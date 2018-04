Den D: Když je zlatá horečka, prodávejte krumpáče, radili investoři

Otec a syn Taligovi ze Slovenska žádají investory o jeden a půl milionu českých korun za 20% podíl. "Brikety jsou vyrobeny z biomasy, konkrétně ze slámy. Výhoda tohoto paliva je hlavně vyšší výhřevnost, než je například u hnědého uhlí. Za ekopalivo z biomasy zaplatíte méně než za dřevo a uhlí," popisuje produkt Taliga mladší.

Investory samozřejmě zajímá, na co budou jejich peníze využity. Taligovi by rádi zřídili výrobní linku na zhotovení těchto briket. Potřebovali by šest až osm lisů. Pár už jich prodali a dva rozdělané mají doma. Ekopalivo jim však nejde na odbyt, proto by je chtěli vyrábět ve velkém a nabídnout je větším firmám.

Pětice investorů se snaží z otce a syna dostat informaci, jak by chtěli brikety prodávat. Konkrétní odpovědi se však nedočkají ani po čtvrt hodině. Taliga jen říká, že potřebují větší množství strojů, aby vyrobili více briket.

co je den d Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu korun. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Druhá řada má opět 13 dílů a v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete ZDE.

Investory zajímá, kdy by se případně vynaložené náklady vrátily do jejich prasátek. "Myslím si, že peníze byste mohli mít zpět do dvou, maximálně do tří let," domnívá se Taliga starší.

Taligovi plánují, že od nich brikety budou odebírat elektrárny a teplárny na východním Slovensku. S nikým však obchod domluvený nemají. Spoléhají také na zájem lidí bydlících v rodinných domcích. Vytápění je totiž levnější než použití dřeva nebo uhlí.

"Proč vlastně chcete vyrábět tyhle brikety a ne prodávat ty stroje? Jakou máte marži na těch lisech?" ptá se Michael Rostock. "No, lisy prodáváme za 280 tisíc slovenských korun plus DPH, náklady na materiál jsou kolem 130 tisíc korun," odpovídá Taliga starší.

Investoři doporučují spíše se orientovat na výrobu a prodej lisů než briket. Nejlépe to vystihuje Michael Rostock: "Když je někde zlatá horečka, tak nejvíc peněz vyděláte na tom, že prodáváte lopaty, krumpáče a montérky, protože zlatokop na samotný zlatý horečce nevydělá a vy chcete kopat zlato a zároveň ještě k tomu prodávat ty krumpáče. Viditelně nejsme schopní nějakým způsobem vás navést k tomu, abyste prodávali jenom krumpáče, protože jsou na tom větší marže," říká Rostock a dodává, že o projekt nemá vůbec zájem.

I Tomio Okamura ztrácí nervy: "Mně už dochází trpělivost, vy chcete milion a půl za dvacet procent a já chci relevantní odpověď, s kým máte domluvenou distribuci a jaký je váš byznys plán." Taliga v podstatě pořád opakuje, že chce vyrábět brikety, protože je o ně zájem. Okamura pak oba podnikatele podrobí křížovému výslechu. Otec ani syn mu na jeho otázky ohledně prodeje, distribuce a internetových stránek nejsou schopni odpovědět.

Taligovi nemají stroje ani patentované. Podle nich to není potřeba. Daně Bérové se projekt líbí, ale peníze do tohoto podnikání také nevloží. Na cestu domů dává Slovákům dobré rady: "Celý ten váš projekt je zajímavý, ale má plno děr. Na vašem místě bych si brikety nejdřív otestovala na těch dvou lisech, prodávala bych to sousedům v okolí a tím bych si vydělala na další lis."