hodný teleshopingového krále Horsta Fuchse.

Petr se však nedává zaskočit a sebejistě pokračuje v prezentaci. "Kouzlo se podařilo," potvrzuje John, když vidí nádobku plnou prachu. Michalovi Hanusovi se však nelíbí, že by místo jedné části měl čistit dvě. Petr hned vysvětluje výhody: "Jednu vylijete a v druhé si můžete jednoduše zkontrolovat, jestli jste nevysáli náhodou náušnici nebo něco cenného, třeba zubní korunku..."

"Jaký je plán B?" zajímá Margaretu, co se chystá Petr dělat v případě, že peníze nedostane. "Zkusím trapně inzerovat," říká vynálezce s tím, že by patent na vysavač jednoduše prodal. Ale má prý spoustu dalších nápadů. "Postavte přede mě problém a já ho vyřeším, pokud bude technického rázu. Nebo politický," snažil se ještě zaujmout investory. Marně.

"Vím, že tohle je vaše dítě, ale obávám se, že konkurence je tak strašně velká a pravděpodobnost, že se vám podaří prodat patent některému z výrobců vysavačů, je tak malá, že bych skoro viděla větší úspěch ve vašem původním oboru navrhování a výrobě nábytku, protože nábytek budou lidé potřebovat pořád, ale těch vysavačů, ať již s tou rourou na té trubce, nebo bez ní, je kvanta. Tak to by možná byl můj tip, za mě děkuji, ale nemám zájem," reaguje Margareta Křížová.

"Vysávání není můj koníček, ale když se dívám na svoji manželku, jak vysává, mám pocit, že to dělá mnohem rychleji než vy. Žádný prach nikde nelítá a v podstatě ani nevím, v čem je ten problém, který chcete řešit, takže z tohoto důvodu nemám zájem," odstupuje John a vzápětí se k němu přidávají další.

Vynálezce nedostal peníze ani od Michaela Rostocka, který jeho vystoupení ohodnotil slovy: "Mně se líbí vaše charizma, váš entuziasmus. Co se týče vašeho produktu, mohu jenom citovat kolegyni Danu Bérovou, že to je ptákovina, proto nemám zájem."