Den D: Nápad za půl milionu jako z éry, kdy se dělaly sekačky z mixéru

"Vážené dámy, pánové, jmenuji se Musil Vítězslav, jsem technik a obchodně technický pracovník a přišel jsem vám ukázat svoji autozahrádku. Jak vidíte, je velice skladná, to je na ní myslím zajímavé. Má taky zajímavý design, pro toho, kdo má rád třeba zbraně, by to mohlo něco připomínat," začíná prezentaci vynálezce z Brna.

Homologaci zatím vyřízenou nemá, ale od investorů chce, aby mu pomohli najít konstrukční organizaci a pak připravili sériovou výrobu v Číně.

Na otázku investorky Petry Rychnovské, jakou částku požaduje a co za to nabízí, odpovídá pan Musil trochu nejistě: "Podle toho kolik seženeme. Když seženeme víc peněz, budeme mít pokrytu větší škálu automobilů, když budeme šetřit, bude jich míň." Ani ostatní investoři se nedočkají konkrétních odpovědí.

Od technických detailů k byznysu vrací pana Musila investorka Margareta Křížová. "Představme si hypoteticky: dovezeme kontejner z Číny, dáme autozahrádky do prodejen. Proč bych si měla já jako zákazník vybrat tu vaši? V čem je ta přednost?"

"Je jinačí," dostane se jí strohé odpovědi. Margareta se však nevzdává a dozvídá se, že zahrádka na autě nehučí a je skladná. "Dáte jí do kabelky, do kufru, nebo zašoupnete pod sedadlo," vysvětluje vynálezce.

Zatímco tato odpověď konečně Margaretu uspokojí, Michal Hanus chce především vědět, kolik na tom vydělá. Vítězslav ukazuje propočty a končí informací, že by se investice měla vrátit nejdříve za tři roky.

Co je Den D Česká televize vysílá čtvrtou řadu pořadu Den D od 9. května 2012. Představí se v ní nové tváře a nové podnikatelské nápady. Uchazeč si může říct investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jeho nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Čtvrtá řada má opět 13 dílů jako předchozí série. Sami žadatelé řeknou, kolik peněz potřebují a o svých podnikatelských plánech musí přesvědčit pět úspěšných a zkušených investorů, kterým nabídnou podíl na svém podnikání. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Investoři se snaží Vítězslava dotlačit k odpovědi, proč se vlastně do vymýšlení této autozahrádky pustil a proč by si měl zákazník vybrat v obchodě právě tu jeho. Odpovědi, že se jim bude líbit, je neuspokojují. Investorům totiž nijak hezká nepřipadá. Navíc není ani nejlehčí, jedinou výhodou je tak její skladnost.

Automobiloví výrobci zájem neprojevili

"Oslovil jste s nabídkou někoho, kdo vyrábí autosoučástky?" zajímá se Michael Rostock. Vítězslav to prý zkoušel, ale návrh mu vrátili, aniž by ho podrobně prozkoumali. To se Michaelovi zdá divné a vrtá mu hlavou, proč by to nezkusili, když by viděli potenciál, že to mohou prodat. Stejně jako Michael se nad takovou odezvou pozastavuje Margareta. Pan Musil si však myslí, že se v Česku taková věc vyrábět nedá a trvá na svém nápadu vyrábět autozahrádku v Číně.

Každá novinka by měla řešit nějaký problém

"Víte, co je nejlepší? Když podnikání řeší skutečný problém. A čím je ten problém větší, tím víc vyděláte peněz. To je hrozně, hrozně důležitá věc, nad kterou je potřeba přemýšlet," říká John Vanhara, investor, který má za sebou i zkušenosti s podnikáním v Americe. V zásadě mu nevadí, že by se výroba autozahrádek měla provádět v Číně. Bojí se však, že by bylo hodně obtížné ošetřit exkluzivitu a na českém vynálezu by nakonec vydělával někdo jiný. Velké konkurence se obávají i ostatní investoři. Musilova naděje, že dostane peníze, se tak postupně vytrácí.

Autozahrádky se prodávat budou. Ale ne tyhle

Proč odchází vynálezce s nepořízenou? "Pane Vítězslave, vy jste evidentně sympatický, milý a přemýšlivý technik. Co vám schází je to, čemu se říká smysl pro komerci a smysl pro byznys," vyjadřuje svůj nezájem o investici Michael Rostock, který je přesvědčený, že by se jako partneři nedohodli.

Pan Musil nedokáže řešit problém, vadí i Johnovi a vynálezce slyší i jeho odmítnutí. Po chvíli se přidává i Petra. "Autozahrádky se prodávat jistě budou, ale mám pocit, že jsme se trošku vrátili v čase do dob, kdy nebylo na trhu dostatek zboží a lidé si vyráběli sekačky a další věci vlastními silami," loučí se s Vítězslavem i Margareta.

"Určitě oceňuju to, že jste něco vynalezl nebo vymyslel, dotáhl jste to až do úrovně prototypu. Ale už tady zazněla spousta argumentů, s kterými musím souhlasit," končí poslední z investorů Michal Hanus a doporučuje panu Musilovi, aby svůj patent dotáhl do konce a přesvědčil nějakého výrobce automobilů.

Zklamaný Vítězslav odchází a Michael Rostock si povzdechne: "Základní problém je v tom, že kdyby se pán podíval na tři vysílání předchozích třech řad, tak by mluvil úplně jinak."