Den D: Lotyška chtěla 1,5 milionu na medicínu, která vyléčila i Mao-ce-tunga

Tatjana se nedávno přistěhovala i s rodinou do Prahy. V Česku chce na našem trhu distribuovat preparát, který vychází z receptů starodávné tibetské medicíny. Tatjana ale neumí dobře česky, tak si s sebou přivedla tlumočníka. Ale skoro nebyl potřeba. Investoři si totiž s chutí procvičili ruštinu.

"Preparáty jsou vypracovány na základě kordicepsu, což je v podstatě vzácná houba, která roste jen v Tibetu," popisuje lék Tatjana. Houba má prý mimořádné blahodárné účinky a v Číně je nazývána Darem bohů. Tento lék podle Tatjany dokonce vyléčil i Mao-ce tunga a Kim-jet-sena.

Michael Rostock skoro ihned nabídku paní Tatjany odmítá. "Není to nic proti vám osobně, ale já se vyhýbám investicím jakéhokoliv východního charakteru, moje orientace je spíše pro západní a já se bojím čehokoli, co přijíždí na východ od Košic," přiznává Rostock.

co je den d Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu korun. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Druhá řada má opět 13 dílů a v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete ZDE.

Martu Novákovou zajímá, jak Lotyška vidí fungování této společnosti. Tatjana si představuje, že by se jednalo o jakési centrum, ve kterém by byl sklad pro distribuci zboží, diagnostické a poradenské centrum. "Bude se tam také prodávat celá široká paleta všech výrobků za zavádějící cenu," doplňuje.

Ondřej Bartoš se ptá, jaké má Tatjana zkušenosti s distribučním byznysem. "Rozhodně mám ambice," odpovídá Tatjana, "a zkušenosti z obchodu tohoto typu. Podobné centrum jsem založila v Rize."

Tomio Okamura chce medicínu samozřejmě vyzkoušet, proto ho také zajímá, jaký je hlavní účinek léku. "Úžasný vliv to má hlavně na imunitní systém. Je to ta nejlepší možná prevence proti všem virovým onemocněním. Užívá se také pro léčbu těch nejnebezpečnějších a nejkomplikovanějších nemocí včetně onkologických a hepatitidy typu C," odpovídá Tatjana.

Celé jedno balení i s výtažkem z horských mravenců stojí 25 eur, čtyři lahvičky s názvem Tři cennosti ptáka Phoenixe vyjdou na 40 eur.

"Při běžném onemocnění stačí docela malá dávka. Celou lahvičku by měl člověk vypít jen při hodně vážném onemocnění," upozorňuje Tatjana. Okamura lék nejprve studuje. Prý to vypadá jako moč a taky to tak chutná. Přiznává, že by jen tak celou lahvičku nevypil.

Ale to není hlavní problém. Pro Danu Bérovou je to příliš neznámý obor. Martě Novákové se zase nelíbí, že Tatjana nemá vypracovaný byznys plán. "Já si myslím, že je dost velká škoda, že jste nepřišla s připravenými čísly, protože ta nás obvykle zajímají nejvíce," objasňuje svůj nezájem Nováková.

Ani Tomio Okamura by do této investice nešel. "Není možné, abyste žádala o 1,5 milionu a nepřipravila žádné informace o tom, kdy by se nám ta investice vrátila. Měla byste také nabídnout například nějaký unikátní distribuční kanál, protože léčivých doplňků stravy je opravdu hodně," uzavírá Okamura.

Tatjana tedy z pořadu odchází bez peněz.