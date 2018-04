Den D: Odmítáme dva miliony rozpustit v reklamě, shodli se investoři

Sedmý díl Dne D je právě v polovině a před investory předstupují dva muži, otec Karel Kuběna a jeho syn Karel. Představují projekt Save Key, který lidem umožní získat zpět ztracené klíče. Od investorů požadují dva miliony za dvacetiprocentní podíl ve své firmě.

"V podstatě jde o tři kroky. Zakoupíte si klíčový přívěsek, zaregistrujete si ho online nebo přiloženou kartičkou a zavěsíte na svůj svazek klíčů," uvádí prezentaci projektu otec Karel.

A co se děje při ztrátě nebo zapomenutí klíčů? "Nálezce, který klíče najde, je vhodí do nejbližší poštovní schránky na základě instrukcí, které jsou na klíčovém přívěsku. Pošta tyto klíče včetně klíčového přívěsku doručí na naši adresu, firmě Save Key, a my vás budeme okamžitě sms, nebo telefonem, nebo e-mailem informovat o tom, že se klíče našly a a ještě týž den vám je doručíme, resp. odešleme formou cenného psaní na vaši adresu," vysvětluje Kuběna podstatu nabízené služby.

Podobný projekt, který chtějí Kuběnovi v Česku zavést, funguje úspěšně desítky let v mnoha evropských státech.

Co je Den D Česká televize od 13. ledna vysílá třetí řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může říct investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jeho nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Třetí řada má opět 13 dílů jako předchozí dvě řady. Sami žadatelé řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si podnikatel řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Udělali si průzkum a sází na občanskou solidaritu

Po seznámení se s projektem pánů Kuběnových se slova ujímá Tomio Okamura a jeho dotaz rozpoutá diskusi o poctivosti Čechů. "Zajímá mě, jakým způsobem budete motivovat toho nálezce klíčů, aby to vůbec šel dát do nějaké poštovní schránky?" Karel Kuběna je přesvědčený, že zvítězí občanská solidarita.

Ovšem Okamura jejímu fungování v Česku nevěří: "V Čechách ta občanská solidarita je na mnohem nižší úrovni než v těch západních zemích." Načež mu Kuběna vylíčí svou cestu po místech ztrát a nálezů i služebnách městské policie: "Tam těch ztracených klíčů leží doslova hromady a z 90 procent to jsou klíče od auta. Já jsem je osobně navštívil a vycházím z toho, že pokud nálezci není zatěžko nalézt ty klíče a nést je přes celé nebo přes půlku města, minout třeba dvě, tři poštovní schránky a odnést to třeba do toho místa ztrát a nálezů, tak potom proč by neudělal tuto jednodušší službu."

Dva miliony chtějí investovat do reklamy

Konečně se investoři dostávají k tomu hlavnímu – účelu své investice. Slovo si bere Ivan Pilný: "Co uděláte s těmi dvěma miliony. Na co je vůbec potřebujete?" Karel odpoví, že všechny peníze chtějí investovat do marketingu, na reklamu, především reklamu na internetu, ale i v časopisech a magazínech.

"Máte nějaký marketingový plán? Za dva miliony už by stálo za to ho mít," ptá se dál Ivan Pilný. "My bychom to rádi svěřili spíše nějaké reklamní nebo marketingové agentuře," odpoví Kuběna. Tato odpověď Pilného, ale i Okamuru vyděsí.

Danu Bérovou zajímá, jak chtějí Kuběnovi svůj přívěsek prodávat, nabízet potenciálním zájemcům. I to mají pánové promyšlené, domlouvají se s Českou poštou, další v plánu jsou sítě čerpacích stanic a také firmy, které by přívěsky mohly dávat svým klientům jako reklamní dárek. Součástí přívěsku je totiž malé kolečko, které lze použít do nákupních vozíků a firmy na něm mohou prezentovat své logo.

Projekt vyžaduje intenzivní práci, dva lidé to nezvládnou

Ke slovu se dostává i Marta Nováková, která chce vědět, kdo vlastně ve firmě pracuje, jaká je současná struktura společnosti. Dozví se, že 75procentní podíl má Karel senior, který firmě věnuje veškerý čas. Karel mladší má 25 procent, zároveň však pracuje v jedné z pražských advokátních kanceláří na pozici advokátního koncipienta.

Ovšem firma bude muset zaměstnat i další lidi, především ty, kteří budou telefonovat majitelům ztracených klíčů. Kuběnovi uvažují o dvou zaměstnancích. Počítají s tím, že z prodaných přívěsků se k nim dostane tři až pět procent ztracených klíčů. Investoři mají strach, jestli to dva lidé stačí všechno obvolat.

Marta Nováková pokračuje v dotazech na personální obsazení firmy. Zajímá ji, kdo se bude věnovat distribuci a prodeji přívěsků. Dozví se, že to budou mít na starosti otec se synem. Ale syn se v žádném případě nechce vzdát své práce v advokátní kanceláři. To Martu Novákovou natolik odradí, že investovat do projektu odmítne.

"Jedna z věcí, kterou považuji za docela důležitou, je, aby se zájemci o investici byznysu plně věnovali. To, co jste jmenovali, je poměrně obrovské množství práce. Ani dva lidé to v tomhle objemu nejsou schopni zvládnout a já nejsem ten, kdo by na tom chtěl participovat," zdůvodňuje své rozhodnutí Nováková. Je druhou odmítající po Michaelu Rostockovi, kterému vadí špatný byznys plán.

Ani Dana Bérová Kuběnovým své peníze nedá. Také ona je přesvědčena, že rozjezd projektu vyžaduje intenzivní práci více lidí než jen Karla seniora a částečně i juniora. Navíc se domnívá, že Kuběnovi její peníze ani nepotřebují: "Já si myslím, že vy ty dva miliony v zásadě nepotřebujete, protože když vám je dáme, tak vy s nima naložíte špatně." Nechce svou investici věnovat na reklamu. Její názor sdílí i Ivan Pilný.

Zůstává jen Tomio Okamura a ani on do SafeKey investovat nebude. Jeho námitky se opět točí kolem toho, že na celý projekt zůstane v podstatě Karel senior sám.