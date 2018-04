Den D: Filmový fanda se touží svézt na vlně Facebooku. Investory nenadchl

Před investory předstupují dva filmoví fanoušci a zároveň obdivovatelé Facebooku, Twitteru a dalších sociálních sítí, Lukáš Zvolánek z Prahy a Petr Kalandra z Prostějova. Přicházejí představit internetový projekt zvaný WHIWA, aneb "What I Watch", tedy to, co sleduji, na co se dívám.

"Pro zjednodušení se dá říct, že WHIWA je takový Facebook pro filmové fanoušky. WHIWA vám dokáže najít a doporučit nové přátelé se stejným filmovým vkusem. WHIWA vám taky dokáže poradit a najít nové filmy na základě toho, co se vám líbilo v minulosti. Náš cíl je vybudovat sociální síť s obrovskou uživatelskou základnou. Dá se říct, že chceme udělat sledování filmů více sociální a komunitní," chrlí ze sebe na úvod mluvčí dvojice Zvolánek.

Podle Zvolánka jsou na trhu komunitní projekty, které se specializují na hudbu, hry, knihy, ale takový, který by se zabýval filmy, chybí. Proto se společně s kamarádem programátorem Petrem rozhodl takový projekt spustit. Od investorů žádají půl milionu za třicetiprocentní podíl ve firmě. Peníze by použili na to, aby dali projektu vizuální kabát a stal se tak uživatelsky přívětivý.

Investoři jsou zvědaví, jak celý projekt vlastně funguje, Ivan Pilný dokonce nechápe, proč potřebují peníze: "Proč za peníze? Když na Facebooku nebo na Twitteru někdo něco takovýho založí a bude to rozumný, nabalí tam obrovskou návštěvnost."

Pánové tedy přistupují k prezentaci svého projektu. Zatím mají připravený uzavřený beta test, který pro několik tisíc uživatelů funguje již rok. Celý princip spočívá v tom, že si pustíte nějaký film, jeho název a to, že ho sledujete, se objeví ve vašem statusu. "A zároveň s tím je možnost, že se to zobrazí i na sociálních sítích, jako je třeba Facebook a Twitter. A zobrazí se to všem vašim přátelům, vepíše se to do statistik vašeho účtu, a samozřejmě se na to dá navázat spousta věcí a vyvodit spousta výsledků," vysvětluje Zvolánek.

Tomio Okamura, který podle vlastních slov není tak zběhlý v internetovém byznysu, se zajímá, proč na to ještě nikdo na světě nepřišel. Zvolánek ho ujistí, že to sleduje už několik let a je si stoprocentně jistý, že s touto službou jsou první. Ovšem Okamura se domníval, že díky projektu budou lidé sdílet filmy. Zvolánek ho vyvede z omylu - jde pouze o sdílení informací o filmech, o sdílení filmového vkusu se světem a svými přáteli.

Právě nemožnost sledovat prostřednictvím WHIWA filmy investorům vadí. "Dokud tam nejsou filmy, tak je to v principu na nic," vyjádří své pocity Michael Rostock. Zvolánek doufá, že se jim to jednou podaří.

A dokážete si představit, co to obnáší, abyste tam ty filmy měli?" ptá se Marta Nováková. "My chceme nejdřív získat velikou návštěvnost a až se ten projekt zaběhne, získá jméno, tak bychom rádi oslovili právě ty filmové společnosti, distributory," plánuje Zvolánek. Ovšem podle Ivana Pilného se toto zatím nikomu nedaří. Proto pánové plánují investice do nového kabátu svého projektu, do reklamy na sociálních sítích i filmových webech.

Plány mají skutečně veliké a při prezentaci svého projektu často zabrousí do vzdálené budoucnosti, kde by chtěli jednou být, což se nelíbí především Michaelu Rostockovi: "Mládenci, vy pořád mícháte budoucnost a současnost. Vždycky prosím oddělte mezi tím, co máte, a tím, co byste chtěli udělat v budoucnu."

Diskuse nad přínosem projektu WHIWA a jeho odlišením od stávajících sociálních sítí dále pokračuje, každý z investorů přichází se svou připomínkou či námitkou. Dana Bérová například zpochybní, proč by se filmový fanoušek, milovník filmů, měl vůbec dívat na malou obrazovku počítače, proč by si měl takto kazit požitek z filmu.

Po dlouhých diskusích, k čemu WHIWA vlastně je, shrne Zvolánek poslání projektu: "My vlastně vycházíme z toho, řekněte nám, na jaké filmy se díváte a my vám řekneme, co jste za člověka. Takže tam vlastně vidíte veškeré statistiky, co se dají získat z těch filmů, jak jsem říkal. Ať už to jsou žánry, oblíbení herci a tak dále."

To ovšem vyděsí Tomia Okamuru, který se obává, že když bude sledovat pornografický film, dozví se o tom všichni, protože se to zaregistruje na Facebooku. To mu Zvolánek potvrdí, ale zároveň ho ubezpečí, že už na začátku sledování filmu může vybrat, zda film chce do svého profilu zařadit či ne.

Prezentace projektu se blíží k závěru a na přetřes přišla firemní strategie, která zajímá především Michaela Rostocka. Zvolánek se zmůže pouze na věty typu: "Firemní strategie je pro celý svět, ČR." a "Náš web bude mít obrovskou návštěvnost." Tímto natolik odradí investory, že postupně o projekt ztrácejí zájem.

Dana Bérová, ke které se přidá i Marta Nováková, navíc nechápe smysl, proč vytvářet novou platformu, kde si budou lidé sdílet informace o filmech, když to klidně mohou dělat na Facebooku a zároveň je jí úplně jedno, jestli někdo další bude vědět, jaké ona sleduje filmy. Ovšem hlavní důvod odmítnutí obou dam je ten, že Zvolánkovi i jeho kamarádovi chybí vlastní byznys model.