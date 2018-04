Den D: Prorazit chtěli s chuťovkou pro pivaře. Z piva jim zbyla jen zátka

Aby se dokázali na trhu prosadit, potřebují od investorů 600 tisíc korun. Obchodní partner jim má pomoci i svými zkušenostmi a radami. Za to dostane 20procentní podíl ve firmě nazvané jak jinak než Tremoso.

K ochutnávce chybělo pivo

"Náš plán spočívá v tom, že bychom rádi Tremoso propagovali, prodávali a dováželi do České republiky, Polska a na Slovensko," ujímá se Pavel Theuer šance získat investory pro svůj podnikatelský záměr.

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

"A co vůbec to Tremoso je?" reaguje Michael Rostock.

"Jsou to vařené plody lupiny bílé ve slaném nálevu," dostává odpověď a nabídku, aby ochutnal bobule, které vypadají jako velké lentilky či fazole.

"A máte i to pivo?" ptá se Petra Rychnovská.

Pavla a Hynka tím tak trochu vyvede z míry. Před natáčením byli totiž nervózní a potřebovali se posilnit… "Já jsem si všimnul, tady leží zátka od piva," glosuje investor Hanus.

Ochutnávka naložených plodů bez možnosti umocnit jejich chuť pivním mokem nedopadá příliš dobře. "Jsem všežravec, ale na větvi z toho nejsem," hodnotí chuťovku jeden z investorů.

Pavel to ale nevzdává. S naloženými bobulemi lupiny bílé je to prý stejné jako s olivami: "Musí se jim přijít na chuť." Ani Pavlovi zprvu nechutnaly, pak se však do nich zamiloval a po návratu z Portugalska mu doslova chybí.

Je to óda na naivitu, zazní ve studiu

"Co je podstatou společnosti, kterou chcete vybudovat," stáčí Margareta Křížová řeč na obchodní stránku věci. Dozvídá se, že má vzniknout společnost Tremoso a značku má chránit ochranná známka. O registraci známky ale zatím podnikatelé nepožádali.

Investorům vadí, že dovážet bobule do Česka může kdokoliv a ochranná známka bude v takovém případě nanic.

"Tremoso mi nechutná, pivo nepiju… Nemám zájem," odmítá investovat Petra. John Vanhara se k ní přidává. Učit Čechy jíst něco exotického, na co nemáme stavěné chuťové buňky, je podle něj "strašně těžkej úkol". A těžké je prosadit nový výrobek i na pulty obchodních řetězců, kam ho plánují oba podnikatelé dostat. "Je to óda na naivitu, nemám zájem," reaguje odmítavě i Michael Rostock.

Jasná podnikatelská vize získat na rozjezd firmy 600 tisíc korun a udělat v České republice a okolních státech z portugalské pochoutky prodejní trhák začíná pomalu blednout. "Připadá mi to, jako byste chtěli učit Portugalce jíst vepřo knedlo zelo nebo pečené koleno. Zkuste vymyslet něco jiného. Za mě nemám zájem," míní Margareta. "Chutná vám to, jezte to, ale pro nás to není byznys," uzavírá Michal Hanus.