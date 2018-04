Den D: Chudý bývalý podnikatel doufá, že ho zachrání pijavice a investoři

Hned na úvod Prokop představuje firmu, která má na starosti výrobu kosmetiky z pijavic. Medicínsko-vědecká firma má 8 světových patentů, Prokop ochrannou známku a exkluzivní smlouvu. Ačkoli zanedlouho přiznává, že jeho exkluzivní smlouva za pár týdnů končí. Prý má ale s firmou výborné vztahy, takže v tom nevidí problém.

Tomio Okamura se ujišťuje: "Takže vy nabízíte podíl v distribuční firmě, která bude kosmetiku prostě distribuovat. Nenabízíte nám tedy podíl ve firmě, která to vyrábí?" Prokop souhlasí. Okamuru dále zajímá, jestli má Prokop podepsané nějaké kontrakty s českými parfumeriemi nebo dodavateli. "Na vaši otázku můžu odpovědět tak, že dodnes mám emaily schované - odebíral jsem vaši kosmetiku, jsem s dcerou nadšená, kdy budou další produkty," odpovídá Prokop.

Okamura žádá o to, jestli by mu Prokop mohl dát trochu "máznout". Ale Prokop to překvapivě odmítá. "Rád bych vám dal máznout, ale tohle jsem přinesl ukázat jen jako vzorek,“ říká Prokop. Okamura se šokovaně ptá: "To jsou makety?" "Není to maketa, ale je to vzorek, který mi jako jediný zůstal, protože to jsem dával jako takový prezent startovací všem, co si brali zboží," hájí se Prokop a dává investorům alespoň přičichnout. "Já vám tu tubu nezmáčknu, nebojte. Abych vám neznehodnotil poslední výrobek," škádlí Okamura neúspěšného podnikatele. Prokopa údajně obral o peníze někdo z příbuzných. Podle jeho slov tak přišel o 5-6 milionů korun.

co je den d Česká televize vysílá pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Do druhé řady se můžete přihlásit na stránkách České televize. Pravidla naleznete ZDE.

Okamuru dále zajímá, kolik toho Prokop prodal, než mu došly peníze. Po krátkém zamyšlení odpovídá, že za 3 roky prodal výrobky za 1,5 milionu. Dana Bérová se ptá, v čem jsou tyto krémy tak unikátní. Následuje dlouhý Prokopův monolog o tom, jak kosmetika z pijavic léčí "křečové žíly, hemoroidy, otoky a další věci".

Pak ještě přidává příběh, který mu vyprávěli přímo v ukrajinské firmě: "Vyprávěli mi o muži, který přišel domů podnapilý, pes se na něho vrhl a ukousl mu nos. Manželka to dala smysluplně rychle do sáčku s ledem, odvezla ho do nemocnice, kde mu to přišili. Potom, co přikládali ty pijavice, tak dnes není vidět ta jizva. Dozvěděli se to ze CNN a chtěli to natáčet," snaží se zaujmout investory Prokop.

Ondřeje Bartoše zajímá spíše marketingová stránka projektu. Prokop nemá jasnou představu. Rád by začal se stávajícími kontakty a nějaké peníze investoval do reklamy. Předpokládá, že za prvního půl roku by prodal zboží za 400 tisíc korun.

Ivan Pilný by chtěl vědět, jak si Prokop představuje distribuční řetězec a co udělá pro to, aby ho nikdo nevytlačil z trhu, když nebude mít exkluzivní smlouvu. Prokop znovu opakuje, že si zakládá na svých zkušenostech a kontaktech.

Dana Bérová bez okolků vyjadřuje svůj názor: "Víte, Radime, já když vás tak poslouchám, tak se vůbec nedivím tomu, že jste v minulosti přišel o peníze. Dokonce si myslím, že by bylo možná lepší, kdybyste zůstal na té ambasádě nebo šel na nějakou jinou ambasádu, protože to, co nám tady představujete, jasně dokazuje, že nemáte představu o tom, jak ten byznys udělat, a nemáte ani spočítány ty základní věci."

Tomio Okamura pochybuje o výnosnosti distribuční sítě: "Za 3 roky 500 tisíc ročně a potom dojdou peníze, no tak když dám 800 tisíc a 25 %, tak je jasné, že z toho také nebudu mít nic." A konečně se ptá, kolik stojí jeden krém. Prokop nejdřív mlží. Prý kolik kdo dá a záleží, v jaké zemi se to prodává. Nakonec přiznává, že jeden krém vyjde na 2-3 dolary.

Investorům se do projektu nechce, a tak Ondřej Bartoš dává Prokopovi alespoň cenné rady: "Řekl bych, že tento způsob podnikání je možný. Ale měl byste zaletět do Donětsku, dojednat s nimi podmínky toho exkluzivního zastoupení, přemluvit je v rámci vyjednávání, aby vám dali nějaké vzorky nebo nějaké zboží předem s 3-5měsíční splatností. A potom se pustit do samotného prodeje a na to nepotřebujete investora."

Závěr této prezentace se podobá americkému filmu. Stejně jako Američané umějí být na závěr některých svých filmů morální a vzbuzovat v lidech naději na lepší zítřky, Radim Prokop v tomto duchu zakončil své vystoupení: "Já jsem hrozně rád, že jsem vám to mohl představit. Jsem rád, že jsem se poučil z toho, co jste mi řekl, protože to bylo poučné a protože jsem někde jinde než vy a mám se co učit. Ale jak jsem říkal, jsem vděčný za vaše slova, že mám tu vůli, a půjdu jako buldok a třeba se to změní. Třeba se to změní, protože když něčemu věříte a chcete, tak potom je třeba se něco naučit a jít dál." Ještě že za ním nevlála vlajka.