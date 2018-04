Den D: Místo 300tisícové investice na Trdlohrátky dostala jen radu

Pod Trdlohrátkami si mají investoři představit originální program, kterým umí Lenka zabavit a motivovat nejmenší děti – od čtyř měsíců věku do dvou let. A také jejich rodiče. Díky Trdlohrátkám mohou totiž zjistit, že i s maličkým dítětem lze úžasně komunikovat a mnohem víc pak rozvíjet jeho schopnosti.

Franšízing Poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podnikání. Zdroj: Wikipedie

Celý program vymyslela Lenka na mateřské a po dva roky se s ním úspěšně živí. Teď chce svůj nápad rozšířit po celé České i Slovenské republice a zájemcům ho nabídnout formou franšízingu.

Na pohádkové Trdlohrátky chodí i tatínci

"Jsem zmaten," reaguje investor Michael Rostock, "co to je program?" "Je to poskládáno z her, písniček, zpívání a cvičení," vysvětluje Lenka formu Trdlohrátek a dodává, že vše spojuje vždy jedno pohádkové téma. "Témat je deset, všechny pohádky jsou originální, sepsala jsem je já vlastní rukou a máme i originální písničky…mám tady ukázku, kdybyste se chtěli podívat."

Petra Rychnovská je zvědavá a pro všechny investory nechává ukázku předvést. "Vidíte tam ty dětičky, chodí mi i tatínci," komentuje Lenka. "Pracujeme s pomůckami, balonky, používáme i úplně obyčejné věci, aby rodiče věděli, že se dají použít jako hračka."

"Jak vyděláváte? Účtujete rodičům nějaký poplatek?" sonduje John Vanhara finanční stránku Trdlohrátek. Lenka si za čtyři lekce za měsíc účtuje 350 korun. "Ve městě by byly částky asi vyšší…," míní.

Autorka chce vydělávat prodejem franšízy

Investor Michal Hanus se zajímá o pracovní sešity, tedy jakési scénáře, podle kterých každé trdlování rodičů s dětmi probíhá. "To mě trošku překvapilo," sděluje Michal všem investorům po prolistování sešitů.

"Plánujete to prodávat jako franšízu, tak nám řekněte, za kolik ji budete prodávat," zajímá se o čísla Margareta Křížová. "Celkově za deset tisíc korun," reaguje Lenka a vysvětluje, že franšízant, který bude chtít Trdlohrátky provozovat, zaplatí za víkendové školení, základní pomůcky plus prvních deset balíčků, s nimiž může začít vyučovat.

"A budete chtít od franšízantů i nějaký roční poplatek?" ptá se dál Margareta. "Další roky budu od nich chtít 10 procent ze zisku."

Na investorech je znát, že váhají, zdá se jim, že podobných možností, jak motivovat a rozvíjet děti, mají rodiče spoustu, zvlášť ve velkých městech. "V čem je to jiné?" ptá se nechápavě Michael Rostock. "Je to jiné v tom, že jsem to vymyslela já," uzemní ho Lenka.

Investoři: Je to byznys, který můžete dělat sama

Petru Rychnovskou zajímá, nač Lenka potřebuje 300 tisíc korun. Slibovanou stručnou odpověď dostane, až když autorku usměrní. Dozvídá se, že část peněz je pro výtvarnici, na logo Trdlohrátek i ochrannou známku, originální hudbu a na vytvoření balíčků pracovních listů včetně manuálů.

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

"A nebylo by lepší, aby si materiály stáhli franšízanti pod nějakým heslem z vašich webových stránek," nabízí podnikatelka Petra snadnější a levnější variantu. "Nepřemýšlela jsem nad tím," přiznává Lenka.

Michael Rostock má jasno, investovat nebude. Podle jeho názoru potřebuje Lenka jen pár nadšenců, kteří jí s projektem budou pomáhat. "A možná za to i někdo zaplatí, ale rozhodně to není byznys. Držím vám palce, nemám zájem."

"Nepotřebujete investora," přidává se Petra Rychnovská, "tohle je byznys, který můžete dělat úplně sama. Vyhněte se ale velkým městům – Praze a Brnu. Nemám zájem."

Ani John Vanhara se do investice nehrne. "Kdybych viděl, že jste prodala deset či dvacet franšíz, vydělala statisíce, miliony, tak bych třeba investoval. Možná je to dobrý nápad, ale nemám zájem. Další zamítnutí 300tisícové investice vyřknou vzápětí i Margareta Křížová a Michal Hanus.

"Nepotřebujete investora, " shodnou se nakonec všichni. Lenka Cacková zklamaně odchází, nejspíš si tedy bude muset poradit sama.