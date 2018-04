Den D: Investoři by podnikateli udělili leda doktorát z blábolení

Zdeněk ihned začíná popisovat, jaká je vlastně jeho představa. "Mise projektu je umožnit klientům čerpat ze synergií. Vize projektu je vytvořit evropský sociální inzertní server. Monetizace projektu by měla být zajištěna prostřednictvím paušálních plateb za 100% funkčnost," snaží se zapůsobit cizími slovy.

Podnikatel už jednu firmu má. Ta se také zaměřuje na dotace. Zdeněk, absolvent Vysoké školy ekonomické a student práv, chce vytvořit speciální portál. Rád by jeho prostřednictvím pomohl malým a středním podnikům zvýšit pravděpodobnost na získání dotací z Evropské unie. Web by měl umožnit žadateli, aby si sám zařídil administrativní stránku dotací.

Investoři se ošívají již při slově dotace. Michael Rostock tedy tne do živého: "Co si myslíte o prohlášení, že dotace ničí podnikatele?" Zdeněk souhlasí, dotace přeci jen nabourávají trh. Diskuze se začíná přiostřovat a je zřejmé, že investoři nejsou zrovna příznivci dotačních programů.

co je den d Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu korun. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Druhá řada má opět 13 dílů a v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete ZDE.

I přesto, že investoři nejsou zastánci dotačních programů, Zdeněk se nevzdává a dále vysvětluje cíle svého projektu: "Do budoucna by mohly zaniknout ty zpracovatelské firmy. A mé stránky by je mohly nahradit nebo využít lepšího přístupu k dotacím."

Tomio Okamura shrnuje prozatímní informace o projektu: "Takže váš server je o zvýšení pravděpodobnosti na získání dotací, nikoli o snížení nákladů, které jsou s tím spojené." S tím Zdeněk souhlasí.

"A jak se tedy budou vydělávat peníze?" zajímá se dál Okamura. "Budou to vlastně paušální poplatky, které malé a střední firmy zaplatí za pomoc se získáním dotací," upřesňuje začínající podnikatel.

Dana Bérová nemá z vysokoškoláka dobrý pocit. Cizí slova, kterými se snažil okouzlit investory na začátku, měla spíše opačný efekt. "Vy budete jednou dobrý právník," říká Bérová, "Máte schopnost dlouho mluvit a nic neříct. Já jsem tady slyšela spoustu slov jako synergie, intelektuální kapitál, strategie a musím naprosto otevřeně přiznat, že si pod tím nedokážu vůbec nic představit."

Michael Rostock k tomu dodává: "Já souhlasím s Danou, že doktorát z blábolení byste dostat mohl." Rostock je asi největším odpůrcem dotací, tak se ptá: "Co si myslíte o prohlášení, že dotace nedostávají ti nejlepší, ale ti, kteří mají na daném ministerstvu kamarády?"

"Troufám si říct, že nemáte pravdu," tvrdí zarputile budoucí právník

Rostock: "Proč nemám pravdu?"

Zdeněk: "Protože je to vždycky o té kvalitě toho projektu."

Rostock: "Super, ty dotace už probíhají asi 10 let, nebo jak dlouho, kolik úspěšných firem znáte, že na základě dotací se dostaly do nějakých úspěšných sektorů a něco dokázaly? Jmenujte mi dvě nebo tři hvězdy českého průmyslu, které vyrostly na dotacích za posledních 10 let."

Zdeněk mlčí.

Rostock: "Já vám to ujasním, nejsou, ale můžete mi, když tak protiřečit, pokud budete tři jmenovat."

Odpovědí je opět ticho.

Podobné stránky dokonce už existují

Dalším kamenem úrazu je, že si Zdeněk neudělal analýzu trhu. Čerpáním dotací se zabývají totiž internetové stránky, které přímo zřizuje a sponzoruje Evropská unie. "Kdybyste si skutečně udělal analýzu toho, jak jsou dotace čerpány a v kolika případech hraje roli zpracování toho projektu, tak byste sem vůbec s tímhle projektem nemohl přijít," říká Nováková.

Rostock uzavírá celou prezentaci trefným výrokem: "Říká se, že cesta do pekla je často dlážděna nejlepšími úmysly a dotace jsou podle mého názoru cestou do pekla." Zdeněk tedy odchází s prázdnou.