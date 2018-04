Den D: Kuchařka v kroji si řekla o tři miliony na staročeský mekáč

V prvním díle nové řady Dne D dostala příležitost i zkušená kuchařka v kroji Marie Riedlová z Vimperka, která před investory předstoupila s manželem a dcerou. S nimi již 12 let objíždí různé dobové trhy a jarmarky v Česku i v zahraničí a u svého stánku nabízí rychlé staročeské občerstvení. "Ukazujeme našim mladším generacím, jaká jídla a jak se připravovala za dob našich babiček," popisuje Maruška na úvod současné podnikání své rodinné firmy.

Maruška by ráda další podnikání rozjela spuštěním svého projektu Staročeská Maruška, který je podle ní "vlastně takový staročeský McDrive". Od pětice investorů požaduje celkem tři miliony, od každého šest set tisíc, za pětiprocentní podíl na zisku.

"Zákazníci přijedou zde, tady u tohoto okénka si objednají své jídlo, zaplatí. V této výloze uvidí repliku staročeské kuchyně a takové kuchařky v kroji, které jim to jídlo čerstvé, zdravé připraví kvalitní. U dalšího okénka si ho vyzvednou a dalším výjezdem vyjedou na parkoviště, které vlastně bude součástí tohoto projektu a v klidu v pohodlí svého vozu si ho sní," ukazuje Maruška investorům na maketě svého staročeského mekáče.

Pochopitelně by nechtěla zůstat jen u jedné stavby, další by rozmístila po českém venkově, do každého kraje aspoň jednu a nejlépe u silnic I. třídy. Má v plánu jich postavit alespoň patnáct.

co je den d Česká televize od 13. ledna vysílá třetí řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může říct investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jeho nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Třetí řada má opět 13 dílů jako dvě předchozí řady. Sami žadatelé řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si podnikatel řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

První se slova ujímá Tomio Okamura, Marušce pochválí její nápad a zajímá se především o podrobnosti kolem investice, kterou Maruška požaduje. Po několika minutách ujasňování se Okamura dozví, že Marie investorům nabízí pětiprocentní podíl na zisku z toho, co vygeneruje její první Staročeská Maruška, do které oni vloží tři miliony korun.

Po další diskusi s investory, kterým předložila ekonomické propočty, se dozvíme, že Mariina firma už vlastní pozemek u silnice I. třídy mezi Prahou a Strakonicemi a na něm plánuje postavit první Staročeskou Marušku. Její projekt je nyní ve stadiu stavebního řízení.

Po chvíli dojde i na ochutnávání staročeských specialit, na které má Maruška patent. Investoři si pochutnávají na dobrotách připravených ze základních českých surovin – brambor, zelí, česneku, uzeného i klobásek. Oslní je i jejich názvy, jako například čertík v lokši (bramborová placka s česnekem a černou klobáskou - čertíkem) nebo staročeský hambáč (na sobě skládané placky z kysaného zelí a brambor s uzeným a cibulkou).

Během ochutnávání specialit se další hovor točí především kolem požadované investice. "Paní Maruško, abych já to teda správně pochopila. Vy žádáte, vy nás žádáte o úvěr," pochopí nahlas jako první účel Mariina požadavku Marta Nováková. A nespletla se.

Ovšem to se nelíbí ani jednomu z investorů. Slova se okamžitě ujímá Okamura: "No, Maruško, podívejte se, já bych to za sebe asi urychlil. Já nikomu úvěr dávat nebudu přeci, já mám zájem o podíl v začínající firmě a mám zájem se i do budoucna podílet samozřejmě na zisku. Proč bych měl dávat někomu úvěr? Aby mi někdo splatil úvěr, možná pár procent navíc? Vždyť to nemá pro mě žádnou přidanou hodnotu. Čím bych se bavil? Čím bych se bavil potom třetí, čtvrtý, pátý rok? Možná i šestý a sedmý? To mě nebaví. Já bych chtěl podíl ve firmě, Maruško!"

To ale narazil. Tomio Okamura i ostatní investoři se nakonec dozví, že Marie jim rozhodně za jejich investici nemíní dát podíl ve své firmě. Nikdo z nich tedy v žádném případě nemá zájem, byť se jim nápad líbí sebevíc, své peníze půjčit. Jak se všichni shodli, jsou investoři, ne bankéři.

Maruška odchází s nepořízenou, ovšem dojem se svými pochoutkami na investory rozhodně udělala.