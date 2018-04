Den D: Investor nazval drtič lahví klikou od blázince. A měl pravdu

Povoláním pojišťovací makléř Jaroslav Černý požaduje peníze hlavně na dotažení konstrukce a další výrobu. Strojařina ho baví a drtič vyrobil v podstatě sám.

Dana Bérová se ptá na cenu drtiče plastových lahví. "Byly by dvě varianty, jedna varianta by byla na ruční zpracovávání a druhá na elektřinu. Ruční drtič by byl pro takový ty rodinky z paneláčku. Zabudováno by to bylo ve dvířkách kuchyňské linky. Láhev tam strčíte, zatočíte a zdrtíte. Těžko se teď odhadují kalkulace. Kdybychom to dělali v našich možnostech, tak bychom se dostali na prodejní hodnotu 3 000 korun za ruční drtič. Ten na elektřinu by stál zhruba 6 000. Čistý zisk z toho ručního přístroje by byl 800 korun a 1 000 korun z elektrického," odpovídá Černý.

co je den d Česká televize vysílá pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla naleznete ZDE.

Marta Nováková se zajímá o model drtiče. Avšak ten není funkční. Černý prý neměl dostatek času, aby to dotáhl do konce. Do rozhovoru se vkládá Ivan Pilný a celý projekt komentuje se slovy: "Když jsem na začátku říkal, že to je klika od blázince, tak jsem nevěděl, že mám pravdu. Víte, kolik stojí drtiče různých věcí…? Kdybyste přišel s něčím, co na ruční pohon bude stát 299 korun a pak s tím samým na elektrický pohon za 2 999 korun. Tak bych vám řekl, dobrý. Ale to neumíte udělat. Takže je to opravdu spíš klika od blázince."

Černý se brání tím, že drtič plastových lahví by se určitě používal častěji než třeba fritovací hrnec. Dalším jeho argumentem je prodej stroje obcím. Protože obec by podle něj měla mít zájem na drcení plastů. Možnost také vidí v případných dotacích, které by skrze obce mohl získat. Černý se snaží obhájit vysokou cenu výrobku: "Cena, kterou jsem uvedl, je hrubá a podle našich možností. Když vezmu ozubené kolo, které já momentálně vyrábím řekněme řádově za 300, 400 korun, tak v případě velkovýroby se dostaneme třeba na 80 korun."

Pilný už ztrácí nervy a zvyšuje hlas: "Mně je jedno, kolik vás to stojí, ježíšmarja! Ještě to dejte zeleným, aby to rozváželi na kole, když mluvíte o těch obcích. Děkuju, nemám zájem!"

Tomio Okamura se pouští na tenký led a kritizuje český přístup k recyklování odpadu: "Češi nemají ekologické cítění zdaleka tak vyvinuté jako třeba v Japonsku, kde i doma lidé třídí odpad." Ostatní investoři se hájí, že i oni doma třídí odpad. Dana Bérová to dokládá i statistikou, podle které Češi třídí odpad dokonce víc, než je evropský průměr.

Ale zpět k drtiči plastových lahví. Okamurovi vadí uchycení přístroje do kuchyňské linky. Výrobek je těžký, takže by nejspíš musel být uchycen z obou stran dvířek. Tím pádem by přístroj kazil vzhled kuchyně. Stejně tak se mu nelíbí ani cena: "Ten projekt není z mého pohledu v Čechách masově prodávatelný," uzavírá Okamura.

Dana Bérová raději bude třídit plastové lahve jejich sešlápnutím. A za "ušetřených" 6 000 korun si raději koupí několik párů nových bot. Ondřej Bartoš si využití produktu dokáže představit: "Věřím, že by si to lidé kupovali, když si kupují kuchyňskou linku. Kuchyň je veliká investice, ve které se 6 000 nebo 8 000 korun za takový, pravděpodobně spíše elektrický drtič, ztratí.“ Ale investovat do projektu se Bartošovi také nechce. Dává Černému alespoň radu na cestu: "Pracujte s těma kuchyňářema. Spíš s těma dražšíma a já věřím tomu, že se to může povést."