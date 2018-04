Den D: Kamioňák si řekl o milion na pouhý prototyp garáže

"Jde o garáž, která je vysouvací. Z chodníku nebo z jakéhokoliv trávníku není vidět. Na jednom parkovacím místě můžete zaparkovat i šest aut," představuje svůj projekt Petr a očividně doufá, že investory ohromí.

Investoři jsou trochu zaraženi. Nikoli však z převratného nápadu, ale právě naopak z toho, že si Petr vůbec nezjistil, zda už něco takového existuje.

Michael Rostock se Petra ptá, zda byl v New Yorku. "V New Yorku jsem bohužel nebyl. Jezdil jsem po celé Evropě od Maďarska až po Anglii s kamionem, takže jsem projel všechna možná města a přístavy," odpovídá kamioňák. "Právě že to, co řešíte, je už dávno vyřešeno na ulicích a parkinzích v New Yorku," vysvětluje svou původní otázku Rostock.

Petr se brání tím, že na svých cestách viděl něco podobného asi jen dvakrát a navíc to mělo jen jedno podlaží. Avšak na prohlídku výsuvných garáží nemusíme létat až do Ameriky. Tomio Okamura v takové garáži parkuje dokonce už několik let.

"Výtahovou garáž využívám sedm let," říká Okamura, "je tam počítač, bliká to, pípá to. V kapse mám kartičku, kterou k tomu jenom přiložím, ono to píp, otevře se mi to, najede mi to auto, automaticky se mi tam zaparkuje, zase píp, automaticky mi vyparkuje. Do takové garáže se nevejde jen šest aut, ale je jich tam 42 a zvenčí není nic vidět."

Jediné, v čem investoři dávají zklamanému Janu Petrovi za pravdu, je, že vysouvací garáže se nevyrábí v České republice, ale využívá se německých firem. Pan Petr se chytá pověstného stébla a zakládá svou další prezentaci na tom, že chce garáže vyrábět u nás.

Nápad přišel s motorkou

Martu Novákovou zajímá, jak na tento nápad přišel. "Můj syn si koupil motorku, ale bydlí v paneláku, takže ji nemá kam dát. Musel by jezdit přes celé město a tam ji u nějakého známého zaparkovat do stodoly. Venku by mu ji totiž mohli poškodit nějací vandalové. Tak jsem právě přišel na to, že by se před panelákem mohla postavit menší výsuvná garáž na motorky," vysvětluje Petr.

co je den d Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Druhá řada má opět 13 dílů a v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla naleznete ZDE.

Milion korun, který vynálezce požaduje, je na prototyp. Ale ten už v podstatě není potřeba. I tady si však Petr nalezne skulinku. To, co už je vytvořeno, slouží velkým společnostem, ale Petr by rád nabídl takovou garáž běžným lidem pod jejich dům nebo před panelák. Vůbec si však nespočítal, kolik by taková stavba stála.

Rozpočet, který předložil investorům, nezahrnuje podle Marty Novákové všechny náležitosti a kalkulace související se stavbou. Petrův návrh vypadá, jako by majitel takové garáže měl točit rumpálem, aby stáhl auto do podzemí. O takový projekt nemá nikdo z investorů zájem.