Den D: Milion a půl na veterány nedostal, odešel s radou k nezaplacení

Zaměřit se chce hlavně na vozy z 60. a 80. let, především z evropského trhu. Franěk je přesvědčen, že bude mít úspěch a podle něho ho nabízí právě Amerika, kde je takových nepojízdných aut za extrémně nízké ceny opravdu dostatek. "Výhodou je, že máme vlastní dílnu, do které teď investujeme a stavíme ji, takže jsme schopni auta bez problému připravit do prodeje," upřesňuje své záměry Franěk.

Představuje si, že by ze Států vozil kontejnery naložené auty, která by zprovoznil a následně prodal. Jako příklad pro lepší představivost investorů použil Porsche 911 z roku 1981 se závadou motoru za pořizovací cenu šest až osm tisíc korun.

"Celkové náklady na dovoz do Česka u jednoho vozu jsou 240 tisíc. Dovezu-li celý kontejner, bude doprava daleko lacinější. Co se týká ceny vozidel u nás, takovéto auto se u nás dá prodat za 300 až 400 tisíc, v zahraničí i o 100 tisíc víc. Požadujeme minimální zisk na autě 30 procent, radši bych řekl 40 procent," vysvětluje Franěk.

Chce zúročit zkušenosti z počátku 90. let

Jiří Franěk není v oboru žádným nováčkem. Již na počátku 90. let založil rodinnou firmu Auto Doctor. Specializoval se na americké veterány. Z té doby má i zhruba dva tisíce kontaktů na případné zájemce, které by mohl s nabídkou oslovit.

Bohužel během povodní v roce 2002 přišel o všechno. Svou firmu musel znovu postavit na nohy prakticky od nuly, naštěstí nepřišel o žádného zákazníka, naopak se mu podařilo další získat. Díky svým zkušenostem se dostal i do Spojených států, kde dostal tip na projekt, se kterým předstupuje před investory.

Po Fraňkově představení projektu si investoři postupně berou slovo a pokládají mu zvídavé otázky. Michaela Rostocka například zajímá, proč by měli lidé kupovat auta právě od něho.

Petra Rychnovská chce vědět, kolik aut už za poslední rok dovezl a uvedl do provozu. A Johna Vanharu zajímá potenciál, kolik aut je Franěk během roku schopen do Česka přivézt a prodat.

Franěk má odpověď na každou otázku. Věří, že lidé budou mít zájem, zvlášť když dostanou auto kompletně i s papíry připravené vyrazit na silnici. Zatím se mu podařilo prodat jen tři auta, ale předpokládá, že bude schopen během roku dovézt a zprovoznit až 20 aut.

Potenciál je jak v Česku, tak v Evropě

Vanhara má ještě jednu otázku: "Je tady vůbec takový trh, najde se 20 zákazníků, kteří budou chtít koupit auto přes vás každý rok?" Franěk se domnívá, že ano, navíc chce prorazit i na evropský trh a oslovit i ruskou klientelu.

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Z další diskuse mezi investory a Fraňkem však vychází najevo, že v Americe zatím s nikým nespolupracuje a na auta, která už domů přivezl neměl předem domluvené kupce. Zkusil to zkrátka "na blind". Naštěstí se mu je díky rozsáhlé databázi kontaktů podařilo prodat.

Ani v Rusku nemá žádné kontakty, pouze na ruské občany, kteří v Česku žijí. Ovšem on nechce auta prodávat do Ruska, jeho zájem je o rusky mluvící občany žijící v Evropě.

Pro investory je nákup "na blind" velkým rizikem

Konečně dochází i na otázky kolem investice. "Já bych se ještě chtěla zeptat, co plánujete udělat s 1 600 000 korunami?" zajímá Petru Rychnovskou. Franěk má jasno, nakoupí auta, aby mohl naplnit dva kontejnery, což je celkem osm aut. Až je doveze do Česka, auta zprovozní a pokusí se je prodat.

Ovšem Fraňkův záměr - nejdřív auta nakoupit, investovat do nich a pak je prodat - nejde pod nos prakticky žádnému z investorů. Jako první odmítá do projektu investovat Michael Rostock. Podle něho je rozhodně lepší dovézt auta na objednávku. Souhlasí s ním i John Vanhara, který též investovat odmítá: "Bohužel, já v tomhle vidím hrozný risk, že se to prostě koupí dopředu, za miliony auta a pak se nemusí prodat, budou v tom naše peníze. A ty peníze neuvidíme zpátky." Postupně odmítne i zbytek investorů.

Cenná rada: nejdřív konkrétní objednávka, pak auto

Ovšem Petra Rychnovská se s Fraňkem rozloučí cennou radou: "Já si myslím, že by bylo dobré zvážit variantu, proč když máte k dispozici registr aut nabízených v Americe, proč nějaké informace z tohoto registru nedat na vaše webové stránky. Popřípadě oslovit vaše zákazníky, kteří mají o tyto auta zájem. Zjistit, jaké auto by chtěli přivézt a pak, jak říkají kolegové, udělat konkrétní objednávku na to jedno auto a víceméně připravit ho k prodeji pro toho individuálního zákazníka."