Den D: Kuchař 750 tisíc korun nedostal, ale projekt se čtenářům iDNES.cz líbil

Libor Novák se celý život zabývá gastronomií. Jak sám říká, je to na něm i dost vidět. Na svůj cateringový projekt požaduje od investorů 750 000 za 10% podíl ze zisku. Novák má velkou vizi: rád by si zařídil školu vaření, plánuje vozit klienty na kuchařské lekce i do ciziny a chtěl by rozjet i catering pro malé skupiny. Sám procestoval například Mexiko, Jordánsko a Bali.

Přiblížit se chce široké veřejnosti tím, že svou školu vaření umístí do nákupního centra. Ondřeje Bartoše zajímá, jestli jde udělat z tohoto nápadu byznys. "Určitě jde z toho udělat byznys, v zahraničí už to úspěšně funguje. A hlavně mě ta práce baví. Tohle chci dělat po zbytek svého života," odpovídá Novák.

co je den d Česká televize vysílá pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Do druhé řady se můžete přihlásit na stránkách České televize. Pravidla naleznete ZDE.

750 tisíc není nízká suma. Investoři proto nepřekvapí otázkou, jak chce případně získané peníze kuchař využít. Novák by za 500 tisíc pořídil kuchyň a zbylých 250 tisíc zamýšlí pro začátek využít na nájem prostor. Podle vlastních slov má rozhodně zájemce o školu vaření co naučit.

"Chci to dělat profesionálně. Chci to dělat michelinsky. Chtěl bych to dělat na vysoké gastronomické úrovni," zasní se Novák.

"Michelinský kurz v nákupním centru," diví se Dana Bérová. "Michelinskou hvězdu jsem osobně nezískal," připouští Libor Novák. "Ale chtěl bych začít někde, kde se ukážu," dodává.

Jako důkaz svého kulinářského umění donesl na ochutnávku štrúdl. Nejvíc chtěl pravděpodobně zapůsobit na Tomia Okamuru, protože do náplně přidal i trochu asijského šmrncu v podobě piniových ořechů. Všem investorům závin opravdu chutnal.

"Libore, vy už jste se někdy živil podnikáním?“ ptá se Marta Nováková. "Podnikal jsem, když jsem prodával třešně a pak jablka u silnice," říká hrdě Novák. Tím si trochu podkopal autoritu, ale Tomio Okamura stáčí rozhovor jinam a zaobírá se finanční stránkou projektu. Tvrdí, že nelze vybudovat luxusní kuchyň pro několik zájemců o kurz za 500 tisíc. Avšak Libor Novák má eso v rukávu. Jeho otec vlastní kuchyňské studio, takže by mu s vybavením určitě pomohl.

Za jeden kurz vaření chce Novák 2-3 tisíce korun. To se zdá investorům jako značná částka za odpolední přípravu pokrmů v nákupním centru. Další otázkou je, kdo vlastně na tyto kurzy bude chodit. Ivan Pilný se pozastavuje nad tím, že si nedokáže představit cílovou skupinu pro tento projekt.

Každopádně Libor Novák 750 tisíc korun nedostal, i když jeho štrúdl chutnal i zapřisáhlému odpůrci "nezdravých" jídel Tomiu Okamurovi.



Poradili byste investorům, aby dali své peníze do školy vaření? celkem hlasů: 1222