Den D: Je to hezké, jásali investoři. Rovné tři miliony ale nedali

Na rozjezd výroby, na kterou mají vlastní originální recept, si přicházejí do dračího doupěte říct o tři miliony korun za 25 procentní podíl ve firmě.

"To je hezké, vypadá to pěkně," sklidí uznání Margarety Křížové i dalších investorů. Ukázky betonových desek vypadají nevšedně, že jsou z betonu, by hádal málokdo. Antonín Švec investory přesvědčuje, že umí s betonem dělat dokonalá kouzla, například do něj zalít polodrahokamy, nebo mušličky přivezené z dovolené. "Na přání jsme schopni udělat prakticky cokoliv. Spolupracujeme s architekty," říká.

Každý kus je originál

"Líbí se mi to, je to hezky provedené," připojuje se Michal Hanus a zajímá se, jak přišli na nápad začít desky vyrábět. "Ve Spojených státech vyrábí betonové kuchyňské desky spousta firem, sem se to zatím nedostalo," reaguje Milan. Jde totiž o zakázkovou výrobu, každý kus je originál a navíc pořádně těžký.

Oba podnikatelé mají ale vše promyšlené. Oslovili již několik kuchyňských studií, aby mohli své desky předvádět zákazníkům. Rozdávat jen vzorky podle nich nestačí, tím zákazníky nepřesvědčí, aby si takovou kuchyňkou desku pořídili. Cena totiž není nízká. Získají investory na svou stranu?

John Vanhara sonduje, jak jsou desky drahé. "Tato přijde na 30 tisíc," ukazuje Milan Švec, "zařízení jedné kuchyně vyjde průměrně na 50 až 60 tisíc, ale i na 150 tisíc, podle toho, kdo si co vymyslí." Na to, aby vyrobili desky pro kuchyňská studia potřebují podnikatelé zhruba 800 tisíc korun, další peníze chtějí investovat do výrobní haly a samotné výroby.

"Jde to i do koupelen?" dostávají od investorů další otázku. Technologii výroby mají oba podnikatelé propracovanou, materiál je nenasákavý a dá se použít i do jiných interiérů, tedy nejen do kuchyní či koupelen. Dokonce již vyzkoušeli také výrobu speciálních solitérů, například točivého schodiště či betonových laviček, které si u nich objednali renomovaní čeští architekti.

V bance by úvěr nedostali

Michalu Hanušovi ale vrtá hlavou, proč chtějí podnikatelé investici od nich a nešli raději do banky. Jak se dozvídá, v bance by nepochodili. Podnikání ve výrobě průmyslových podlah, kterému se Milan Švec věnoval, totiž přestalo vynášet. Postupně si musel vzít několik úvěrů a i když závazky hradí, stále mu zbývá splatit zhruba 1,5 milionu korun.

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Petru Rychnovskou zajímá, kolik lidí chtějí podnikatelé zaměstnávat a jak dlouho trvá, než se betonová deska vůbec vyrobí. Jak zjišťuje, celý proces je poměrně zdlouhavý, samotná výroba zabere asi deset dní, pak ale musí deska dalších 28 dnů zrát. Milan Švec chce přitom výrobu zvládat sám a teprve výhledově počítá s osmi lidmi do výroby. "To nechápu… třeba dostanete deset poptávek z kuchyňských studií během jednoho měsíce. To přece v jedné osobě nemůžete ustát," reaguje Petra Rychnovská a začíná o investici pochybovat.

Michael Rostock má již zcela jasno: "Dělejte solitery za dvojnásobnou cenu, vybodněte se na kuchyňské linky, nemám zájem." A podobný názor nakonec mají i ostatní investoři. "Běžte za architekty, ne do kuchyňských studií. Vrazit 800 tisíc do studií je úplně promarněná investice," odmítá investovat jako poslední i Margareta Křížová.

Místo peněz si tak podnikatelé odnášejí alespoň radu. Zda si ji vezmou za svou a začnou ve spolupráci s architekty vyrábět pro bohatou klientelu exkluzivní betonové výtvory, nejspíš ukáže čas.