Den D: Louskáček na ořechy za 1,5 milionu nikdo nepotřebuje

Robert Kučera a Miloslav Pileček požadují po investorech milion a půl za 49procentní podíl. Peníze chtějí použít na výrobu samotných louskáčků a na propagaci.

"Je to inovace kuchyňského nářadí, která se vyznačuje především designem, technikou a zpracováním. Používá jednoduchou unikátní techniku vřetenovitého lisu. Při louskání, jež budu demonstrovat, nedochází k drcení jádra, pouze k drcení skořápky," popisuje produkt Kučera.

Louskáček chtějí prodávat přes e-shop nebo ho dodávat do kamenných obchodů. Martu Novákovou zajímá, kdo vlastně takový produkt potřebuje. "Nikdo ho samozřejmě nepotřebuje, ale někomu se líbí, takže si ho koupí do bytu. Je to estetický doplněk," odpovídá Kučera.

Co je Den D Česká televize od 13. ledna vysílá třetí řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může říct investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jeho nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Třetí řada má opět 13 dílů jako předchozí dvě řady. Sami žadatelé řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si podnikatel řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Louskáček jako od Cimrmana

Ivan Pilný má pocit, že funkčnost pochází spíše z cimrmanovské dílny. Ptá se tedy na cenu. Pileček začíná svou řeč z jiného konce. S výrobou jim pomohla Katedra strojního obrábění Západočeské Univerzity v Plzni. Výrobní cena je prý 120 korun za kus. Kučera informaci upřesňuje a říká, že v obchodech by se měla vyšplhat na 950 korun.

Tomio Okamura se s podobným výrobkem setkal v Rakousku. "Vy jste mi pořád nevyvrátil ty pochybnosti, že ten výrobek, který řeší stejnou věc nebo je na podobném principu, jinde existuje. A dokud mi tohle nevyvrátíte, tak se nemá vůbec cenu bavit o investici za milion a půl."

Dana Bérová trefně říká, že u výrobku, který nikdo nechce, je úplně jedno, jestli ho někdo napodobuje nebo ne.

Kučera investorům rozdává dárky. Louskáček a šampaňské. Tomio Okamura vidí v Kučerovi schopného obchodníka. Překvapivě Robert Kučera není žádný obchodník, ale řemeslník, živí ho dřevovýroba pro jednu nejmenovanou firmu. Rád by louskáček prodával i vyráběl.

Přichází akční nabídka

Michael Rostock si tak dlouho s louskáčkem hrál, až ho rozbil. "Nejsem schopen to odšroubovat, tady mi to nejde. Prostě se to šroubuje nahoře, nikoliv dole, jinak řečeno, hlásím technickou závadu," stěžuje si Rostock.

Ivan Pilný nabízí Kučerovi 10 tisíc korun, když s louskáčkem Michaela Rostocka rozloupne ořech do minuty. Produkt se spravit nepodaří, takže Kučera peníze nedostane.

Vypadá to, že ani na požadovaný milion a půl si pánové nesáhnou. Daně Bérové připadá, že louskáček má mnoho komplikací. Například není přesně definovaný produkt, ani cílová skupina. Kučera se jí to snaží vyvrátit, ale bezúspěšně.

Ivanovi Pilnému se to docela líbí, ale zajímá ho marže. "Kolik vám z ceny sebere luxusní obchod, ve kterém chcete louskáček prodávat?" ptá se Pilný. Kučera odpovídá, že polovinu. A ejhle, Okamura počítá, že by obchodníci byli v mínusu. Kučera se hájí tím, že v luxusním obchodě bude zboží dražší a marže se nesníží, stále bude zhruba 450 korun.

Pilný si však myslí, že za víc než tisíc korun je louskáček neprodejný. Pokud to tedy zájemci o investici chtějí prodávat v luxusních obchodech, tak Ivan Pilný nemá zájem.

Ani ostatní se do investice zrovna nehrnou. Například Martě Novákové připadá produkt hezký, ale prakticky nepoužitelný. Kučera Okamurovi nabízí: "Dejte mi půl milionu a já se rozhodnu, co bude." Okamurovi se nabídka nelíbí a Kučera si akorát kazí dobré mínění, které o něm investor do té doby měl. Každopádně nakonec se nikdo z investorů nechce na distribuci a výrobě louskáčku na ořechy podílet.