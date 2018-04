Den D: Multifunkční kuřostroj za 95% podíl pro investory

"Připravil jsem si pro vás takový přístroj, který je na více použití, je to na hubení hrabošů, pomůcka při grilování, pomůcka u vinařů při vysiřování sudů, u včelařů jako omámení včel, uklidnění," představuje svůj projekt Jelínek.

Investoři by rádi viděli, jak výrobek funguje. Ale Jelínek je varuje: "Je to dost ostrý, pálily by vás oči, kýchali byste a museli byste utéct. To se zapálí, strčí dovnitř." Plyn ze zapáleného sirného knotu pak větráček žene hadicí do díry a v zemi hubí škůdce ve vzdálenosti 100 metrů.

"Když koupíte obyčejné patrony," snaží se vyzdvihnout svůj vynález Jelínek, "vyčoudí to hraboše jen v okolí tří metrů. Hraboš pak uteče a žije."

co je den d Česká televize vysílá pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Do druhé řady se můžete přihlásit na stránkách České televize. Pravidla naleznete ZDE.

Tomio Okamura se zajímá, co se pak stane s tím hrabošem v zemi, a nevychází z údivu:

Tomio Okamura: A co se s nima potom v té zemi stane, s tím krtkem?

Jiří Jelínek: Krtky nesmíte, ty jsou chráněný, ale hraboši, myši.

Tomio Okamura: Oni zůstanou v té zemi pak mrtví?

Jiří Jelínek: Pak tam hnojí.

Tomio Okamura: Prosím vás, to jsou metody teda.



Inspiraci našel Jelínek v Indii: "Před dvaceti lety jsem viděl chodit lidi po polích. Když najdou díru po potkanu, udělají oheň, přidávají tam bylinky a větvičky a foukají do té díry omamný kouř. Až jsou si jisti, že ten potkan je mrtvý, tak vezmou motyky a toho potkana vykopou a to je jejich obživa."

Po této zkušenosti napadlo Jelínka vytvořit podobný přístroj na hubení hrabošů. Investoři se jako vždy ptají na cenu výrobku. Jelínek ji odhaduje na 500-600 korun.

Jelínek se nechce věnovat projektu po obchodní stránce. Proto Marta Nováková nechce investovat své peníze: "Vy nemáte zájem podílet se na nějakém tom byznysu s tímto produktem, když teda vaše nabídka je 450 000 a 5 % z toho chcete vy. Marketing a celý byznys má tedy zařídit investor." Jelínek říká, že prý se chtěl s investory nějak domluvit. Ale to nezabírá.

Ivan Pilný by si produkt klidně koupil. Ale také v tom nevidí byznys: "Rozhodně to teda není nápad pro investora, do kterého by se dalo něco dát, protože bych si to musel celý odpracovat, dát to do těch řetězců, stanovit cenu, udělat nějaký marketing... Prostě celou práci, kterou zpravidla ten investor, který do toho dá peníze, zpravidla prostě nedělá."

Tomio Okamura říká, že ten, kdo ho zná, si ho neumí představit, jak někde strká roury do díry s potkany. To ostatně dokázal i v minulém díle, kdy zkoušel ruční pilu.- čtěte Okamura zkoušel řezat ruční pilou a dokázal, že není pro každého

Investoři své peníze do přístroje na hubení hrabošů vložit nechtějí, ale projekt je zaujal. Možná že kdyby se Jelínek nevzdal té marketingové části, investory by přemluvil.