Den D: Na marťanský poklop miliony nezískal, má vymyslet lepší blbost

Svoji prezentaci v posledním dílu čtvrté řady pořadu začíná Patrik trochu nejistě. Jeho popis obrázků a vysvětlování podstaty poklopu, který má ochránit dům před hurikánem, vyvolává na tvářích investorů úsměv.

"Rány Boží, ježkovy oči, trakaře, katastrofy, jak jste na to přišel proboha?" neodpustí si Michalek Rostock. "Přesně tak, trakaře a katastrofy," odpovídá Patrik a za pohotovou reakci si vyslouží uznání nejen od Margarety Křížové.

"Tohle je nějaký teoretický nápad, nebo něco, co funguje?" zajímá se John Vanhara. "Bude to nová věc," odpovídá Patrik a dodává, že sice něco podobného už existuje, ale jsou to pevné stavby. On vymyslel kryt ze dvou polokoulí, který se vysune ze země až v případě nebezpečí. Rád by svůj vynález prodával zejména v Americe.

Sci-fi nákresy sice investory zaujaly, ale to je asi tak vše. Patrik totiž nemá zatím nic vyzkoušeno, ani spočítáno. Právě na to, aby si vyřídil kompletní dokumentaci, patent a uvedení do provozu přichází žádat investory o 2,5 milionu korun. Za investici nabízí 48procentní podíl ve firmě.

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má 13 dílů. Uchazeči si mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Pravidla najdete zde.

Michaela Rostocka zajímá Patrikovo odborné zázemí. Dozvídá se však, že Patrik nemá z oboru strojařiny, stavební či výrobní praxe žádné zkušenosti. Sám pracuje jako dělník. I to přispělo ke zvýšení investorské nedůvěry k realizovatelnosti jeho nápadu.

Je to nerealizovatelná ptákovina

"Já si myslím, že byste se neměl zabývat takovými hloupostmi a nesmysly, které si myslím, že nejsou absolutně realizovatelné. Nejsem znalec amerického trhu, můžeme se zeptat Johna na jeho názor, ale nevím jestli je možné tohle vůbec prodat. Z toho důvodu nemám zájem," končí jako první Petra Rychnovská.

"Upřímně, jak moc si myslíte, že to je praktický nápad nebo návrh, že to doopravdy půjde realizovat?" zkouší ještě John Vanhara, který se těšil na nějaké smysluplné řešení proti tornádům a zatím se dočkal obrázků jak z nějakého sci-fi.

"Tak funkční a realizovatelné to je," nevzdává se Patrik. Jenže právě tohle tvrzení mu po chvíli John vyvrací. Když nakreslí Patrikovi plánek své nemovitosti v oblasti, kde bývají tornáda, společně přijdou na to, že pro Johna by vynález použitelný rozhodně nebyl.

Přemýšlejte dál, třeba vás napadne něco užitečnějšího

"Souhlasím s Petrou, že to je ptákovina. Na druhou stranu vám tleskám za to, že jste se pokusil něco udělat, že jste zkusil něco vymyslet. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, je to pořád lepší, než sedět doma u televize. Ale zkuste vymyslet něco jiného, co není taková blbost a co je trošku proveditelnější. Držím palce," končí povzbudivě Margareta Křížová.

K tomu, aby to Patrik nezabalil, se připojuje i Michal Hanus, který si v úvodu myslel, že se budou zabývat vesmírnou stavbou a řešit, jak ochránit domy na Marsu.