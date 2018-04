Den D: Medová pálenka investorům chutnala, finančně se opít nedali

Karolína všem investorům hned na úvod rozdává skleničky a Tadeáš začíná nápoj rozlévat. "Musíme vám dát ochutnat, abyste věděli, co vám nabízíme." "Nemůžu alkohol, jsem na antibiotikách," brání se Michal Hanus. "Jenom trošičku," přemlouvá ho Tadeáš. "Můžete mi pak dát celou láhev domů, mám k alkoholu pozitivní vztah," reaguje investor Michal.

Tadeáš je před investory nejistý. Při rozlévání alkoholu se mu klepe ruka. "Já se bojím, mám docela trému," přiznává uchazeč o milionovou investici. "Nepožil jste před tím?" sonduje John Vanhara. "Ne, ne, to bych trému neměl," reaguje Tadeáš a v dračím doupěti začíná být veselo.

Za milionovou investici třetinový podíl

Alkoholický nápoj investorům chutná, má totiž pořádné grády, rovných 55 procent alkoholu. "A proč jste nevzal dědečka?" ptá se Margareta Křížová, proč nepřijel i autor samotného receptu.

Děda jednoduše o popularitu nestál, a tak vyslat do dračího doupěte raději mladší generaci. Výroba alkoholického nápoje má být ale rodinný byznys. Podaří se do něj získat i některého z investorů? Tadeáš má spočítáno, že na rozjezd potřebují rovný milion korun. A to na nákup ocelových nádob na kvašení, certifikát kvality, na zaplacení brigádníků a spotřební daně i další výdaje.

"Litr bychom prodávali za šest set korun," poznamenává Tadeáš a Karolína mu připomíná, že investorovi nabízejí 30procentní podíl ve firmě. "Už jsou na trhu podobné výrobky?" ptá se Petra Rychnovská. Jak zjišťuje, pálenka z medu na trhu zatím není.

Rodinný recept není patentově chráněný

"V Americe je přísně chráněno, kdo může vyrábět a prodávat alkohol. Jak je to tady?" zajímá se John Vanhara, jehož novým domovem jsou již řadu let Spojené státy. Tadeáš s Karolínou ale přesně nevědí, jen tuší, že je potřeba získat nějaké certifikáty a udělat i další kroky. Jsou ale přesvědčeni, že si s tím jejich rodina poradí. Investoři se navíc dozvídají, že recept na výrobu není patentově chráněný.

"Proč si myslíte, že budete úspěšní?" vyzvídají investoři. Tadeáš s Karolínou sázejí na to, že pálenka, kterou děda vyrábí pro svou vlastní potřebu, lidem chutná a všichni ji vychvalují. Kořalku ale rodina neprodává, jen rozdává. A co je zadarmo, bývá vždy populární. Investoři navíc začínají zjišťovat, že celý obchodní plán, jak alkohol z medu začít vyrábět a prodávat, stojí na vodě.

Jen samotné nadšení v podnikání nestačí

První odmítá investovat do výroby pálenky Michael Rostock. "Neuvěřitelně jste mě pobavili, dělejte to dál na vesnici, dávejte to ochutnávat kolemjdoucím," reaguje investorka Petra a vyjadřuje rovněž jasný názor: "Vy dva rozhodně nejste použitelní pro byznys."

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Ani Johna Vanharu dvojice nepřesvědčila. Jen nadšení totiž k podnikání nestačí. "Musíte začít dělat kroky, které vedou k cíli, ke kterému potřebujete dojít. Udělali jste hrozně, hrozně málo. Nemám zájem," odmítá vstoupit do jejich rodinné firmy.

Margareta Křížová má za to, že rozjet firmu a dát dohromady potřebnou investici dokáže samotná rodina. "Držím palce, ale nemám zájem."

Poslední odmítnutí zazní od Michala Hanuse: "Podívejte se, jak to dělají jiné rodiny, jak to funguje jinde. I jak byste to chtěli distribuovat a kde na tom vyděláte peníze. Neumím vám pomoct, je to mimo můj záběr, nemám zájem."